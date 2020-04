0 shares







¿EXISTE UN REGISTRO DE GERIÁTRICOS LEGALES EN MORENO? ¿HAY EMPRENDIMIENTOS QUE SIMULAN SER GERIÁTRICOS? –

CAPÍTULO I

Día 10 de abril: Llega el parte oficial de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Moreno que confirma el fallecimiento de dos personas por coronavirus. Dos mujeres, pero uno de los decesos ocurre el día 5 de abril en la Clínica Mariano Moreno.

Crónica TV toma posición en la puerta del geriátrico La Nona el 13 de abril. Móvil en vivo, noticia central. Arriba el Subsecretario de Salud (Dr. Varani) e intenta explicar los procedimientos de activación del protocolo COVID -19. Al día siguiente en diálogo con Desalambrar el funcionario detalla todos los pasos epidemiológicos: concurrió el día 11 (venticuatro horas después que se confirma COVID -19 de Brites). Revisa a los adultos mayores, ninguno tenía síntomas, de acuerdo a su versión. Una empleada (cuidadora) es aislada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El 12 de abril Juan Varani pide a la Provincia de Buenos Aires certificar si La Nona está habilitado como geriátrico. La respuesta es negativa, de tal modo el 13 (pasado el mediodía) la Municipalidad de Moreno clausura. Esa jornada confirma que la «cuidadora» tenía coronvirus. En medio de un escándalo televisivo los abuelos y abuelas que permanecían en el lugar son trasladados, operativo que se trabajó desde el día 11 de abril».

Conclusión epidemiológica inmodificable: dos mujeres mayores de edad fallecen por coronavirus, una en la Clínica Mariano Moreno y otra en San Antonio de Padua.

Quedó abierta la puerta relacionada con lo comercial y sanitario, ¿cómo funciona sin habilitación el geriátrico La Nona? ¿Estaba encuadrado como geriátrico? ¿Es la Provincia de Buenos Aires en forma absoluta y total la responsable de habilitar o no el emprendimiento?

CAPÍTULO II

En el partido de Moreno sólo un geriátrico tiene convenio con PAMI: Residencia del Oeste. El organismo o agencia instruyó a las Unidades de Gestión Local un informe que debe actualizarse todas las semanas:

PAMI dispone un instructivo de guías para el seguimiento telefónico:

CAPÍTULO III

En el servicio informativo que conduce el colega Rodrigo Solórzano Moreno Noticias 1ª Edición, Semanario Actualidad, la Intendenta Mariel Fernández explicó lo ocurrido en el geriátrico. Su primer definición fue: » Los geriátricos tienen que ser de la Provincia los que los habilita, no es tarea del municipio (sic)».

El Código de Habilitaciones Municipal posee varios artículos, pero uno refiere a ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS y el 56, inciso 7 tiene la palabra geriátricos.

El Departamento Ejecutivo posee competencia real y concreta para aprobar o no el funcionamiento. Claro que La Nona arranca mucho antes que el 10 de diciembre de 2019, para decirlo de modo político – figurativo, es herencia de la gestión Festa. En objeto del informe, ni ese lugar como cualquier otro de la misma o semejante índole, puede habilitarse de forma «provisoria» porque se trata de un RUBRO PARTICULAR. Leer artículo 54 del mismo Código (municipal): «No se autorizará el inicio de actividades ni funcionamiento a todos los rubros incluidos en el presente epígrafe, sin haber cumplimentado con los requisitos de salubridad y seguridad exigidos para cada una de las actividades y habérsele expedido el pertinente certificado categorizando el emprendimiento en alguno de los estadios determinados en el artículo 11o del presente». Deben actuar, la Dirección de Organización y Métodos quien dictará el cursograma pertinente, girando el expediente en primer término a la Dirección de Habilitaciones y Permisos para que se le haga saber al contribuyente que no puede dar inicio a las actividades ni funcionar, hasta tanto culmine el proceso u obtenga una facultad de funcionamiento conforme Artículo 11 inciso c) y confeccione la Minuta proforma para que el contribuyente abone la tasa y los derechos correspondientes a la habilitación y tasa por inspección, sin la cual no proseguirán las actuaciones«.

El contribuyente deberá obtener y agregar todos los informes que le sean requeridos por la autoridad municipal y dar cumplimiento a todos los requisitos legales exigidos por la normativa nacional y provincial necesarios para evaluar el emprendimiento

Si durante dos años de Festa y cuatro meses de Mariel Fernández, funcionó sin habilitación La Nona, las cargas y responsabilidades son diferentes. Cualquier pedido de informes (o interpelaciones), no puede acotarse al escándalo televisivado, más bien abre la puerta para conocer por qué durante tanto tiempo La Nona acumuló residentes y si hay otros lugares camuflados que están abiertos como espacios privados y pagos para adultos mayores y están lejos de ser legales.

Ante la pregunta del periodista Rodrigo Solórzano si hay otros geriátricos como el de La Nona, la Intendenta responde: «Estamos haciendo. Nosotros habíamos empezados con los geriátricos que si teníamos registrados pero si está éste geriátrico que no tenia ningún tipo de habilitación, que llegó hace dos años, está desde el 2018 sin ninguna habilitación ni permiso, nos costó mucho que la dueña nos entregue incluso la documentación de los abuelos. De hecho el personal de salud cuando entró lo que hizo fue sacarle fotos a los papeles que estaban y con eso se pudo hacer todos los trámites para la internación, estamos investigando y por supuesto que le pedimos a todas las personas que sepan que ayuden a denunciar estos lugares (sic).

CAPÍTULO IV

¿Existe un registro o nómina de geriátricos habilitados donde interviene el Municipio?

La pandemia, los operativos de vacunación antigripal, dejan la respuesta. Son 13 establecimientos registrados que recibieron la visita de personal municipal quien aplicó las dosis prevista. Elisa Roxana Villa, Jefa del Programa Inmunizaciones no tuvo dudas en responder:

Geriátricos, ¿cuál es la nómina que tienen ustedes para ir allí?

Una nómina que nos pasa Tercera Edad, con las tres personas que están coordinando los grupos de adultos mayores nos pasaron la nómina de geriátricos que nosotros teníamos que cubrir. Hicimos los trece (13) que aparecen en Moreno funcionando. Ese geriátrico que estuvo en cuestión la semana pasada no estaba en nomina que teníamos que vacunar.

Como la urgencia tapa emergentes, las características de asistencia, cuidado y prestación hacia adultos mayores casi que obligan al Municipio a extremar los controles en esos emprendimientos u otros, aún cuando el servicio tenga un aprobado médico y esté muy flojo de papeles . La clausura de La Nona respondió a aspectos comerciales más que sanitarios. Así lo manifestó el Subsecretario de Salud a este medio el día 14 de abril: «…le pedimos que averigüen (a la Provincia) si el geriátrico «La Nona» estaba habilitado, acordate que esto ocurre en Semana Santa y yo no tenía acceso al registro de habilitación municipal (sic). La Provincia de Buenos Aires me notifica el día 12 que no estaba habilitado y procedemos a la clausura por una irregularidad en la habilitación más que otra cosa«.

CAPÍTULO V

La lupa en el sector privado, es todo un modelo que ante la contingencia adquiere más fuerza. El fallecimiento de Carmen Brites el día 5 de abril y la confirmación de la causa (coronavirus) el día 10 de abril, impulsaría una presentación judicial al geriátrico La Nona y al sector privado (en este caso la clínica Mariano Moreno), de acuerdo a las propias palabras de la Intendenta Mariel Fernández: «Estamos estudiando la denuncia que cabe, a mí lo que más me preocupa en esta situación de la pandemia y también entendiendo que la habilitación tiene que ser provincial, es que los privados no avisan con rapidez que están teniendo casos sospechosos de coronavirus, entonces quería denunciar y es algo que están estudiando los abogados del Municipio para ver que denuncia cabe en esta situación».

La Clínica Mariano Moreno no envía las muestras, test de COVID -19 a ningún laboratorio privado, es la respuesta que se entregó a Desalambrar. Las mismas viajan al Hospital Posadas y desde allí se confirma o descarta. el dato sube al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Si pasaron cinco días del fallecimiento de Carmen Brites (ingresa a la clínica el día 3 de abril y muere 48 horas después) hasta obtener la certeza de coronavirus (Hospital Posadas), ¿dónde está la demora que puede servir de argumento para una presentación penal? ¿Es que la Clínica no alertó al Municipio de Moreno que una paciente mayor de edad, con problemas de base, ingresa a la institución privada y se descarta la hipótesis de COVID -19 sospechoso? ¿Por qué ocultar un caso previsible, probable, al tratarse de una paciente que por edad y patología está en el grupo que más riesgo corre frente al coronavirus?

CAPÍTULO VI

Una parte del Concejo Deliberante, justo la mitad (doce ediles), cree atinado y conveniente llevar la recinto de sesiones a la Secretaria de Salud Ana Cabaña por ser la máxima autoridad política en la cartera. ¿Cuál es la plataforma que tiene la oposición? Las preguntas acerca de lo ocurrido en el geriátrico La Nona, el procedimiento aplicado, las respuestas que intentó brindar a Crónica TV el Subsecretario de Salud Juan Varani. Si esta semana hay sesión ordinaria, será en el recinto el momento de debatir dos proyectos muy parecidos (mayoría) y uno por la minoría, que salen de la Comisión de Salud: ¿baja al recinto Ana Cabañas o se interpreta que no es el momento adecuado para que la funcionaria ofrezca respuestas y explicaciones?.

CAPÍTULO VI

Si la audacia tiene lugar en las manoseadas interpretaciones, damos a conocer algo público. Artículo 56 del Código de Habilitaciones:

Un geriátrico, sanatorios, clínicas, casas de reposo, centros de día, empresas de medicina prepaga, o todo emprendimiento que brinde asistencia a la salud psicofísica de los habitantes, no pueden funcionar con una habilitación solo de la Provincia de Buenos Aires porque el Municipio tiene responsabilidades y es COMPETENTE.

Este simple repaso de seis capítulos breves conduce a la política, lo hecho antes y durante el VIRUS. La GRAN EMERGENCIA y sus revelaciones impone algo básico: funcionarios adultos y responsables porque el enemigo… es invisible.