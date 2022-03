La odisea de Santa para cuidar y proteger a su nieta

La entrevista transcurre en el domicilio de una mujer que luchó por tener una vivienda propia. En un de las habitaciones de la casita del plan Federal La Perla, está la cuna vacía.

La bebé no estáí, tampoco su madre, una joven de 17 años de edad. La hija y nieta de Santa.

Antes de exponer, con los cuidados que demanda una historia atravesada por un encadenamiento de tragedias sociales, Desalambrar obtuvo, de forma extraoficial, una serie de datos importantes. La madre de la bebé expuso su derecho y decisión de vivir con un familiar (un tío) en Marcos Paz. Además, efectuó denuncias contra su madre (Santa) y desde ese enfoque articulado entre el Juzgado de Familias y Servicio Local de Niñez de esa localidad, salió una medida perimetral (contra Santa) y la entrega inmediata de la bebé que cuidaba la abuela desde su nacimiento hasta el momento de la medida de abrigo y/o protección. Esto, en modo muy cuidado, existe en el sistema. La palabra de Santa transmite afirmaciones y documentos respecto al estado psicológico de su hija a partir del embarazo, que según su testimonio periodístico, se produjo por el ataque sexual cometido por un grupo de hombres en la localidad de Catonas contra su hija:

¿Sos abuela de una bebé de cuatro meses?

Asé es.

¿Cómo resulta la llegada de esta niña? ¿Qué pasó con tu hija para ser madre y qué edad tiene ella?

Mi hija tiene 17 años, va a cumplir 18 en agosto. Esta nieta llegó producto de un abuso de varias personas y la tuve yo a la nena hasta la semana que tomaron medidas desde el Servicio Local de Niñez.

¿Tu hija fue abusada, como se dice, en manada?

Sí.

¿Dónde ocurrió?

En Catonas, fueron varias personas. Tengo los papeles de la denuncia, todo. Pero como yo siempre digo, no hay detenidos, los violadores están sueltos, la gente mala está suelta y yo estoy acá sin la bebé y sin mi hija.

Sin dar nombres de la bebé y tu hija, cuando ocurrió el ataque, ¿intentaron hacer algo o ella pudo manifestar el deseo de ser mamá? ¿Encontraron las herramientas para que ella desistiese?

Si, yo lo entiendo que es algo deseado pero en ningún momento en ese tiempo ella tuvo ayuda. No tuvo ayuda ni de la Niñez, no tuvimos ayuda psicológicamente de nada, lo único fue que le agarró un ataque de nervios y ahí empezó todo el problema de salud de ella. La llevamos a la guardia en Moreno y la atendió la psiquiatra, los psicólogos, la medicaron y le diagnosticaron esquizofrenia.

Esquizofrenia con 16 años…

Con 16 años.

Estamos hablando de la destrucción de la vida de una niña de 16 años que cursa un embarazo. ¿Fuiste a algún lugar a asesorarte y asesorarla a ella?

Había ido a la Estela de Carlotto a pedir ayuda, me dijeron que si, que sí se podía, que estaba dentro de la ley, que ella podía abortar pero mi hija se arrepintió y no lo hizo.

El embarazo fue y es traumático. Esquizofrenia tiene tu hija a partir del abuso

Sí, a partir del abuso.

Se destruye la vida y nace tu nieta, estuvieron aquí en esta casa ¿cuánto tiempo?

Estuvimos acá hasta hace poco.

¿Estuviste acá con tu nieta y con tu hija?

Tuve a mi nieta y a mi hija acá conmigo.

El tratamiento posterior al embarazo para tu hija ¿cuál fue?

El seguimiento del embarazo de mi hija fue con psiquiatra y con psicóloga y medicación. Hasta que llegó el embarazo a término y fue a una cesárea.

Nace tu nieta ¿cómo sigue la vida de tu hija? ¿qué otros impactos tiene? Y es importante que aclares que la medicación que recibía tu hija no era una automedicación, alguien firmó que algo había que darle a tu hija.

Sí, firmó la psiquiatra y me dijo que ella sí o sí tenía que estar medicada de por vida por las cosas que le ha pasado.

¿Estuvo en riesgo la vida de tu nieta?

En tres oportunidades, estuvimos en riesgo todas. Digo todas porque mi hija llegó un momento que me golpeó, después llegó un momento que le pegó a la hermana, llegó el momento en que quiso ahorcar a su bebé, porque no estaba en sus cabales, es mi hija, pero no estaba en sus cabales. No es que yo no la quiero a mi hija, no es que la estoy acusando de algo que ella quiso hacer, el dolor y las cosas que le pasaron a ella eso fue producto de que ella no la quiera a la bebé. Yo la entiendo, la ayudé hasta que la bebé cumplió cuatro meses, que ahora no la tengo conmigo.

Hablemos de lo que ocurrió hace dos semanas ¿la policía, con patrulleros y helicópteros, te buscaba a vos?

Me buscaba la fuerza pública por no querer entregar a mi nieta al Servicio Local de Niñez de Moreno (NdR: cumplía con la orden del Juzgado de Familia de Marcos Paz), pero la verdad es que no me oponía sino que les pedí que me muestren la orden para entregar a mi nieta, papeles que demostraran que iba a estar con su mamá. Les pedía que investigues y vean por qué nació U. y por qué mi hija está así. La respuesta fue que «el Servicio no tenía que mostrarme ningún papel porque yo tenía una perimetral.

¿Alguien había solicitado una perimetral?

Sí

¿Quién?

Fue la Doctora Guillermina de Marcos Paz, una psiquiatra.

¿La perimetral es porque vos sos una amenaza para tu hija y tu nieta, sería así?

Sí, yo lo entendí perfectamente así, para ellos yo soy la mala, que yo automedicaba a mi hija, en realidad no, porque tengo todos los papeles. Ellos me acusaban que los papeles que tengo eran truchos. Nunca tuvieron una charla conmigo desde Marcos Paz. Solamente me hicieron la perimetral y nunca me preguntaron qué pasó, qué enfermedad tiene, cómo pasó o cómo estuvo mi hija. Entonces siento que yo soy el delincuente. Me buscaban, me allanaron la casa, acá en La Perla, cuatro policías entraron mientras yo estaba llegando con la bebé, me fui para traerle leche y pañales. Mientras yo estaba llegando me quedé acá en la esquina, ellos estaban en mi casa.

Está en Marcos Paz tu nieta y tu hija porque hay un familiar. ¿Qué pasó con el servicio local? Si vos sentiste empatía, cercanía, comprender la lucha de la mujer o nada de eso.

Yo, me sentí desamparada. Me sentí como una mujer abandonada, porque si es que ellos recibieron esa llamada de esa doctora, el Servicio Local de la Niñez, me tenían que preparar psicológicamente, físicamente porque están las tías menores, están los tíos. Me tenían que avisar, hacer un seguimiento, esto fue de repente, me siento desamparada y me siento triste, angustiada, mal, estamos sin U. Y estoy yo sin mis hijas, en vez de que ellos me apoyarán en este problema, y estemos todos juntos, más unidos que nunca me separaron. No puedo ver a mi nieta, no puedo hablar con mi hija. No puedo hacer nada. Estoy destrozada.

¿Tenés contacto con tus familiares de Marcos Paz?

Tengo comunicación con mi cuñada, que capaz ella como mujer me entendió, como persona, me conoce cómo soy, que soy abuela y cómo le cuidaba como oro a esa bebé

Lo último ¿te muestran algún papel o documento indicando que debías entregar a tu nieta por disposición del Juzgado de Familia y el Servicio Local de Niñez de Marcos Paz? Eso es clave que lo puedas explicar

Si ellos me mostraban ese papel el mismo día que me citaron, si es que correspondía, yo no me hubiera resistido a entregarle a U. pero con su mamá, o que vaya con su tío que es mi hermano. Yo luché con ella esa situación que pasó y sigue pasando porque mi hija está medicada.

A las mujeres que siguen luchando, que no renuncian ¿qué les decís?

Les digo que hay que ser fuertes y que hay que seguir adelante. Que los abusadores, los que hacen daño, tienen que estar presos.