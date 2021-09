La OMS y el regreso del colonialismo a la salud /1

Por David Bell y Toby Green (Multipolar).- Durante los últimos 20 años, la OMS se ha vuelto cada vez más dependiente de los donantes privados. Esto ha corrompido sus principios democráticos fundacionales y su comprensión originalmente holística de la salud y ha llevado a nuevas prioridades como la vacunación masiva en toda la población. ¿Cómo se produjo exactamente este cambio?

Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) surgió como una institución mundial con el objetivo de lograr la salud para todos independientemente de su situación socioeconómica.

Esto se basó en una comprensión holística de la salud que abarca el bienestar físico, emocional y social. La Declaración de Alma-Ata afirmó estos principios en 1978 y estableció la atención médica comunitaria como la base de los procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, desde 2000, la OMS se ha vuelto cada vez más dependiente financieramente de fundaciones privadas y empresas farmacéuticas. Cuanto más influencia ganaban, más cambiaba el equilibrio de poder en detrimento de las poblaciones representadas por los estados nacionales.

Esto ha ido de la mano con el hecho de que las vacunas como estrategias para combatir las epidemias de virus han ido cobrando protagonismo cada vez más, como se vio en 2005, 2009 y, en el caso más extremo, 2020 con el SARS-CoV-2. En 2009, la OMS cambió su definición de pandemia, que a principios de 2020 permitió medidas y bloqueos impuestos a nivel central que contradecían sus propias pautas publicadas solo unos meses antes. Siguieron programas de vacunación masiva sin precedentes, facilitados por un cambio arbitrario en la definición de inmunidad colectiva que contradice los principios inmunológicos generalmente aceptados.

Este enfoque autoritario es una renuncia a los principios comunitarios de atención de la salud consagrados en la Declaración de Alma-Ata y la Carta Fundamental de la OMS. Se ha cerrado un círculo histórico, ya que el enfoque actual de la salud global se asemeja a las medidas de higiene del siglo XIX, que fueron diseñadas para proteger a los ricos del «Norte global» a expensas de las personas de otras partes del mundo. Estamos asistiendo a un retorno a las desigualdades del enfoque colonialista que la Carta de la OMS trató de erradicar después de la Segunda Guerra Mundial.

COVID-19 ha llevado al extremo las crecientes contradicciones dentro de la OMS. ¿Seguirá la política de salud mundial bajo el control de una pequeña camarilla de países ricos, corporaciones e individuos, o prevalecerán los principios de igualdad y autodeterminación personal y se devolverá el poder a las poblaciones para las que se fundó la OMS? La salud mental, física y social de la mayor parte de la humanidad depende de esta cuestión.

Parte 1: ¿Quién es QUIÉN?

Un nacimiento igualitario

Cuando el mundo examinó sus prioridades después de la Segunda Guerra Mundial, los 51 países de las Naciones Unidas recién nacidas firmaron la constitución de una nueva organización mundial junto con otros diez países. La OMS emergió de la derrota del fascismo y de la agonía del viejo orden imperial mundial. El objetivo era promover la salud de la población mundial mediante la educación y el apoyo sanitario. Cuando sus estatutos entraron en vigor en 1947 con la ratificación del vigésimo país, la nueva organización estaba orientada hacia una comprensión positiva y holística de la salud. El primer principio rector de su constitución fue:

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia».

El segundo principio subrayó el nuevo pensamiento que había surgido después de la catástrofe de la guerra contra las ideologías de la desigualdad:

«El disfrute del mejor estado de salud posible es uno de los derechos básicos de todo ser humano, independientemente de su raza, religión, opinión política y posición económica o social».

La constitución también consagra la importancia de la autodeterminación individual y comunitaria en el octavo de sus nueve principios:

«Una opinión pública ilustrada y la participación activa de la población son de suma importancia para mejorar la salud de los pueblos».

Este principio se reforzó aún más en declaraciones posteriores de la OMS, como la Declaración de Alma-Ata que se analizará más adelante.

Así se creó una organización mundial que estaba controlada únicamente por un consejo de naciones, a saber, la Asamblea Mundial de la Salud. Su propósito era ayudar al desarrollo, difusión e implementación de políticas destinadas a mejorar la salud de todos, independientemente de su riqueza, creencias políticas o condición social. La organización se comprometió a reconocer las necesidades locales y la participación local. Se orientó esencialmente hacia la población y no hacia los intereses industriales y estuvo dirigido exclusivamente por los representantes de las autoridades políticas de cada país miembro.

Estos comienzos son el punto de referencia para comprender la OMS actual y evaluar si se ha mantenido fiel a su carta y sus raíces. Sin embargo, para comprender la Carta de la OMS, es necesario comprender el mundo del que surgió la OMS.

Prehistoria colonial

La OMS se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, pero la idea de una coordinación global de las medidas de política sanitaria había surgido un siglo antes en una situación mundial completamente diferente y de una forma de pensar completamente diferente. La primera Conferencia Internacional de Higiene se reunió en París en 1851 con el objetivo de armonizar las medidas de cuarentena en el transporte marítimo entre países europeos. Esto se hizo principalmente para contrarrestar las epidemias de cólera que habían asolado a Europa repetidamente en las décadas anteriores.

La causa real aún se desconocía, pero parecía claro que estas epidemias fueron causadas por un patógeno que se extendió a través de las poblaciones y a través de las fronteras. Fue una conferencia de las potencias imperiales en un mundo colonial, y se reunieron en un orden mundial en el que era aceptable subyugar a pueblos enteros, al menos fuera de Europa. Todavía existía la esclavitud en las antiguas colonias europeas como Estados Unidos o Brasil, donde se practicaba oficialmente y también gozaba de la aprobación tácita de aquellos países europeos (por ejemplo, los Países Bajos o Portugal) donde estaba oficialmente prohibida. En París, estos estados pretendían trabajar exclusivamente en beneficio de sus propios pueblos. En realidad, sin embargo, subyugaron, esclavizaron y dañaron abiertamente la salud de los pueblos de otras partes del mundo para su propio beneficio económico.

Una serie de conferencias europeas sobre higiene posteriores, que se habían centrado principalmente en el cólera, culminaron con el primer Convenio sobre higiene, que se firmó en la séptima conferencia de Venecia en 1892. Cinco años después, le siguió otra convención sobre la peste. Con la creación de la Office international d’hygiene publique en París en 1907, se estableció la primera secretaría permanente para cuestiones de salud internacional de los países europeos. La fundación de la Oficina Sanitaria Internacional para el continente americano correspondió a esto cinco años antes.

Cuando surgió la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, esencialmente una guerra entre naciones europeas, pero que también se había librado en sus colonias, se fundó en Ginebra otra institución, la Organización de la Salud de la Sociedad de Naciones. La viruela y la fiebre tifoidea se agregaron a la lista de enfermedades cubiertas por la Convención Internacional sobre Higiene.

Independientemente de la membresía de Japón en la Sociedad de Naciones, la organización de salud, como su predecesora, la Office International d’hygiene publique, era en gran parte un asunto europeo. Al igual que su contraparte estadounidense al otro lado del Atlántico, se ocupó de enfermedades infecciosas que representaban una amenaza potencial para las poblaciones europeas más ricas. Gran parte de África y Asia eran colonias en ese momento, alimentando la prosperidad de Europa y proporcionando materias primas para la industria y el consumo en el norte, mientras que sus pueblos no tenían voz en las prioridades en cuestiones de salud internacional.

Como veremos más adelante, existen ciertos paralelismos con este patrón imperialista / corporativista en el mundo y la política de salud de hoy, pues la centralización de la acción y los beneficios unilaterales para los ricos del norte se han convertido nuevamente en un problema de la política de salud internacional. Es posible que hayamos regresado a donde comenzamos, pero definitivamente esa no era la intención de los fundadores de la OMS.

Tiempo de inocencia

La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión para la humanidad. Causó o aceleró el colapso de imperios (Japón, Gran Bretaña y Francia) y marcó el comienzo de una aversión al autoritarismo y la hegemonía corporativa durante más de 70 años en Occidente y en muchos de los nuevos estados independientes que surgieron del fin del colonialismo europeo . El Código de Nuremberg subrayó de una nueva forma la demanda de autodeterminación y la importancia del consentimiento individual. Esto significó un alejamiento de la coacción y la coacción masiva, que había moldeado gran parte de la práctica médica en las colonias y que volvió a salir a la luz en Europa hacia el final de la guerra.

Un hito histórico fue el 10 de diciembre de 1948, en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos en una sesión en París (con su Resolución 217 A) y codificó así la nueva forma de pensar sobre la igualdad global y la individualidad. autodeterminación. En la versión alemana dice:

Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben encontrarse unos a otros con espíritu de hermandad».

Artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, independientemente de su raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición. [. ..]»

En sus 30 artículos, la declaración prohíbe la esclavitud y consagra la libertad de pensamiento, expresión y religión, así como la libertad de moverse dentro del propio país, salir y regresar a él.

Creó un marco dentro del cual los países podían responsabilizarse mutuamente y, en particular, un marco dentro del cual deberían operar las agencias de la ONU, como la incipiente Organización Mundial de la Salud. Continuaron existiendo formas de gobierno autoritario, pero la Unión Soviética y los estados comunistas expresaron, al menos oficialmente, la creencia en la “igualdad” de las masas, por más hueca que pudiera resultar a veces.

Esto creó un clima político en el que la OMS podría crecer como una organización mundial controlada únicamente por países a través de la Asamblea Mundial de la Salud: todas las naciones se consideran iguales y cada país tiene un solo voto. De acuerdo con el primer principio de su constitución, la OMS propugna un concepto integral de salud física, mental y social. Debería ser la organización asesora más importante para los problemas de salud mundial, que también incluyó las epidemias transfronterizas entre sus tareas. Y la importancia de la participación local, de la salud social y de la igualdad de acceso y control quedó consagrada en su estructura y constitución.

Al mismo tiempo, el Código de Nuremberg y la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen límites claros dentro de los cuales el sistema de salud en su conjunto, y por lo tanto también la OMS, puede tomar medidas para controlar las enfermedades endémicas y epidémicas.

En las décadas siguientes, la OMS desarrolló programas para combatir enfermedades, en particular enfermedades infecciosas con una alta carga de morbilidad, como la viruela, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación. El creciente arsenal de medicamentos y vacunas antimicrobianos y las pruebas y experimentos masivos necesarios para su seguridad ampliaron el campo en el que debían contrarrestarse los peligros identificados en Nuremberg. Grandes empresas farmacéuticas e investigadores bien intencionados pero ambiciosos se han enfrentado a conflictos de intereses cuando se trata de equilibrar los derechos de las personas y las comunidades con los beneficios potenciales de las nuevas terapias y agentes preventivos.

Basada en el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki de 1964 especificó la importancia del consentimiento libre y plenamente informado como un requisito previo para los experimentos médicos y el uso de remedios experimentales. Hasta el día de hoy, define los requisitos básicos para los experimentos médicos.

En términos numéricos, la Asamblea Mundial de la Salud estuvo dominada por países de ingresos bajos y medianos de África, Asia y el Pacífico occidental. Dado que la Asamblea tenía el control del programa de la OMS, la OMS se centró en los problemas de las poblaciones con una alta carga de morbilidad, en particular las enfermedades infecciosas. Las innovaciones en la atención primaria de salud, como el programa chino de “médicos descalzos” de 1968 y programas similares en otros países asiáticos, llevaron a una expansión considerable de la atención médica básica y difundieron el concepto de gestión de la salud de base.

Este enfoque hizo hincapié en trabajadores sanitarios rudimentarios pero de fácil acceso y, a menudo, voluntarios que trabajaban en las comunidades de las que fueron reclutados. Habilitó la atención básica elemental y proporcionó vacunas y educación para la salud. Este movimiento correspondía a las demandas centrales de la carta de la OMS para el acceso igualitario a la atención médica y la participación local. Culminó con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, Kazajstán, entonces parte de la Unión Soviética en septiembre de 1978, y la declaración que surgió de esa conferencia.

Alma-Ata y el mandato de la OMS

En la Declaración de Alma-Ata, la atención primaria comunitaria es fundamental para mejorar la salud. También aboga por el control social sobre los poderes centrales, que tienden a imponer sus políticas de salud desde arriba y prescriben medidas de salud pública. La declaración es, en muchos sentidos, la culminación natural de la carta y los acuerdos de la OMS de las décadas anteriores. Comienza con una afirmación del papel principal de la atención médica y, por lo tanto, también de las agencias de la ONU, incluida la OMS:

«La conferencia afirma enérgicamente que la salud, que es un estado de completo bienestar físico, emocional y social, en lugar de estar libre de enfermedades o dolencias, es un derecho humano fundamental y que lograr la mejor salud posible es un factor mundial extremadamente importante. objetivo social, cuya realización requiere esfuerzos no solo en la política de salud, sino también en muchas otras áreas sociales y económicas «.

En las siguientes disposiciones, se establece la importancia central de la participación y el control local para la política de salud de la ONU y la OMS:

Artículo IV: «… Las personas tienen el derecho y la obligación de participar individual y colectivamente en la planificación y ejecución de su atención de salud».

Artículo VI: «La atención primaria de salud […] se brinda a las personas y familias de la sociedad mediante su plena participación en el espíritu de responsabilidad personal y libre determinación a costos asequibles para la sociedad y el país en todas las fases de su desarrollo … . «

Artículo VII (5): «[La atención primaria …] requiere y promueve el mayor grado posible de responsabilidad personal y participación en la planificación, organización, funcionamiento y seguimiento de la atención primaria de salud …»

El espíritu de esta comprensión democrática y basada en los derechos humanos de la atención de la salud también se expresa en las palabras finales de la declaración, que insta a la OMS, UNICEF, los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamentales y los contribuyentes a adoptar los principios descritos anteriormente.

Es de destacar que no se menciona el financiamiento por parte de actores y empresas privadas y sus intereses. La OMS, y la salud del mundo en general, deben basarse en que las personas y sus comunidades controlen su propia salud. La tarea de la OMS y de todas las autoridades sanitarias nacionales e internacionales debería consistir en apoyar este proceso. La salud no debe ser una industria, sino un área de la vida democrática y basada en los derechos humanos que abarque el bienestar físico, emocional y social y beneficie a todos por igual.

Recuadro 1: La estructura de la OMS

Aunque la OMS tiene una sede en Ginebra (Suiza), está formada por 6 regiones semiautónomas que han trabajado durante años con diferentes grados de independencia. La oficina regional americana conocida como Organización Panamericana de la Salud (OPS) surgió de la Oficina Sanitaria Internacional y es más antigua que la propia OMS. Sin embargo, las otras oficinas se crearon después del establecimiento de la OMS y su jurisdicción geográfica ha cambiado en el transcurso del Pospuesto durante décadas. Las razones fueron, por ejemplo, la independencia de las colonias francesas en África Occidental (que fueron asignadas a la Oficina Regional Europea con Francia) o la división de Corea (Corea del Norte y Corea del Sur pertenecen a oficinas regionales diferentes). Las poblaciones más grandes están ahora bajo la jurisdicción de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO, con China como el país más poblado), la Oficina Regional para el Sudeste Asiático (SEARO, con la población más grande en India) y la Oficina Regional para África. (AFRO). Los dos últimos son responsables de las regiones con la mayor carga de enfermedades infecciosas – tradicionalmente el foco principal de la OMS – y, por lo tanto, han moldeado en gran medida el pensamiento programático de la Organización Mundial de la Salud a lo largo de su historia.

Cada región tiene su propia asamblea de salud (con representantes de cada país) y, en general, una estructura técnica similar a la de la sede en Ginebra; todos pueden actuar con un alto grado de independencia, incluso si la dirección y la financiación están determinadas en gran medida por la oficina central. La mayoría de los países tienen sus propias oficinas en los países dirigidas por un Representante de la OMS (WR) o un Oficial de Enlace Nacional (CLO). Estas oficinas desempeñaron un papel importante en las primeras décadas después del establecimiento de la OMS, y en algunos países todavía hoy, al acompañar el desarrollo del sistema de salud en países independientes.

Inocencia perdida

Inevitablemente, la dirección y el trabajo de las personas en las grandes organizaciones estarán influenciados por lo que creen que es necesario para que su organización sobreviva. Como institución de las Naciones Unidas, la OMS fue financiada principalmente por los países a los que se suponía que representaba. Las finanzas se componen de contribuciones «asignadas» (financiación básica) y contribuciones «voluntarias». Las contribuciones nacionales asignadas han representado menos del 20% del presupuesto de la OMS en los últimos años. Se basan en el PIB y se evalúan para los 196 estados miembros actuales y son aprobados por la Asamblea General de la ONU. La mayor parte del resto del presupuesto proviene de contribuciones voluntarias de los estados miembros u otros donantes.

Estas contribuciones están «no asignadas para fines específicos» (y la OMS puede disponer de ellas según lo considere oportuno), «relacionadas con un tema» (por ejemplo, para los programas de la OMS contra el paludismo) o «asignadas» (es decir, para un proyecto, conferencia o propósito específico). Si bien la OMS se basó principalmente en la financiación básica en sus primeros días, las contribuciones voluntarias asignadas representaron $ 5.4 mil millones, o el 62% del presupuesto anual planificado de $ 8.7 mil millones, y hasta el 75% de los fondos realmente recibidos en el primer trimestre de 2021. La parte de las contribuciones señaladas en el presupuesto total había caído aún más hasta el 11%. Por tanto, la proporción de financiación procedente de los estados nacionales ha disminuido con el tiempo, mientras que otras formas de financiación y, por tanto, inevitablemente, su influencia, han aumentado.

Recuadro 2: Financiamiento voluntario de la OMS

Donantes principales:

Alemania 11,97% ($ 708 millones)

Fundación Bill y Melinda Gates 10,37% ($ 624 millones)

EE. UU. 6,91% ($ 604 millones)

Comisión Europea 7,63%

GAVI 6,43%

Gran Bretaña 6,35%

Otros donantes o empresas privados importantes:

Contribución al marco de PIP (Preparación para una influenza pandémica) 0,92%

Fundación de la Familia Bloomberg 0.43%

Sanofi-Aventis 0,2%

Ciencias de Galaad 0,11%

Fundación Rockefeller 0,11%

Merck and Co. 0,08%

GlaxoSmithKline (GSK) 0,05%

Fuente: OMS (consultado el 25 de junio de 2021)

La creciente dependencia de la OMS de las contribuciones voluntarias, la mayoría de las cuales están “destinadas” (es decir, deben utilizarse para programas específicos), significa que las políticas y prioridades de la Organización Mundial de la Salud están cada vez más definidas por sus principales donantes. La capacidad de proporcionar financiación y determinar cómo se utiliza significa que un donante puede determinar la estrategia o incluso la política de la OMS.

Es cierto que muchas contribuciones provienen de los estados de manera voluntaria; pero no es de extrañar que se trate predominantemente de países con altos ingresos per cápita. Esto permite a estos países determinar los programas de la OMS, mucho más allá del espíritu de un país, un voto de la Asamblea Mundial de la Salud. Aún más notable es la creciente influencia de los donantes privados, ya sean empresas que persiguen sus intereses o fundaciones cuyos fondos provienen de corporaciones y permanecen asociadas a ellas.

Entre los donantes del Recuadro 2, se destaca en particular la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF). Es el segundo donante voluntario más grande después de Alemania. También financia a Gavi al 17%; solo el Reino Unido está invirtiendo más aquí. Esto hace que una sola familia que hizo su fortuna con el software sea el donante privado más grande de la OMS y el segundo donante más grande en general.

Al igual que los países ricos, esta organización privada puede determinar cómo se utilizan sus donaciones. Otros donantes importantes son las empresas farmacéuticas (véase el recuadro 2), que en general donan menos pero tienen una influencia relativamente grande en los programas individuales. El Marco de Preparación para la Gripe Pandémica (PIP), el mayor donante del sector privado, cuenta con el apoyo exclusivo de compañías farmacéuticas, a saber, Sanofi Pasteur ($ 55 millones), GlaxoSmithKline (GSK) ($ 53 millones), Hoffmann La Roche ($ 51 millones) , Seqirus ($ 17 millones) y Novartis ($ 15 millones).

Los donantes no gubernamentales no solo han ganado prominencia en la OMS, la organización también se enfrenta a un grupo creciente de instituciones «rivales» que compiten con ella por la ayuda internacional en el sector de la salud. Hacia finales del siglo pasado se produjo el controvertido establecimiento de ONUSIDA, que iba a liderar la lucha internacional contra el VIH / SIDA y asumir así un papel que la OMS habría desempeñado antes.

A partir de donaciones de países individuales, en 2002 se creó el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (El Fondo Mundial), en el que las fundaciones privadas lideradas por la Fundación Gates están cada vez más involucradas y los programas de salud contra estas tres enfermedades en países con bajos y niveles medios Deben financiar los ingresos directamente. El presupuesto del Fondo Mundial es ahora de más de $ 4 mil millones al año, recursos que anteriormente habían sido proporcionados por la OMS.

El Fondo Mundial es apoyado en gran medida por los estados, pero el BMGF proporciona $ 250 millones cada año. De manera similar, han surgido otras organizaciones, como Unitaid, para financiar áreas de la salud que antes eran responsabilidad de la OMS.

Otros dos actores internacionales son particularmente importantes en la respuesta de la OMS a la pandemia actual. En 2000, se fundó la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, ahora Gavi, la Alianza de Vacunas. Su principal preocupación es financiar la adquisición y distribución de vacunas en países de bajos ingresos. Gavi es claramente un vínculo entre la producción farmacéutica a gran escala y la atención primaria de salud.

La organización se centra únicamente en la entrega de vacunas e ignora el concepto holístico de salud de la Declaración de Alma-Ata. El donante más grande de Gavi fue y es el BMGF, que ha donado más de $ 4 mil millones, mil millones más que el segundo donante más grande del Reino Unido.

Más recientemente, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) fue fundada en Davos en 2017 por los estados de Noruega e India, la Fundación Gates, Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial (WEF). La misión explícita de CEPI es desarrollar nuevas vacunas para epidemias. En el momento de la fundación, los donantes estatales, especialmente Noruega, eran los donantes más importantes, pero en 2018 BMGF y Wellcome Trust proporcionaron cada uno el 13,4% del presupuesto total.

Ciertamente, la vacunación ha hecho una contribución importante a la mejora de la salud pública en todo el mundo, y esa contribución está creciendo todo el tiempo. Sin embargo, la tensión potencial entre este objetivo y la misión original más holística de la OMS es obvia. Especialmente cuando la OMS pierde su independencia intelectual sobre la cuestión de qué papel deberían desempeñar los productos farmacéuticos, a diferencia de otras intervenciones, en la solución de problemas de salud mundial.

Originalmente, la OMS había defendido el principio de que todos los países tienen el mismo control y defendió la atención básica y la importancia central de establecer las prioridades de atención de la salud en el nivel más bajo posible (comunidades aldeanas, municipios, regiones). Hoy se encuentra en una situación en la que la dirección de sus programas la dictan en gran medida quienes controlan sus finanzas a través de contribuciones voluntarias. Con un presupuesto por programas de 2.900 millones al año, está a la zaga de otros actores más ricos en la definición de la agenda de salud mundial.

Los países ricos del norte, las empresas y fundaciones privadas y las personas adineradas, todos los cuales tienen el potencial de beneficiarse de la comercialización de la salud y la centralización de la información sanitaria, se han vuelto cada vez más influyentes. Es sorprendente cuánto recuerda la situación actual al pasado colonial en el siglo XIX y la influencia en la política de salud y el comercio que la OMS quería eliminar.

Desafíos de la nueva dinámica

La OMS nació en un mundo que se estaba liberando del colonialismo, que invocaba la igualdad, la importancia fundamental de los derechos humanos y la necesidad de resistir un régimen autoritario. Si bien estos principios habían existido, también se habían aplicado en gran medida a la atención de la salud. Pero hoy se enfrenta a un mundo que en algunos aspectos es difícil de distinguir del que estaba controlado por las estructuras de poder imperial-capitalista que él mismo pretendía erradicar. Ante la presión de un número creciente de actores rivales con mayores recursos financieros y un control cada vez menor sobre su propio presupuesto, ha optado por aceptar fondos destinados a fines específicos de los ricos, ya sean personas, países o empresas. Al hacerlo, inevitablemente anuló su propia constitución:

Artículo 37: En el ejercicio de sus funciones, el Director General y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno u organismo ajeno a la Organización. Deben abstenerse de cualquier actividad que pueda dañar su posición como funcionarios públicos internacionales. Cada Estado miembro de la organización se compromete, por su parte, a respetar la posición exclusivamente internacional del Director General y del personal y a abstenerse de cualquier intento de influir en ella.

A una madre de Burkina Faso le resultaría difícil ejercer la misma influencia sobre la OMS que una rica filántropa de un país occidental que puede regalar muchos miles de millones de dólares. Pero si la constitución de la OMS se saliera con la suya y su objetivo de defender la igualdad de oportunidades para todos los que gozan de buena salud, entonces esta madre podría incluso tener que tener una mayor influencia. La OMS tiene una relación con estos donantes que su constitución buscaba específicamente evitar y que crea un conflicto para la OMS y los propios donantes:

Una gran empresa tendría dificultades para pasar grandes sumas de dinero a otro actor sin cumplir con su deber para con sus accionistas y asegurarse de que estos fondos se utilicen de esta manera. que mejoren las perspectivas de rentabilidad de la empresa.

El gobierno de un país rico puede tener dificultades para proporcionar a una organización grandes cantidades de dinero de los contribuyentes sin asegurarse de que se utilice de una manera que los contribuyentes consideren sensata y que no ponga en peligro sus posibilidades de reelección.

Un filántropo adinerado que ha vivido su vida en el mundo empresarial occidental, que no tiene educación ni experiencia en atención primaria de salud, y que no tiene experiencia con aquellos a quienes desea ayudar, tendrá dificultades para aceptar su dinero de cualquier manera que lo haga. no comprende o considera inútiles cuando, por su falta de experiencia, considera que otros enfoques son más valiosos.

Y a un funcionario superior de la OMS le resultaría difícil rechazar una fuente externa de dinero debido a un posible conflicto de intereses sabiendo que hacerlo tendría que despedir a varios de sus subordinados y perder sus ingresos, seguro médico e incluso el derecho para continuar con su apartamento en vivo como miembro del personal internacional.

Pero la OMS debe resistir todas estas influencias si quiere cumplir su propósito. Es comprensible que una gran agencia de salud se vea presionada a descuidar sus políticas a fin de satisfacer las necesidades a corto plazo y mantener su lugar en una mesa cada vez más concurrida. Por eso las organizaciones tienen constituciones y estatutos. Nos obligan a adherirnos a ciertos principios que, si se los considera con imparcialidad, reconocemos como fundamentales y que no deben comprometerse. Estos principios suelen ser aplicados (al menos en un orden constitucional) por un poder judicial que es independiente del poder ejecutivo. E idealmente, este proceso está bajo la observación de los medios de comunicación cuyo orgullo es su independencia y libertad intelectual.

Pero los órganos de las Naciones Unidas, como la OMS, no tienen un poder judicial independiente que los supervise. Y cuando los influyentes potenciales también financian los medios de comunicación, o los temas en juego son demasiado remotos o abstractos para interesar al público en países individuales, es poco probable que estos organismos rindan cuentas de la forma en que los gobiernos nacionales rinden cuentas. Su integridad solo puede garantizarse mediante la transparencia incondicional y un consenso generalmente compartido de que determinadas reglas son inviolables, y mediante el hecho de que los miembros del órgano rector, es decir, la Asamblea Mundial de la Salud, tienen un interés común en mantener esta integridad.

Para la OMS, mantener la integridad significa dar prioridad a la salud de las poblaciones más vulnerables y garantizar que las personas sobre el terreno, en lugar de los ricos y los que tienen ventas, sigan tomando decisiones sobre su salud.

Sigue 2da parte: OMS y pandemias recientes

Sobre los autores:

David Bell es un médico de salud pública con un doctorado en Salud de la Población. Ha trabajado como internista y en el modelado y epidemiología de enfermedades infecciosas y fue, entre otras cosas, «Director de Tecnologías de Salud Global» en la firma de capital privado «Intellectual Ventures» en los Estados Unidos y coordinador de estrategias para el diagnóstico de la malaria en la OMS.

Toby Green es profesor de historia africana en el King’s College de Londres. Su libro «Un puñado de conchas» sobre la historia de África occidental, publicado en 2019, ganó varios premios internacionales de libros. Recientemente publicó «El consenso de Covid: la nueva política de la desigualdad global».