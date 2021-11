La Otra elección: Partido Justicialista

La pandemia, el apretado cronograma electoral y sus resultados generales, hacen correr una disputa que supone que la «dedocracia» no impedirá la interna partidaria. El Partido Justicialista elegirá nuevas autoridades el 27 de marzo de 2022 y hay un horizonte marcado. Patricia Rosemberg, militante y dirigente justicialista, cuadro de la agrupación Pueblo Libre:

Podría buscar en los archivos las declaraciones acerca de lo que significa dirigir el Partido Justicialista, recuerdo la definición que de «era una cáscara vacía, que no servía para nada, lo dijeron todos y todas pero los contextos van cambiando. Entonces las perspectivas son distintas y creo que lo que me han dichos varios y varias es que se tiene que asegurar una participación en el `23, esto significa que si alguien se le ocurre que la dedocracia funciona una vez más, están las herramientas para librar las batallas, que es de abajo para arriba

Si nosotros como peronismo no aprendimos que él o ella hace daño estamos fritos, en esta elección no haber hecho internas daño la elección. De hecho lo vemos el PRO, JUNTOS saca más votos porque hizo interna y en esto la gente puede elegir, hay que ver después como se unifica. En los municipios donde el peronismo abrió la interna les fue mejor porque además hay que entender que la interna no son de enemigos, nosotros hace dos años ganamos una interna, entonces es ÉL o ELLA no va, no existe esta construcción. Después obvio que va con todas las tensiones que el peronismo tiene, pero ahora si vos me decís te vas a bancar esta te digo que NO, y la realidad que NO ni para la elección del partido ni para la elección nacional me parece que hace daño elegir de arriba para abajo porque no es escuchar de abajo para arriba. Las P.A.S.O es una propuesta de nuestro gobierno, entonces tener elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias es algo que hay que defenderlo

¿En el Partido Justicialista van a presentar batalla?

Totalmente porque yo nunca creo que el partido sea una cáscara vacía, creo que al revés necesitamos releer y actualizar las doctrinas del peronismo, por supuesto el peronismo no es lo mismo ahora que hace 50 años y dentro del peronismo hay diferentes líneas. En lo local hay que poder sentarse, discutirlas y definirlas y me parece que esto es necesario, la formación de cuadros políticos es una de las cosas que el peronismo necesita hacer, escuchar a los dirigentes nuevos, qué significa hoy la justicia social, qué significa hoy la soberanía, eso en el partido y son circunstancias distintas. Una cosa son las gestiones de gobierno y otra los partidos, nosotros tenemos en Moreno figuras del peronismo que son sumamente necesarias y valiosas y me parece que hay que dar esa pelea.

