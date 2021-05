«La moralidad y la ética la dejaron en las urnas»

EL MOVIMIENTO EVITA Y LA OBRA PÚBLICA CON SUS COOPERATIVAS –

Rendición de Cuentas 2020, análisis de las cuentas públicas que forman opinión política cuando el o los expedientes respaldan la interpretación. Gisele Agostinelli, concejala de Ahora Juntos por el Cambio, utiliza todo el tiempo que requiere explicar lo qué buscó y encontró del primer año de gobierno de Mariel Fernández. Remarca con fuerza dos casos, que a su entender, constituirían un modelo de cartelización de la obra pública pero con la impronta cooperativista.

La Cooperativa Ayelén es la más reconocida del Movimiento Evita, estructura que sigue liderando la Intendenta de Moreno. Otra es la Cooperativa 2 de Septiembre Limitada que fue obteniendo obras, es decir, fue contratada por la gestión Mariel Fernández. Caso concreto, demostrativo: Conexiones intradomiciliarias de agua, cloacas y electricidad en la manzana de Ceferino Namuncurá, Canadá, Thames y Tablada, donde también la delegación municipal de Trujui realiza el zanjeo y perfilado de calles.

Tanto la Cooperativa 2 de Septiembre como la Cooperativa La Quebrada obtuvieron obras en refacción de escuelas, contratos promovidos desde el Departamento Ejecutivo, más precisamente la Secretaría de Educación que condujo en 2020 Emmanuel Fernández:

La legisladora de la oposición habla de la reparación del techo del Palacio Municipal, una obra de más de 1 millón de pesos: «El desconocimiento de lo administrativo y la soberbia de algunos puede ser tan fuerte que golpea la legalidad, el expediente 219152 para reparación del techo del palacio municipal, iniciado por la Secretaría Privada a través de solicitud de gasto N° 933 por $1.039.667 y realizado a través concurso privado presentó tres firmas que cotizaron:

Cooperativa de Trabajo Ayelén: Oferta $ 1.086.900

Cooperativa de Trabajo 2 de septiembre: Oferta $ 1.039.667

Cooperativa de Trabajo La Quebrada: Oferta $ 1.058.000

Dos de las tres cooperativas son del Movimiento Evita que tiene como dirigente y contador a Iván Liendro, ex Secretario de Gobierno del Municipio de Moreno (gestión Mariel Fernández)

«La verdad que la moralidad y la ética la dejaron en las urnas, no hace falta recordar que la actual Secretaria de Desarrollo Comunitario, Noelia Saavedra, fue la Presidenta de la Cooperativa Ayelén, ni hablar del vínculo que siempre tuvo la Intendenta, pero lo más llamativo es que la ganadora del concurso de precios fue la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre, que tiene como presidente a Pedro Eduardo Falfán, para los que no saben es el papá de Damián Falfan, para aquel entonces Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria y también consuegro de la Secretaria de Salud», manifiesta Agostinelli y deja una pregunta que debió abrir el debate en el recinto de sesiones: «Puedo ser muy mal pensada, pero este accionar de empresas que simulan la competencia, si no tengo mal entendido el concepto, se llama cartelización de la obra pública. Algo que corrompió tanto a este país«.

Tamaña apreciación política, desde la certeza de un expediente analizado, no mereció respuesta de los tres representantes del Movimiento Evita que estaban sentados en sus bancas (Zulma Gil, Gonzalo Galeano, Emmanuel Fernández).

La Municipalidad de Moreno contrata a cooperativas y allí no hay nada de irregular, pero abre el mapa de cuestionamientos. Sin embargo, es parte de la concepción histórica de la actual Intendenta, darle lugar, valor y protagonismo a esas estructuras que históricamente fueron desplazadas del mercado de proveedores. ¿Es demostrable que solo las cooperativas del Movimiento Evita, que sigue liderando la Intendenta de Moreno, cuentan con la documentación en regla para participar, competir y obtener obras públicas? Que las cooperativas ganadoras pertenezcan al Movimiento Evita ¿significa que parte de las utilidades se convierten en ganancias para los /as que dirigen el Movimiento?

Si la arquitectura pública que encarna Mariel Fernández tiende a sustituir, en la medida de lo posible, a las empresas privadas por cooperativas de trabajo, es URGENTE una respuesta amplia y desglosada… precisamente para sostener el enorme valor social, laboral, político e ideológico que representa APOSTAR Y CREER EN EL REAL MODELO COOPERATIVO.