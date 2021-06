La mitad del Nivel Inicial con problemas de gas

ESCUELAS CUIDADAS, SEGURAS Y DIGNAS –

Regreso a las aulas, anuncio del gobernador que significó tres días hábiles para poner en condiciones los edificios que llevan más de un año y medio casi sin uso. La pandemia no lo explica todo. Hay partes que deben leerse a partir de la normalidad que supimos tener.

Desalambrar accedió a un informe detallado, producto del trabajo y relevamiento de las autoridades jerárquicas, un material clave que permite saber dónde estamos parados en la infraestructura escolar y sus puntos básicos que no eran negociable. La baja temperatura, los protocolos que deben cumplirse a partir de los parámetros térmicos, es un factor. El otro refiere a la NO PROVISIÓN DE GAS que por supuesto no se puede esconder por el frío reinante, sino lo contrario. De 66 Jardines de Infantes que hay en el distrito, la mitad presenta imposibilidad de calefacción. Los 32 servicios están en la siguiente lista: