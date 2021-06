La millonaria multa a la empresa Trébol está en proceso administrativo

Antes de llegar a la banca del Concejo Deliberante, Lucas Franco militó la causa de la basura, acompañó la presentación penal que realizó el concejal mandato cumplido Carlos López y hasta realizó una audiencia pública, participación comunitaria, que demostró el caudal de incumplimientos del contrato y la inexistente política de control expresada en descuentos y multas. Todo un recorrido mientras la mayoría, que incluye oficialistas y opositores, solo aguardaban una rendición de cuentas para defender o levantar la voz.

El gobierno de Mariel Fernández lo tiene a Franco como el ariete más importante del Concejo Deliberante. Ya no está más Consorcio Trébol porque la decisión política fue cerrar el contrato. Persiste el vínculo reducido al alquiler de camiones con una preferencia de un 20 por ciento más que el valor de mercado, y un interrogante a dilucidar: ¿qué pasó con la multa de 43 millones de pesos correspondiente al último año de servicio que es el primer año de gobierno de Mariel Fernández?

Si efectivamente sacar de escena al consorcio es un hecho político, no es de menor importancia comprobar si el nuevo oficialismo llevó a la práctica el control y realizó lo que nunca antes había ocurrido. Lucas Franco, «El Capitán» legislativo, pudo responder al respecto: «La multa correspondiente de la que tanto se habló está en curso, como terminó el año, en noviembre se produce la modificación del sistema, esa multa no es que no se haya ejecutado ni que se haya aplicado, es lo que dijo la Intendenta al principio del año legislativo en la inauguración de las sesiones donde ella plantea que este gobierno sí había avanzado en un mayor control del sistema de recaudación de residuos».

¿No se ejecutó la multa?

Está en curso, no es que no se ejecutó, se da por hecho que la multa no se ejecutó y está en proceso administrativo. Para hablar de manzanas yo escuché muchas interpretaciones decir “no se ejecutó la multa”, no es verdad eso, está en proceso administrativo y por lo tanto en el momento en que culmina el proceso administrativo lo podremos solicitar, de hecho ya hay una solicitud planteada en el Concejo Deliberante, lo han planteado y lo hemos acompañado en mociones, incluso en el momento que sesionamos antes de la Rendición de Cuentas ya estuvo planteado y ya estuvo solicitado. Había toda una confusión con los reconocimientos de deudas, si los reconocimientos de deuda tenían que ver con un expediente que está en el HCD que no tratamos todavía. Se aclaró y oportunamente la Secretaria de Economía vino al Concejo Deliberante en el proceso de estudio de la Rendición de Cuentas a aclarar esas dudas que habían sido manifestadas tanto en el recinto, como en las comisiones, como en los medios con lo cual, hay un proceso administrativo en curso. Cuando culmina ese proceso estará porque debe ser pública y a mí lo que me preocupa alrededor del debate sobre el sistema de recolección es que también podamos evaluar y podamos ver la magnitud de la decisión que hemos acompañado los y las legisladoras que votamos el nuevo sistema de recolección y que tiene sintonía con la crítica que vos me decías que yo siempre hice al sistema y que sostengo, la crítica que periodistas como vos hicieron desde mucho tiempo al sistema.

No es solamente una cuestión de crítica, una cuestión de sistema, podemos ir después a ver la dimensión que se hizo, que yo no la niego, pero ocurrió algo, Camioneros se paró en la puerta de la municipalidad, por 72 horas hicieron un piquete muy fuerte, y en aquel momento le pregunté al Secretario de Gobierno si no era una extorsión. Aparecen dos elementos, el primero una reunión que se hace en noviembre en la sede de Camioneros, ratificada por el Alberto Conca al decir que «le pagaron todo a Trébol», y después aparece este paro de 72 horas que me lo dijeron delegados gremiales, es porque le ejecutaron una multa. Esto no es rumor de pasillo, esto es lo que después deriva en que intervenga el Ministerio de Trabajo y que se les pague la indemnización. No queda claro si la pagó todo El Trébol o pagó el 50% El Trébol y 50% el municipio. Digo todo esto porque la mejor política es aquella que debe dar cuenta de todo, si hasta hoy que no se ejecutó la multa y estamos en junio, el contrato terminó en noviembre, ¿qué le están pidiendo o qué está haciendo El Trébol que está haciendo para no pagar si el año pasado el servicio no fue bueno?

Primero me parece que vos decías, comparar con manzanas, hay ámbitos que se trabajan determinadas cuestiones por ejemplo en los cuales el Departamento Legislativo no es el ámbito donde se desenvuelve la gestión, no participa, nosotros no participamos del proceso de mediación citado por el Ministerio de Trabajo, con lo cual quiero decir, no participamos porque no teníamos con que participar porque si bien somos el poder de contralor de la administración de los servicios en términos concretos de que se suscite un conflicto, quien tienen la jurisdicción para abordarlo es el Departamento Ejecutivo y las partes. En este caso, las partes eran quienes estaban manifestando, la empresa, el Ministerio de Trabajo convoca a esa mediación y eso es me parece, territorio para la explicación, para el abordaje de quienes estuvieron en ese ámbito…

Pero hay un antes, ¿por qué fueron a hacer el piquete a la puerta de la municipalidad? Camioneros no se equivoca, sabe porque fue

Es el único lugar en el que podría encontrar, ningún sindicato se equivoca cuando quiere instalar una protesta y nosotros somos además de respetuosos, estamos de acuerdo con el ejercicio del derecho de protesta, nosotros venimos de las organizaciones populares que muchas veces acompañamos reclamos que se hacían en sitios en donde lo central era la necesidad de visibilizar un conflicto que estaba sucediendo en otro lugar.

Cuando le hice la nota a los delegados gremiales, decían que era porque se había acordado algo en diciembre, en la sede de Camioneros y como no se cumplió aquello aparece la protesta

Está bien, pero eso lo tienen que responder los delegados acreditando determinado acuerdo, yo por eso insisto con esto, a mí me parece que el ejercicio de reclamar surte efecto si uno logra visibilizar el conflicto que está queriendo mostrar para avanzar en su resolución. Quienes somos parte de las organizaciones populares tenemos el cuerpo marcado de esas experiencias, de protestar en un lugar que haga visible una situación que está sucediendo en otro o que está sucediendo en otro entorno, en otro contexto el cual es más difícil de visibilizar. Me parece que el ejercicio del reclamo tiene que ver también con no equivocarse, elegir los lugares, elegir el contexto y también cuando uno hace una medida de fuerza la propia expresión “medida de fuerza”, uno está forzando un debate que quiere dar, con lo cual nosotros podemos circunstancialmente, nos toca la responsabilidad en distintos ámbitos de ser parte de la gestión y de administrar el gobierno municipal, pero ninguno de nosotros empezando por la Intendenta, se corre de su historia de reivindicar el ejercicio de derecho a huelga, del derecho de protesta, del derecho de organización, y el derecho a plantear en la medida de las posibilidades, las herramientas y el repertorio de recursos de herramientas que tenga cada organización los problemas en donde crea correspondiente plantearlo, por eso el ámbito del debate también fue un ámbito mucho menos conflictivo que otros procesos en los que sindicatos, organizaciones populares o grupo de vecinos plantean el ejercicio de sus derechos reclamando. Eso me parece que hay que reconocerlo también.

Camioneros hace la protesta y piquete porque el Municipio no cumplió la palabra, es otra dimensión que tiene que ver con el ejercicio de poder y el compromiso que se asumió en diciembre. Vamos a una competencia que tiene el el Concejo Deliberante, el contrato actual con la empresa cooperativa Gestionar es por día, por cuadra, no se prestó servicio, al igual que era con Trébol

Es una interpretación tuya, vos diagnosticaste un veredicto, para mí es una empresa.

Si es una afirmación, para mí es más empresa que cooperativa, durante 72 horas no se prestó el servicio, la multa, a Cooperativa Gestionar o empresa Gestionar ¿se va a hacer?

Nuestro ámbito, nosotros no aplicamos las multas.

Es legislativo para discutir

Es legislativo para discutir por ejemplo el contexto de la contratación. El Departamento Ejecutivo contrata mano de obra.

Vos podés pedir informe como concejal si se hizo la multa o el descuento

Ya se han pedido y cuando lleguen los evaluaremos. Lo pidió la oposición y lo hemos acompañado todos. Mi planteo al respecto de eso es, no es menor la caracterización del encuadre del servicio que se haga, por eso yo te decía que es un veredicto, diagnóstico y una afirmación. Nosotros hicimos un proceso de discusión del cual el Ejecutivo contrata a una cooperativa por la mano de obra, lo que está contratando es la mano de obra, por lo tanto, no está concesionando la totalidad de un servicio a una empresa que, a su vez, adentro tiene la mano de obra y tiene otros ejes de servicio que, si fuera, porque una cosa es lock out y otra cosa es el ejercicio de derecho a huelga. Cuando los trabajadores ejercen su legítimo derecho a protestar tienen amparos constitucionales, el 14 bis ampara el derecho a huelga, si una empresa genera un lock out, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta por lo cual la mediación, la intervención posible o potencial del Ministerio de Trabajo tendría o potencialmente podría haber sido otra, no es menor la conceptualización que se hace, si uno dice “se contrató una empresa para administrar todo el servicio”

Vos podés contratar una empresa para que te limpie el hospital, que pone la mano de obra en el hospital o en una salita, no es lo mismo, es provisión de mano de obra, clarísimo. Y lo que me estás diciendo es que no hubo un lock out porque no es una empresa, es una cooperativa. Todos los que están dentro de Gestionar perciben utilidades y las distribuyen por igual. me estás diciendo eso, ¿es una cooperativa?

Es una de las características de las cooperativas, nosotros no tenemos que evaluar el interior de la cooperativa para eso, ninguno…

Como estamos conceptualizando, tomo la conceptualización, una cosa es que 20 personas que proveen la mano de obra obtengan 100 por mes y se distribuyen las utilidades, diferente a que cinco personas tengan la mayor parte de la utilidad y después le pagan a los trabajadores por medio del colectivo de trabajo

Esa diferencia conceptual no es lo que estoy planteando, cuando yo digo la afirmación “se contrata una empresa” puede llegar a la conclusión de quien está leyendo de que nosotros contratamos nuevamente una empresa por la totalidad. Cuando estamos debatiendo el tema, si se contrata una empresa lo que automáticamente asociamos a contratar una empresa para la contratación de servicio porque esa es la historia de Moreno, por eso yo te decía, importantísimo el detalle de que se modificó el esquema de vínculo entre el Estado municipal y en este caso la Cooperativa Gestionar. Como lo que se está contratando es la mano de obra y la mano de obra lo que provee al Estado es de la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa y al ejercer el legítimo derecho a huelga lo que hacen es parar sus fuerzas de trabajo, su propio cuerpo, en esto conceptualmente hemos debatido años y años como nos paramos frente al legítimo ejercicio del derecho a huelga, no es igual a un conflicto de debate con una empresa, en la que la empresa decide no prestar más un servicio. No es lo mismo por lo tanto la evaluación cuando llegue el final del proceso administrativo y llegue a nuestro momento de control, la controlaremos y yo adelanto cual es mi óptica, desde que lupa yo voy a mirar ese procedimiento, yo voy a mirar el procedimiento, entendiendo que la contratación de fuerza de trabajo, donde son los trabajadores, donde toman esa medida de fuerza. No hay una empresa que frena un servicio que tiene en su totalidad concesionado y por lo tanto generar un lock out porque mí opinión con respecto al procedimiento, la mediación, la intervención podría ser otra si tuviéramos frente a una empresa decidiendo no prestar el servicio para discutir equis cantidad de dinero o lo que sea con el Estado municipal. Eso es muy importante, se comprende.

Desde que empezó la discusión en el año 2020, en el mes de mayo dije que iba a ganar la cooperativa Empresa Gestionar, y ganó, porque alguien me dijo hace muchos años que no se podía enfrentar a los dos monstruos que son cada uno un cabeza, esto es Consorcio Trébol y el sindicato. También sostuve que era provisión de mano de obra, una empresa puede proveer mano de obra, la tipificación o conceptualización tuya es clara, yo tengo otra, porque además si fuese solamente la mano de obra, agarraron los camiones que no son de la cooperativa, son de la municipalidad. Lo que le faltó en la conceptualización es que los camiones que son de la municipalidad, son propios o alquilados, los agarraron y los pusieron ahí y no se prestó el servicio…

Los camiones que son de la municipalidad y eso es una conquista que ha tenido este proceso de ésta gestión, algunos alquilados y cada vez más, y hemos consecutivamente visto como llegaban los camiones con lo que fue capitalizado y sigue capitalizándose el Estado, también es una conquista. Ahora, son los medios de producción en una conceptualización como la que veníamos haciendo, la fuerza de trabajo es la que decide tomar una medida de fuerza, los camiones sin trabajadores no funcionan, con lo cual lo que estamos analizando y yo quiero analizar, esa es la lupa, yo miro este servicio en particular porque además formé parte de este proceso de debate de construir las condiciones para que este servicio se preste. Es que estamos evaluando la prestación de la fuerza de trabajo, por la fuerza de trabajo en un dispositivo que garantiza un servicio, que tiene otros instrumentos que no dependen del mismo orden jurídico, el caso anterior era una empresa que tenía todo el servicio. Imagínense si la empresa para discutir algo con el municipio o con quien fuera, tomara la decisión de no prestar el servicio, la empresa con los medios de producción, la fuerza de trabajo.

Camioneros hizo paro y no hubo servicio en todo momento

Está bien, pero una cosa es un paro de los trabajadores y otra cosa es una definición, por eso abordo la conceptualización

La conceptualización es interesante pero para bajarlo más al territorio, si son trabajadores y tomaron los medios de producción, fue marxismo puro, no hay que juzgar nada sino que aplaudir a los trabajadores que entendieron

Peronismo explícito, el peronismo alberga en la columna vertebral del peronismo a los trabajadores y trabajadoras.

¿Cuándo llegan los camiones de Cabandie, del Ministerio de Ambiente de Nación? Porque me sorprendió en la sesión de Rendición de Cuentas que le haya comprado 6 camiones a la empresa Trébol

Hay llegada de camiones, de hecho, lo hemos visto han llegado los camiones al distrito, y han empezado a llegar los camiones que son producto de los que han ayudado y asistido en la gestión el Ministerio de Ambiente de la Nación. Van llegando paulatinamente por eso, es que en el arranque del servicio y este es otro de los debates que tuvimos en la Rendición de Cuenta cuando se analizaba el gasto de recolección de residuos, tuvimos once meses de los doce bajo el viejo sistema, con lo cual analizar cierta rendición de cuenta del 2020, iba a impactar el ahorro del Estado, era un imposible.

Era un error

Un error de mirada, no teníamos los elementos para ver y evaluar eso que estábamos planteando

Estuviste claro en la Rendición de Cuentas al señalar que el ahorro se verá el próximo año cuando analicen la Rendición de Cuentas 2021

Así es, como todo el desarrollo de la capitalización del Estado, de la contratación de fuerza de trabajo y de la modificación del servicio, que es otro elemento que hay que poner sobre la mesa porque el servicio también fue modificado. Hoy vemos estaciones ambientales como en la plaza Buján, la Plaza San Martín, que empezamos a ver instaladas en distintas regiones de Moreno que abordan algo que muchas veces también discutimos que es, como empezar un plan integral de abordaje de los residuos, no solamente la recaudación y la recolección.

Los 6 camiones, ¿por qué le compraron al Trébol?

Yo no tengo que contestar esa definición…

Lo dijo la concejala Karina Alvaréz ¿no?

Si, eso es información que provee el Departamento Ejecutivo con lo cual consultarlo con el área, ahora, todo lo que signifique adquisición de maquinarias, herramientas o bienes de capital, para el Estado municipal, implica un avance en relación al Estado anterior en el cual no teníamos los bienes de capital en posición del Estado. Esto es un elemento muy concreto, nosotros pasamos de poseer o comprarlos a través de una licitación internacional que también fue cuestionada, como la planta de transferencia, por ejemplo.

