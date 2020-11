0 shares







CONFLUENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 29 DE MAYO –

«Es complejo el abordaje de lo clientelar cuando es lo hegemónico de todas las construcciones». Juan Ruedy nos recibe en el Bachillerato Popular el Cañón que, por la pandemia y la crisis social y económica, se reconvierte en un centro o punto de ayuda alimentaria, de carácter barrial. Recuerda los cimientos de asambleas, bloques y movimientos. «Cuando no hay respuestas del Estado las personas van hacia las organizaciones sociales a buscar un paliativo. Se acercan a nosotros no porque tengamos una línea política ideológica ya que somos una organización reivindicativa, una suerte de sindicato de quienes están al margen del sistema. Hoy por hoy nos están llegando seis productos de Nación donde no están los productos esenciales para poder llevar adelante una olla o un merendero. Luego está en nosotros ver como lo resolvemos, nos dicen que somos un parche del sistema desde el purismo ideológico, puede ser, nos gustaría hacer otras cosas pero la realidad misma nos empuja a atender la necesidad de esas personas que vienen a buscar un plato de comida. Desde marzo tenemos una cola y media de cuadra de gente buscando comida».

Ruedy explica con profunda claridad que contiene un acuerdo con el gobierno, aquellos que lo alcanzan: «La propuesta es que nos incorporemos al esquema de las organizaciones sociales en una sintonía de paz social y de hipotecar nuestra independencia política sin criticar y encolumnados detrás de este proyecto que en teoría es nacional y popular».