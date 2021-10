La oferta menos conveniente resultó la ganadora y… ¿dónde está el Decreto de emergencia en infraestructura?

La concejala María Selva Aguilar del bloque Ahora Juntos por el Cambio puso en alerta el procedimiento de contratación de la empresa Roza Hermanos (de Balcarce). El Departamento Ejecutivo llamó a licitación pública el 17 de agosto.

El ganador se anotó como proveedor municipal en el mes de junio y se quedó con la adjudicación en septiembre por un monto de 77 millones de pesos, seis más que el presupuesto oficial por la compa de TN asfalto CA30 y TN fuel oil.

María Selva Aguilar dejó en el recinto de sesiones una batería de preguntas que el oficialismo no respondió: «Un expediente que llegó en realidad, literal, lo pusieron arriba de la mesa, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se trata de la licitación de dos ítems de combustible para la asfaltera municipal, de asfalto caliente y de toneladas para estas maquinarias. Tuvimos una semana para poder leerlo, pero no tuvimos el espacio para que nos respondan a estas inquietudes, de hecho, tampoco tuvimos respuestas el día de la sesión, entonces, por un lado, al ver el proceso de licitación, vemos que le mandan el mail a las dos empresas, Roza Hermanos y Probiar. Con la primer firma se observa en el folio que llega exitosamente, en cambio en el de Probiar es como dudoso, no alcanzamos a distinguir si lo recibió o no. Entonces yo no veo ahí, después alguna acción para poder confirmar y asegurarse

Vos no sabes si compró el pliego

Claro, no lo sabemos. Teniendo la posibilidad de poder haber mandado ese mail a otro correo porque la empresa tiene una página web donde figura otra casilla de correo. Entonces ahí está mi primera inquietud.

Lo preguntaste en la sesión

Sí lo pregunté, no hubo una respuesta. Entonces por lo tanto hubo un solo oferente.

¿Por qué no hubo un segundo llamado a licitación?

Entonces, al haber un solo gerente, esta licitación tiene que ser aprobada por el Concejo Deliberante. Pero bueno, según el artículo 155 de la Ley Orgánica, lo tenemos que aprobar en el Concejo Deliberante si la oferta es la más conveniente y si nosotros comparamos la oferta que hace esta empresa Roza Hermanos con el presupuesto original, es mayor, unos 6 millones. De 71 a 77 millones más o menos. Ahí estaba la pregunta de cuál fue el criterio de que era la más conveniente, evidentemente no era la oferta más conveniente y tendría que haber un segundo llamado.

Entonces se abren interrogantes y dudas, y las firmas no son de Moreno

Siempre se buscan empresas que están lejanas al distrito o que no son del distrito. En este caso, esa diferencia de dinero también lo atribuimos de que puede ser el traslado, el flete.

Le estamos pagando el flete a la empresa

Claro, tampoco lo dice el expediente, pero bueno, creería que tendría que ser ahí la diferencia de esos 6 millones.

¿Te queda siempre la duda de que hay algo que no cierra? No solamente de este tema, en general

Puede estar la intención de hacer las cosas claras, transparente, que tengamos toda la información en tiempo y forma, pero siempre pasa que algo te hace dudar de esa legitimidad que hacen ellos.

Ellos aseguran que es un Concejo mucho más transparente

Vinieron con ese discurso

Que parlamenta mas

Pero bueno, después en la realidad estamos tratando un expediente de carácter urgente y después también hasta nos lleva a dudar cuál es la urgencia. Nosotros sabemos que la urgencia del vecino es que las calles estén arregladas, transitables, pero cuando vos ves que se desarrolla de esa manera el proceso de licitación, decís “la urgencia será otra”, la electoral.

La otra es que es una contratación directa

Y sí, termina siendo una contratación directa.

Que ya se había decidido de antemano, incluso con la emergencia, que tenía que ganar la empresa Roza Hermanos

Incluso se vé que ellos se inscriben en el Municipio el 21 de junio.

¿Considerás que hay transparencia o la información para alcanzar la transparencia?

Bueno no puedo comparar con las prácticas anteriores, pero, veo esto también, veo falta de, como lo hablamos recién, falta de transparencia, veo apuro en sacar expedientes sin tener la necesidad de analizarlos, sin tener la posibilidad de hacer preguntas y que nos las respondan. Sin tener la posibilidad de nosotros hacer un aporte, y muchas veces también en las comisiones, no van todos los integrantes, con lo cual eso también cuesta al momento de tener que debatir o acordar en algún momento un tema determinado.

