VISITA A MORENO EN UNA JORNADA PARTICULAR

Escuelas a la Obra, propuesta de administración Kicillof, tuvo en la tarde de ayer un hecho concreto: pintar la Escuela de Artes Visuales N° 41 enclavada en Lomas de Casasco en el marco del programa Ellas no Estaban Pintadas.

En ese territorio del plan Federal de Viviendas, el acto institucional de compromiso, abrazo y fotos con Estela Díaz la Ministro de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, tuvo además un acontecimiento menos saludable. Por la mañana fue incendiada la Casa Joven donde trabaja la Red de Mujeres de Moreno. En horas de la tarde, cuando se transmitió la presencia de la Ministra en el barrio, en la escuela, así ya fueron las que buscan apoyo, contención y respuestas. Amablemente se les pidió que salieran del edificio público donde participan autoridades provinciales, municipales, SUTEBA y militantes vinculados con la lucha educativa. Carina es quien describe los momentos hasta lograr un encuentro que no estaba en agenda de nadie: «Cuando nos enteramos que venía no dudamos en ir porque vivimos alrededor de la escuela. Fuimos con varias vecinas y jóvenes del barrio para asistir al acto ya que somos madres de jóvenes que van a ese establecimiento pero la Directora, Marcela Montiel, amablemente pide que nos retiremos ya que era un acto cerrado con cooperativistas del Movimiento Evita que van a pintar un mural. Estaban varios compañeros como Enrique Elías y otros profesores que nos conocen, además de gente de SUTEBA que nos miraba de arriba abajo, pero lo ignoramos porque nuestro objetivo era charlar con la Ministra de un modo adecuado, transmitirle la angustia que estamos pasando por este método mafioso que tienen los políticos de Moreno al que nosotras en Lomas de Casasco no nos van a acostumbrar. Salimos de la escuela y esperamos para hablar y fue la Ministra que interrumpe el acto y sale a hablar con nosotras a través de Romina, Secretaria de la Ministro, que es una compañera de La Matanza».

Entonces hablaron con Estela Díaz

Sí, fue muy atenta y estaba indignada por lo que ocurrió en la Casa Joven ya que la Municipalidad no le avisó del incendio.

Ella tomó nota de todo y se comprometió en hacer llegar este terrible flagelo a otras autoridades provinciales. Nos preguntó qué hacíamos en el lugar y le contamos que es un espacio de contención para muchas madres en situación de violencia, de los familiares de causas armadas, de gatillo fácil y de femicidio, que fue un espacio de lucha por la libertad de Yanina Farías y de Diego Chávez. Por supuesto que le manifestamos el enojo con la Intendenta que si nos recibía tal vez los hechos se podrían evitar.

La Ministra se llevó varias sensaciones de Lomas de Casasco. El trabajo por hacer en la Escuela N° 41 que construye sentidos, valores e historia. La presencia de las mujeres que viven, habitan y resisten porque existen. Como suele decirse a distancia, a la espera de respuestas de gobierno, es el barrio que no detiene su marcha. Para y por la Casa Joven Diana Sacayán, el trabajo comunitario arranca mañana… y no se detendrá.