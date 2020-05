6 shares







KARINA ÁLVAREZ AGRADECE LA SOLIDARIDAD DE TODO EL ARCO POLÍTICO –

Agradezco en este momento el apoyo y acompañamiento de la

Intendenta Mariel Fernández, de mi conducción Julio Rubén Ledesma , de la totalidad de los Concejales y Concejalas que conformamos el Honorable Concejo Deliberante, ex Concejalas y Concejales, Dirigentes Sindicales, Red Federal de Concejalas, Diputadas, Diputados, ex Intendentes, Intendentes de otros distritos, autoridades del gobierno Nacional y Provincial, de

referentes, vecinos, y mis compañeros y compañeras de militancia, expresando su más Enérgico repudio a los agravios ocasionados por aquellos comunicadores mal intencionados, que en lugar de mostrarle a la sociedad la tarea heroica que muchas compañeras y compañeros de Moreno realizan en el territorio contra viento y marea, se encargan de dispersar miedo, mentiras y angustia a nuestro pueblo.

Lo montado y expuesto por Crónica TV el viernes 22 de mayo tuvo sincronización de temas tratados y algunos que minutos después de la denuncia periodística contra Karina Álvarez se confirmaron:

En diálogo con Desalambrar, la legisladora responde algunas preguntas:

Leyendo su carta abierta al pueblo de Moreno, donde todos y todas se solidarizan con usted, ¿de dónde salió la operación que la acusa de obtener dinero cuando se trataba un proyecto de ordenanza?

Mirá, el que lo hizo es una persona muy mal intencionada. Tanto el informante como quien dio la información jamás chequeó la información ni me llamó, ni me preguntaron de qué se trató, así que es todo contra mi persona. Puedo decir que lo hecho puede venir de diferentes lados, gente que quiere una ruptura total o que quiere mancharme en distintas situaciones. Es algo inexplicable, con mucha maldad, porque dice mi nombre y apellido.

¿Una ruptura total con el oficialismo? ¿Con la Intendenta?

Claro, puede venir de distintos lados, del entorno propio de cada uno para que nos peleemos con el Ejecutivo, porque vos sabés que nunca se sabe quién es el enemigo, pero fue muy malicioso. Si uno no estuviera desde hace muchos años en esto pegaría un portazo adjudicándole la culpa a alguien, pero desde ya reconozco que todos me llamaron, incluso la primer persona que lo hizo, después de mi conducción (Rubén Ledesma) fue la Intendenta y por eso publiqué la carta.

El gobierno municipal, ¿sacó un comunicado relacionado con este ataque hacia usted?

No, no, no sacaron ningún comunicado. Están esperando hasta el viernes, porque no puedo salir (NdR: dio negativo el test de COVID -19 de Álvarez, aún así debe cumplir los 14 días de cuarentena) para tener una reunión el día viernes con el Ejecutivo y sacar un comunicado en conjunto.

Pasaron varios días de esa sesión sobre GIRSU y la recolección de la basura, ¿el proyecto original ponía en riesgo los puestos de trabajo o no era así?

Cada vez que se ponen en riesgo los puestos de trabajo yo voy a plantear y a llegar a la mejor solución. Había artículos que fueron sacados, consensuados con el Sindicato de Camioneros, eran tres artículos que hablaban de la fuente de trabajo y en los términos que nosotros conocemos involucraba a los trabajadores…

Incluso se da una particularidad que lo charlé con usted en off, cuando la concejal Asseff logra que se ponga a consideración la moción referida a armar un pliego de licitación usted no levanta la mano, ni por la afirmativa ni por la negativa

Exactamente, en ese momento estaba haciendo los comparativos entre la ordenanza vieja y la nueva, viendo como íbamos a modificarla en ese momento que íbamos a pasar a un cuarto intermedio, estaba haciendo consulta con los abogados.

Pero fíjese que el conductor del noticiero de Crónica TV, además de plantear que fue una maniobra suya en esa sesión porque no afectaba los puestos de trabajo, incorpora el caso de coronavirus el Secretario Gremial de Camioneros que estuvo en la sesión y lanza la pregunta sobre qué pasaría si hay concejales /as infectados /as a pocas horas de confirmarse cuatro casos, uno de ellos de una legisladora. Quiero decir con esto que la acción tuvo planificación

Sí, la maldad estuvo a la vista, quieren ensuciar a gente y no muestran lo que uno está trabajando día a día, cualquiera de nosotros y en nuestros espacios. Tomar el caso de Aparicio (Secretario Gremial de Camioneros) y agarrarse de ahí para montar todo esto es un hecho de crueldad. Más allá de quien haya llamado a Crónica TV lo que me indigna es el periodista que habló con tanta bronca, afirmando cosas sin conocerme, sin tomarse el trabajo de llamarme. La pandemia y este caso de COVID -19 lo que hace es generar más miedo en la sociedad, a cualquiera le puede tocar y fijate que yo fui una de las que más expuesta estuve, siendo de riesgo, porque luego de la votación me retiro del recinto y voy a la reunión que se hace en la plaza (Mariano Moreno) con ellos. Por eso quisieron culpar a Camioneros que trajo el virus…

Pero en la presentación que realiza el conductor en Crónica TV, se pregunta que si hay casos de concejales /as con coronavirus la responsable sería usted, dato que surge horas más tarde. Por eso digo que fue algo pensado, alguien escribió el libreto y fue llevado a la práctica con la sesión de la basura, Aparicio y coronavirus

Por eso, tengo que pensar que puede venir de cualquier lado, de hecho sacan la nota y calculo que ya sabían el diagnóstico de Aparicio y ya sabían, no sé, debió ser un vidente que vio lo que iba a pasar en el Concejo Deliberante, que alguno de nosotros daría positivo, puede que se trate de alguien que ve el futuro. Lo que quiero destacar es la solidaridad de todos mis compañeros y de todos los ámbitos que me llamaron. Quiero informar que el viernes mandaré la carta documento a Crónica TV, una denuncia civil y penal, tal vez al final de la historia sabremos quien produjo esto.

¿Qué le dijo la Intendenta Mariel Fernández?

Ni bien salió el video lo compartí en el grupo de concejales y ella me llamó rápidamente y repudió lo que estaba pasando. No nos podíamos encontrar para hacer un comunicado y aclarar su solidaridad, pero planteó que en todo lo que pueda ser útil estaba a mi disposición.

Bueno, es importante recordar que en una asamblea realizada con trabajadores /as del Hospital, la Intendenta explica que tomó la decisión no pagar la pauta a medios nacionales y casi que anticipa un ataque mediático. Días después Crónica TV realiza la cobertura del geriátrico La Nona, continúa en el distrito, realiza un móvil en Cuartel V y luego deja de hacer foco en la gestión de la Intendenta. Ahora, en el regreso de Crónica TV, la apuntada es usted. Supongo que analiza todo el asunto

Sí, también fue eso lo que hablé con ella porque (Crónica TV) viene dándole mal a Moreno, y que nos gustaría que las personas que están detrás de toda esta maldad, que en vez de pagar a ese canal invierta esa plata en hacer algo por nuestro distrito. Eso sería lo mejor antes de estar haciendo tanta maldad que ya supera todos los obstáculos.