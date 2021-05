«La mitad del personal son cooperativistas, es la precarización del trabajo estatal»

TRABAJO EN UNIDADES SANITARIAS Y EL MODELO DE LA INTENDENTA –

Pablo Lopardo, trabajador en ANSES, dirigente del MST, cuadro político de Alternativa Estatal (corriente sindical de ATE) emprende el camino de analizar lo general y particular, las características sin grietas que promueve la política del partido único, las deudas que deben honrarse a costa del hambre del pueblo y sin que nadie vincule el esfuerzo con el acuerdo preestablecido con el Fondo Monetario Internacional.

Tal vez, para salir de la comodidad de los análisis, no haya que iniciar con la falta de trabajo sino indagar sobre el tipo de trabajo, los ajustes, los salarios y hasta incluso registrar lo que invisibilizan los grandes anuncios. Explica Lopardo: «La Provincia de Buenos Aires en su plan de vacunación ha contratado a miles de jóvenes para hacer los operativos estos de salud. Muestra a las claras que el sistema de salud estaría incapacitado entonces para hacerlo por sí mismo, si se tiene que recurrir a la contratación de miles de jóvenes para que hagan este trabajo quiere decir que la salud pública no está en condiciones de hacerlo. Primero digo porque en las instalaciones y todo establecimientos públicos están detonados, cualquiera que vaya a un hospital público se da cuenta de eso. Hace muy poquitos días los trabajadores del hospital Mariano y Luciano de la Vega también reclamaron la apertura de la guardia producto de que las instalaciones no están dadas, hay que ir una noche al hospital para saber lo que es eso, gente durmiendo y viviendo dentro de las guardias de los hospitales, digo hasta la falta de los insumos más básicos como son gasas, guantes, elementos de protección, la verdad es que la salud pública si bien desde el discurso presidencial y para abajo nos dicen es una prioridad, estamos a kilómetros de eso, estamos muy distantes de estar cubiertas las necesidades de los trabajadores y de la población en general.

¿Ves que se necesita más gente y mejor paga?

Mejor paga y más elementos para poder trabajar.

No ves la posibilidad de reubicación de gente que está en lugares que por ahí no son tan operativos y que pueda estar trabajando en salud o acompañando esto

Mirá, en las salitas de primeros auxilios de los barrios, la mitad del personal, la mitad de la dotación es de cooperativas, son efectivamente gente que cobra un subsidio y que realiza el mismo trabajo que un trabajador estatal

En la cooperativa, son trabajadores que lo que ganan se lo reparten o tienen un sueldo del Estado

La cooperativa, los subsidios estatales para los desocupados tienen esa forma, están formulados de esa manera, en cooperativas que determinan cierta clase de trabajo. El Estado ha utilizado o por lo menos el Estado municipal, entendiendo de que también son una organización social que maneja tus planes y que organiza compañeros que reciben cooperativas, que reciben subsidios, y los utiliza en función. Habrás andado por Moreno y lo habrás visto limpiando calles, limpiando zanjas.

Sí muchos con su ropa particular

Por supuesto, ¿qué representa para nosotros? Es la precarización del trabajo estatal. Si un trabajador necesita cargas sociales, que se le aporten las cargas sociales, tener los elementos necesarios para trabajar, vos lo habrás visto

¿Y a qué se debe eso?

Se debe a que los Estados están cada vez menos puestos a invertir, por ejemplo en salud que es el tema que nos preocupa ahora y tiene directa relación a dónde van esos fondos que el Estado dispone. Para nosotros es esencial el no pago de la deuda externa, lo decimos en todos los ámbitos porque creemos que viene a colación de cualquier faltante que tenga el Estado.