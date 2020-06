0 shares







QUINCE CONCEJALES /AS APROBARON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA CAPITALIZACIÓN –

Por Brenda Giménez /

Abierto el debate en el Teatro Leopoldo Marechal, con la presencia de los esenciales, concejales /as y trabajadores /as, el HCD debatió dos aspectos de un tema central que aún no aparece con nombre y apellido. Fueron 15 ediles del Frente de Todos (el nuevo oficialismo y los cuatro de Moreno de Todos) los que avalaron «iniciar el camino» para que el Poder Ejecutivo presente las credenciales ante el Banco Provincia «solicitando un empréstito de hasta 200 millones de pesos» para la compra de ¿camiones recolectores de residuos?».

El lugar natural de debate tuvo otro capítulo sobre la recolección de residuos hacia la «municipalización». En el rodaje de la película, el subtítulo se llama «capitalización». Punto neurálgico para salir de la máxima precarización. Alquiler con opción a compra es una gran herramienta. Este paso que tiene un camino trazado, «municipalizar el servicio de recolección domiciliaria», no tiene aún en la Casa de la Democracia local un abordaje claro a pesar que la búsqueda es EVIDENTE Y LEGÍTIMA.

En orden al debate (NdR: que será ampliado por este medio trascribiendo las intervenciones más salientes) entregamos una síntesis posible:

Claudia Asseff (Juntos por el Cambio): Hace un recorrido de los años en que rige la ordenanza que habilita el leasing. Ingresa el expediente y la rapidez con que se quiere darle tratamiento del proyecto por 200 millones de pesos, remarca que no está claro el objeto de gasto: “Hay un vacío legal donde debería estar aclarado los gastos». Sostiene que faltan datos y explicaciones en el expediente. “votaríamos una situación real” “acá estamos comprometiéndonos con 200 millones” “esto tendría que haber pasado por la Comisión de Legales”.

Lucas Franco (Frente de Todos): solicita la aprobación del expediente porque es solicitud del Ejecutivo. Solicitan un préstamo en formato leasing. El Covid modificó también las instancias de negociación. Solicita aprobación y acompañamiento en este proyecto “porque es el inicio de un camino”.

Agostinelli (Juntos por el Cambio): solicita lectura de firmas que acompañaron el dictamen. Sostiene que hay poco consenso. Dice que no entiende la relación que hay entre el leasing, la pandemia y el Servicio Alimentario Escolar (NdR: luego Lucas Franco aclaró que ese error de tipeo fue corregido). Con este cheque en blanco hipotecamos la coparticipación” “somos una oposición responsable y no queremos poner trabas, proponemos una modificación para no comprometer el sueldo de los trabajadores municipales”.

Dolores Fábregas (Juntos por el Cambio): «Sabemos que dentro de la ley podemos hacer todo fuera de ella nada, como dijo el general Perón”. Nosotros no podemos modificar un dictamen que viene mal desde el Ejecutivo porque si no estaríamos votando algo ilegal, debe volver al Ejecutivo».

Patricia Rosemberg (Frente de Todos): «Quiero aclarar que lo que votamos es la ampliación de una expediente que está desde el año 1997. Pide el acompañamiento de la sesión que le otorga al Ejecutivo «la posibilidad de ampliar el patrimonio municipal que queda, no se va con la gestión«.

Marcelo Cosme (Frente de Todos): «Me encantaría poder acompañar, pero me permito no creer porque desde que llegó este gobierno despidió a trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin trabajo y sin obra social, los los compañeros en las unidades sanitarias no tienen ni guantes. Se ha dicho que este monto van a ser para comprar maquinarias y la verdad que hace mucha falta, yo hace casi 23 años soy trabajador municipal y necesitamos vehículos para poder trabajar. A mi humilde entender se va a municipalizar pero Moreno no es Avellaneda faltan mucha calles por asfaltar. Duele el destrato que hay de este gobierno hacia los trabajadores y trabajadoras municipales«.

Karina Álvarez (COPEBO): «Me gusta saber que somos más peronistas dentro de este cuerpo. El compromiso de la señora Intendenta es un Moreno mas limpio, deberíamos apoyarla para un Moreno mejor».

Horacio Chiqué (Frente de Todos / Moreno de Todos): «Voy a votar afirmativo. De ninguna manera estamos discutiendo acá si los trabajadores municipales cobran su sueldo o no, estamos discutiendo otra cosa»

Mirko García: «No voy a acompañar, no porque quiera entorpecer la labor, ni que tenga alguna animosidad con la Intendenta. Creo que este expediente va a salir y quiero tener la libertad de elegir no acompañar».