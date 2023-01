La muerte de Abril: «Le dono mi jubilación mínima al gobernador Kicillof pero que se haga cargo de este Hospital»

Sentada en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega con los años a cuestas y un dolor infinito que aumenta la carga. Graciela tuvo en sus brazos a Abril luego del parto y vio el desenlace que se llevó la vida de su nieta de 17 años. Es la abuela que marchó con otras pibas y mujeres en búsqueda de un contacto presencial con la autoridad hospitalaria y solo recibió la respuesta uniformada, en primera línea, del Comisario de Moreno.

Graciela toma aire y expulsa todos los sentidos que la atraviesan, puestos en palabras: «El día anterior a llegar al Hospital fuimos a la Clínica Alcorta donde no fue recibida teniendo 20 de presión. El motivo fue que no tenía médicos, entonces mi hija que tiene la obra social de IOMA trajo a mi nieta (Abril) a este hospital. Ingresa y tiene a su bebé el 31 de diciembre. Iba a tener un parto normal pero al tener la presión alta le hicieron cesárea. Sale de allí y queda internada en Maternidad. Me quedo a cuidarla. Le ponen un goteo para bajar la presión. Horas después le sacan el goteo y pregunto por qué y me responden PORQUE ESTÁ PERFECTA. Estaba muy contenta en ese momento cuando llega otra enfermera y dice DALE UNA PASTILLA PORQUE LE PUEDE BAJAR MUCHO LA PRESIÓN. Cuando a mi nieta le agarra la convulsión la parte de neonatología viene a busca al bebé, eso lo quiero agradecer profundamente. La parte de Clínica y Enfermería del Hospital en ese día 31 de diciembre a partir de las 22 horas fue una cosa de locos. Cuando bajan los médicos para ver una mi nieta (Abril), registran la situación pero no la trasladan a terapia intensiva. Cuando Abril reacciona bien nos dicen VENGAN MAÑANA A LAS 4 DE LA TARDE PARA VERLA. Mi nieta salió de la convulsión y le dijo a su papá «NO HAGAS NINGÚN LÍO QUE ESTOY BIEN. Cuando volvimos al Hospital a la visita nos enteramos que Abril estaba muerta. En qué momento murió, por qué no la llevaron a terapia si mi nieta tenía que estar monitoreada porque tenía un grave problema de presión. Le digo al gobernador de la Provincia, estoy repodrida de que hagan estructuras y vengan a sacarse fotos cuando nosotros no tenemos la atención dentro del hospital, no tenemos los médicos, siempre están cansados. Porque son pobres o porque vienen con las piernas chorredas la parte de Enfermería trata a las pibes de 16 y 17 años como si fuera basura. Estoy cansada de este hospital. ¿Para qué hicieron semejante estructura si yo no tengo la atención adecuada? En la noche que estuve con mi nieta, vi como a una chica le habían dejado la placenta, eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Yo estuve toda la noche del 31 de diciembre y vi todo el movimiento. Yo exijo justicia por mi nieta Abril, que venga un veedor de la Provincia de Buenos Aires y que el gobernador Kicillof se encargue de esto porque acá no tiene nada que ver el Municipio, a mí no me sirve que se saque fotos. Le dono mi jubilación mínima, le dono la plata que obtengo de vender ropa usada, pero necesito una ayuda de parte del gobernador Kicillof. También quiero decir que estoy muy agradecida a la parte de neonatología que atendieron muy bien a mi nieto, mientras la madre de moría. Yo estuve con mi nieta.