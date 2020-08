0 shares







EL BONO Y LA MESA QUE AÚN NO SE ABRE

SITRAM había presentado por nota que todos/as trabajadores /as esenciales del ámbito comunal perciban el refuerzo de 5000 pesos, siguiendo de ese modo la prédica del Presidente de la Nación. Ariel González, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno habló de tres ejes puestos en escena:

1- El bono pagado por el gobierno de Mariel Fernández a los trabajadores /as de salud que cumplieron con su labor en forma presencial.

2- La demora en la reapertura de la mesa Paritaria

3- La protesta de municipales que se encadenan en la puerta del Palacio

El pago del bono no está públicado en los sitios oficiales del gobierno, aún así se pagó en el día de ayer

No, es verdad. En principio decirte que es una buena noticia porque si bien es cierto que nosotros entendíamos que todos los trabajadores son esenciales, es más así el Municipio lo estableció de una forma y en otras de otra manera, pero todos están desempeñando funciones. Por lo menos, se le pagó al área de Salud de manera completa como no había sido la otra vez que se le había pagado a algunos compañeros del SAME, según como había establecido el decreto, como había enunciado para ser más claro el Presidente de la Nación. Esto por un lado es positivo porque ya lo percibieron, es verdad que hubo errores pero hasta ahora entendemos que es una cuestión administrativa con el banco que se va a poder solucionar, la otra vuelta también había pasado con los compañeros del SAME y así fue que se solucionó inmediatamente, esperemos que esto así sea. Lo que tenemos es que no está en ningún sitio oficial, nosotros nos enteramos unas pocas horas antes de que ese depósito se haga y empiece a impactar al menos en las retenciones de los compañeros que recién hoy lo pudieron cobrar, lo que no tenemos es información de que corresponde porque Nación ha informado un bono de 20 mil en cuatro cuotas en los meses de abril, mayo, junio y julio, no sabemos si esto se va a seguir completando las cuotas que faltan, la verdad que hay muy poca información y bueno esperemos en principio que todos los compañeros de salud lo perciban y luego pediremos la información pertinente que ya igual lo estamos haciendo de saber que carácter va a tener este bono.

Preguntaba si más o menos tienen un aproximado de compañeros y compañeras del área de Salud que cobraron, no aquellos que han tomado licencias hay que aclararlo

Bueno, en principio dejarte claro que en el área de Salud hay muy pocos compañeros que tomaron licencias porque como es esencial fue restringida, cosa que también hemos reclamado de un primer momento. Estimamos que deben ser alrededor de 1.300 compañeros y te digo estimamos porque ya en el primer momento cuando presentamos la nota al Ejecutivo tampoco tuvimos el detalle de cuantos compañeros eran los que estaban prestando servicios, pero bueno la información que nosotros manejamos o podemos relevar por nuestra cuenta estimamos que debe estar por ese número

Por ser el pago a una parte del cuerpo municipal, ¿califican la medida como positiva?

La mejor noticia sería que en estos próximos días podamos cerrar paritarias y que no sea un bono sino sea un aumento al básico porcentual para todos y todas las trabajadoras del Municipio de Moreno

¿Y hubo reapertura de paritarias?

Estamos esperando, ya hemos tenido unas reuniones informales con el Secretario de Gobierno, con el Director de Asuntos Gremiales y demás, entendemos que nos juntaremos o no y podremos charlas con la señora Intendenta en estos días, pero bueno necesitamos que se abra esa mesa para poder discutir no solo el aumento salarial que ya debería haber estado, debería ser inminente sino también la Junta de Ascenso y Calificaciones para terminar las plantas permanentes, las re categorizaciones, los pre jubilables, porque se le está pasando el año y es una cuestión legal porque después necesitan los últimos 36 meses para percibir la categoría y la categoría para toda la planta municipal, como establece la carrera municipal

Esta situación que se está viviendo en la puerta del municipio, en uno de los accesos donde hay trabajadores encadenados y casi un acampe,¿qué lectura hacen ustedes desde SITRAM ?

En realidad yo entiendo, ó sea no quiero mezclar los tantos pero entiendo que hay algunas cuestiones que son más políticas que laborables, no es una situación nueva para nosotros, es algo que también venimos diciendo, no solo con este grupo de trabajadoras y trabajadores sino en muchas áreas o en muchas Direcciones y Secretarías estas cosas pasan. Vamos a estar atentos en que se les respete lo que establece la ley y lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo eso te lo puedo asegurar, y hay muchos compañeros que se pusieron en contacto con nosotros y los asesoramos y demás.

En este sentido sería que el sueldo básico no se toca, bonificaciones tampoco, si productividad y actividad critica ¿podría ser eso?

La actividad crítica es relativo, si bien está dentro de las bonificaciones por eso podrían verse afectado al básico, no pueden tocarlo, no hay forma legal de que lo puedan tocar, no le van a cambian la categoría, hay que ver bien como vos dijiste las productividades y las bonificaciones. Por lo que tengo entendido lo que se está generando es un reacomodamiento en otras áreas. Lo que nosotros habitualmente pedimos y solicitamos es que se los ubique en áreas donde al menos tengan bonificaciones acorde a las que tenía para que la diferencia salarial no sea significativa. El tema de productividad es algo que nosotros siempre tratamos de superar o de evitar con el tema de 40 horas, por eso creemos que en algún momento toda la planta municipal tiene que tener la opción de elegir por las 40 horas o las 30 semanales, para justamente esto tener todo el ingreso en su sueldo y quizás no tener la necesidad de hacer productividad, incluso el Municipio de poner y organizar la planta municipal de tal manera que no tenga que estar pagando las bonificaciones por productividad. La productividad mayormente termina siendo un premio hay compañeros que lo cobran porque lo laburan y hasta cobran menos como le está pasando a los compañeros del SAME que cobran menos de lo que hacen, pero en muchas otras áreas es un premio que se le da al compañero por una gauchada o incluso por amistad, entonces a veces se paga más que lo que corresponde, a veces es una herramienta que tiene la Jefatura para gestionar y decirlo de alguna manera con los y las trabajadoras. Estaría bueno que tengan todos los trabajadores y trabajadoras municipales de Moreno la opción de elegir por las 8 horas como lo establece la ley y el Convenio colectivo de trabajo y después decidir si quiere hacer o no productividad.