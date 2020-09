0 shares







COMUNICADO SIMILAR QUE MARCA LA DISTANCIA –

Dirigentes, militantes, hombres y mujeres que integran el amplio arco del oficialismo nacional y provincial dejan claro en papel que en el distrito aún falta aceitar los canales de comunicación interna para que todos /as puedan compartir un mensaje en donde no hay diferencias.

Aplacada la rebelión azul, la Bonaerense que recibió gran parte de demanda y sin sumarios a la vista aún provocando una acción que barrió los canales superiores y democráticos, el Frente de Todos en Moreno saca un comunicado donde están muchos /as pero faltaron otros /as que, horas después, elaboran un documento propio con el sello y marca del Frente de Todos, con Walter Festa ex Intendente, Romina Uhrig, diputada nacional, encabezan una lista y siguen las firmas de Moreno de Todos en el Frente de Todos.

En este comunicado no podía estar de ningún modo la figura que atraviesa generaciones. Sucede que tampoco se lo encuentra en la expresión primera que tiene a la mayoría de figuras de la política:

La ausencia de un nombre y apellido tan fuerte en la historia del peronismo local, de protagonismo activo en el triunfo electoral de 2019, permite establecer una pregunta: ¿en qué futuro está pensando Mariano West?