La Niñez en Moreno ¿a qué dirección va?

La mudanza es un cambio, otro comienzo pero indica un final que augura conflicto abierto. Natalia Verón, Delegada sindical (Alternativa Estatal), describe el asunto de la política pública que dispone la jerarquía con síntomas de reducción y precarización integral: «El conflicto es en la Subsecretaría de Niñez, específicamente en la Dirección de Niñez, porque lo que viene ocurriendo es el plan sistemático de vaciamiento. Eso se nota, primero en la desarticulación de los programas y luego en la mudanza del lugar, salimos de Nemesio Álvarez a otra sede (Victorica y Ruta 25) que es mucho más chica donde no se garantiza el adecuado funcionamiento de los programas para la atención a la comunidad. La otra forma de vaciamiento es desarticular o desarmar los grupos y coordinaciones.

¿Qué sucede con el personal, me refiero a si hay una reducción en la planta de trabajadores /as?

Ocurre en toda la Municipalidad, pero en el caso de Niñez hay muchos problemas con los monotributistas, a muchos se le terminaron los contratos en diciembre, no fueron renovados, pero hay compañeras que siguen trabajando pero sin contrato. En los Hogares tenés a los monotribustistas, pero las CUIDADORAS son del Potenciar Trabajo y ahí tenés la precarización laboral en el funcionamiento, lo que además se tiene es la violencia institucional que se vive, el abuso de poder y avasallamiento en los derechos de los compñeres sacándoles productividad y actividad crítica.

Pregunta, ¿dónde es el lugar donde funcionará la Dirección de Niñez?

No tiene lugar asignado. Los programas trabajan con una comunidad vulnerada, con las niñeces, con las infancias, con las familias, por eso es peligroso que se desarticulen los programas, con nada de recursos, donde hay un manoseo constante hacia el personal, y este es un plan. El lugar nuevo es chico a tal punto que no hay espacio para entrevistar a las familias, y la propuesta o respuesta es que pondrán gazebos en el estacionamiento. Es esta reestructuración con mudanza, la Subsecretaría de Niñez tiene un nuevo lugar, que es chico y que no garantiza el funcionamiento adecuado.