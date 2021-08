«La mejor rebeldía que se puede tener es una persona educada, formada»

ELECCIONES / PASO 2021 –

Trabaja con la mirada puesta en dar testimonio desde la función dejando bien afuera del cuerpo el SER testimonial. En el recorrido de su vida política, Gustavo Casal cuenta con una experiencia en el Consejo Escolar (junto a Susana Ponce) y en este presente, con contexto histórico diferente, asumirá su lugar como parte del grupo político que lidera la diputada provincial Débora Galán: «Para un sistema la mejor rebeldía que puede tener es una persona educada, de formación», reflexiona el segundo pre candidato a consejero escolar por el Frente de Todos, y continúa en ese campo: «Toda mi vida abracé esto que la educación, la herramienta de transformación social. Me parece que vengo de una militancia desde hace muchos años, yo empecé a transitar en la política desde los 15 años, hoy tengo 44 y tengo la responsabilidad, más allá de todo este proceso de militancia social y política, de poner toda mi carrera y mi tiempo en función de intentar transformar la realidad de Moreno que es lo que uno quiere, un Moreno diferente, un Moreno donde podamos vivir con escuelas dignas seguras, donde uno fue formado. Recuperar esta situación es un desafío que nos proponemos desde el espacio del Frente Renovador, que en este caso acompañamos con Débora (Galán), esa es un poco la idea de este lugar, buscar un Consejo Escolar que encuentre claridad, transparencia y que funcione. Funciona a través de los consensos…

Tiene que funcionar no por partes. Vos lo dijiste, un cuerpo colegiado está integrado por las distintas representaciones que el mismo pueblo elige. Que sea cuerpo colegiado es que se reconozcan las representaciones porque sino se logra habrá fractura. Otro punto, las sesiones deben ser abiertas

Tal cual, coincido en tu postura. Nosotros desde el Frente Renovador hemos demostrado desde el 2019 dejar las mezquindades personales, en el caso de Sergio Massa nuestro conductor nacional, dejar mezquindades de lado en función de buscar un proyecto más grupal que nos permita lograr articular con diferentes actores de la comunidad para lograr soluciones a la gente. Eso lo marcamos y nuestra conducción a nivel nacional lo establece. Entonces, fortaleciendo el diálogo, la búsqueda de consenso y el respeto de pensamientos diversos, sabemos que en esta formación o ésta conformación de la lista de Mariel hay una diversidad. Esa es la palabra que por ahí se instala después del cierre de lista, hay diversidad de miradas y hay que tener respeto a esas diversidades, y y en estas representaciones hay que buscar el mejor punto de equilibrio para lograr gestionar desde un Consejo Escolar, con pocos recursos para una necesidad muy grande. Siempre decimos en economía que los recursos son escasos, pero en la administración de los mismos vamos a buscar la mejor forma para lograr objetivos claros que es contar con escuelas dignas para nuestra población de Moreno, que hemos atravesado un montón de situaciones complejas. El caso de la explosión de la Escuela 49 nos marcó a fuego a todos, esa tragedia, ese asesinato de los compañeros de la educación nos marcó porque podría haber sido cualquier persona, y ahí está la desidia, no solamente de ese gobierno de turno sino de un Estado también ausente en un montón de situaciones que tienen que intervenir, que tiene que consensuar, que tiene que escuchar, que tiene que dar respuestas. Es difícil pero no imposible para mí, por eso me pongo en esa postura de ir a un Consejo Escolar a tratar de buscar consensos, escuchar al otro, y tratar de buscar la mejor solución para la comunidad que a veces uno no tiene la solución inmediata, pero si puede gestionar soluciones a toda necesidad que tenemos en nuestro distrito.

