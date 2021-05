La Muchacha. Un grito que se hace poema

ALTERNATIVA.-Texto por: Jonny Carvato / Fotos por: Andres C. Valencia / Ilustraciones por Isabel Ramírez Ocampo (la muchacha)

Isabel Ramírez Ocampo es La Muchacha, un ser que vibra en sintonía del amor. Artista plástica, cantautora e ilustradora, una mujer orgullosamente manizaleña que se ha destacado local, regional y nacionalmente por su talento y carisma. Su vocación artística la ha acompañado desde niña. Ahora ha lanzado dos álbumes y varios featuring con diferentes artistas. Diseña sus propios carteles y continúa creciendo en un camino de aprendizajes entre la vida y el arte.

«Desde chiquita he tenido la noción y el gusto por el dibujo. Mi madre me ayudó a potenciarlo cuando era pequeña, también me indujo para que yo cantara», relata Isabel, quien además expresa nunca haber imaginado dedicarse a ello: «Un día empecé a parchar con amigos de mi hermano, me enseñaron a tocar la guitarra y a mostrarme música diferente […] en 2012 entré a La Pata Records, allí empezó oficialmente mi carrera musical».

Posterior a ello, La Muchacha empezó a vincularse con la gráfica independiente, participando en diferentes eventos, muestras y exposiciones en donde presentaba su propuesta artística. Asimismo, fue fusionando la ilustración en el diseño de sus carteles, que se convertirían en distintivo y en una de las características emblemáticas de su imagen como cantautora.

La Muchacha surge en contraposición al significado etimológico de la palabra: «El término de “muchacha” es bastante agresivo y despectivo, allí describen a una joven de casa, poco sabia y sumisa. Esta “muchacha” tiene que resignificar ese término, hacer otras cosas. Entendí que La Muchacha tiene sabiduría, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, esa era la idea del concepto».

Isabel incursiona en la música con una fuerte influencia del rap en sus comienzos. Con La Muchacha se acerca un poco más a las raíces al género folclórico y tradicional, teniendo como referentes a artistas como Petrona Martínez, Toto la Momposina y otras cantautoras como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, y un ser importante en su vida, que a la vez es fuente misma de su inspiración: su propia madre.

De igual forma, La Muchacha reconoce la hermandad existente entre las dos artes que hacen parte de su oficio, la ilustración y la música, definiendo su estilo artístico como interdependiente y pluricultural, el cual Isabel asegura que es producto mismo de la articulación entre ambas disciplinas.

«Puedo hacer muchas cosas, puedo romper mi rol como artista fácilmente. Considero que es importante no cerrarme sólo a estas dos cosas, aunque son las que más amo y que no me han fallado hasta entonces. Son dos herramientas que me han dado un sustento increíble, pero no puedo hacer sólo esto, sino mucho más».

No sólo es el poder de su voz que agita los sentidos, es la contundencia en su mensaje, y es también el conjunto de palabras que pueden agredir o acariciar, es todo esto y muchos aspectos más los que hacen el talento de La Muchacha, un ser ingenioso, creativo y valiente que le canta a la vida misma. Su concepto musical lo aborda a través de la vida en todas sus perspectivas, desde lo más oscuro hasta lo más coloquial y tranquilo, basándose siempre en la cotidianidad de la vida.

«Tengo una tendencia a ser reclamona con respecto a muchas condiciones políticas, sociales y humanas, pero esto no quiere decir que deje de lado otras cosas. Siento que todo tiene para mí un balance, un asunto muy importante y que todo está muy dispuesto para crear», puntualiza La Muchacha con seguridad en sus palabras. De igual modo, la cantautora reconoce que existen situaciones que hacen parte de su experiencia de vida, y otras que son exteriores a ella como persona, sin embargo, estas condiciones no son inherentes a ella como ser humano y como mujer, y las lleva de la mejor forma a su proceso creativo musical.

«Esto me ayuda a entender las problemáticas a través de la canción, me obliga a informarme, a instruirme, a acercarme a la gente que ha vivido diferentes problemáticas, y a entender un poco más a fondo lo que sucede».

La Muchacha es una mujer que se reconoce en el otro, que tiene una capacidad reflexiva de la realidad, y que posee criterio y determinación de lo que sucede en su entorno, y lo más chimba lo traslada encantadoramente al cuerpo del poema en cada una de sus canciones.

Para la artista manizaleña, el generar debate es parte de su propuesta artística, esto lo aplica en su proceso creativo musical, y en su trabajo en la ilustración. El generar discusión y un cuestionamiento constante, es un aspecto fundamental dentro de su búsqueda como artista, lo cual ha caracterizado hasta entonces su enfoque creativo.

«Siento que lo que más me llama la atención es el cuestionar a la comunidad. En donde la gente sea sí misma tranquilamente, que luchen por la libertad, que luchen por el territorio, por lo que se tiene y por lo que no».