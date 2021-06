«La pelea en el submundo de Moreno es si la política la siguen haciendo los políticos o la empiezan a hacer los tranzas»

Más que una propuesta parece ser una construcción sin estridencia, sujeta a las razones propias y mirando lateralmente el armado electoral o la hegemonía de las dirigencias. Julián Cigna, hombre del peronismo que reconoce el valor imprescindible que ostenta Joaquín de la Torre (porque tiene un oído en el territorio y el otro en el poder), esboza un armado generacional que comprenda un vector: para ser dirigentes mañana hay que empezar hoy.

¿Estás en el peronismo de la tercera posición?

El peronismo tiene y debe resignificarse al principio para comprender de lo que estamos hablando porque como digo siempre, si Sabatella es peronista y De Narváez también, es algo que hay que redefinir qué es ser peronista.

Alguien me dijo hace muchos años que los sectores de la pseudoizquierda para obtener algo de masividad deben decirse peronistas

Y bueno es donde encuentran un nicho que realmente tiene representación popular y que muchas veces con los postulados de la izquierda y el progresismo, tal vez no llegan a esos sectores. Yo siempre digo que el peronismo tiene que darse una discusión muy profunda y redefinirse si quiere volver a ser la expresión de la clase media, de la clase media laburante y de los trabajadores como sujeto social o si quiere se va transformar innecesariamente en una expresión de la marginalidad acotado solo a eso que, obviamente un proceso y un proyecto debe contener una respuesta de ese sector, pero no puede ser eso lo que te conduzca.

¿Hay alguien que esté resignificando el peronismo, vos lo encontrás a esto en Joaquín de La Torre, Randazzo?

Sin duda son nombres propios que están en búsqueda de conformar, dentro de un frente opositor, una alternativa que comprenda y que incluya al peronismo tradicional, sin las miradas sesgadas de un progresismo y de una mirada más liberal. Sí creo puntualmente que Joaquín es uno de los imprescindibles para construir esa mirada nueva, más allá de la coyuntura electoral de esto, sino que es un hombre vigente que camina, que escucha y que a su vez tiene un oído en el territorio y otro en el poder. Es un dirigente que tiene el peso específico para estar en cualquier medio y tiene algo, un contenido extra que escucha y que camina, que conoce, eso es el diferencial que tiene De la Torre. Escucha, sintetiza, y después tiene la otra herramienta necesaria que es la llegada al poder.

Varios sectores del peronismo están dialogando, que vos dialogás con varios sectores del peronismo y creo que, en la premura, tal vez una parte de la sociedad más politizada, yo creo que nadie lo hace ¿Jugará más fuertemente la competencia electoral que la elaboración de un plan o un programa político que arranque el 21 hasta el 23 pero más allá de esto, que consolide una propuesta?

Mirá, yo creo que todos los procesos políticos previos deben ser procesos colectivos, sociales, estamos en esa etapa de la construcción y el proceso político es nada más que el proceso de la construcción de la praxis no tiene nada trascendental”.

Si es candidatura, no va a servir

Si la política no recupera la dimensión trascendental que tiene no va a servir, ¿y por qué voy a esto de la dimensión trascendental? Porque es ahí cuando se acomoda todo el resto, es ahí cuando se comprende y se corre uno de la mezquindad de las apetencias personales o las apetencias partidarias y se pone por arriba de eso y ahí es cuando salen los grandes procesos políticos. Yo siento que en el país, y en Moreno también, debe construirse un proyecto que enamore y que vuelva a esperanzar a la sociedad. Soy parte de un gran grupo de dirigentes que concibe que hay que salir del país de Macri y de Cristina que son dos modelos, que son dos fracasos, que la discusión es cuál tiene más responsabilidad, pero no hay dudas que fracasamos si miramos la situación social, tenemos un 70% de los pibes pobres, y cual es la discusión política, que uno señala al otro para hacerlo responsable y no para terminar los errores, sino para discriminar su culpa. Me parece que es fundamental hacerlo en ese sentido y después lo que es el plano local, creo que la juventud se tiene que concebir como un colectivo en sí mismo. Yo hablo con muchos dirigentes de mi generación de sub 40, sub 30 y les planteo que tenemos que hacer un acuerdo generacional.

Si la grieta garpa a los dirigentes, te lo traigo a Moreno, ¿quién gana con la grieta?

Hay un status quo de dirigentes que claramente les sirvió esa dialéctica, y yo no digo que a ellos los vas a correr del debate porque me parece que no es así el rol que nosotros tenemos. Como generación, es hacer una síntesis entre eso. El otro día un ex intendente lo dijo, la síntesis tiene que, necesariamente, incluir lo anterior para ser el futuro. Lo dijo Coco Lombardi, pero bueno, me parece que comprender donde estamos parados nos va a ubicar y a hacer todo más fácil, formar el sentido de construir esa alternativa en el distrito. Y donde estamos parados es la situación, parafraseando a un compañero también, si no diseñamos un plan integral de gestión que le dé un sentido al distrito, en 10 años es Sinaloa (uno de los treinta estados de México)

¿Qué es?

Sinaloa. Moreno tiene los índices delictivos del Gran Rosario, tiene la organización narco criminal de niveles del norte, de ciudades fronteras como alguna vez instruidos en la materia me han contado, tiene terminales de narcotráfico internacionales que, en esa reunión, la describieron como cinematográficas y tenemos al 70% de los pibes en la pobreza y encima hace tres años no van a la escuela, ¿qué va a pasar? Esto es un polvorín, ¿qué te hace pensar que no va a pasar esto que te estoy diciendo?

Mariel Fernández es la representación del Frente de Todos pero hay muchos actores del Frente de Todos que dicen no nos sentimos representados por Mariel y hay muchos actores de la oposición que dicen, nosotros no queremos estar más dentro de la lógica de lo que es el asseffismo porque es una franquicia que siempre da el mismo resultado. Te escucho

Bueno, lo que estas diciendo es lo que le pasa a la sociedad en general, más allá de la dirigencia y esto sucede porque las dirigencias no están palpando la apatía que tiene la sociedad con respecto a la política y es porque habla de agendas distintas. La gente te habla de una agenda de la necesidad que tiene, la seguridad, la infraestructura, las miles de demandas que tiene educación y salud que eso es uno de los grande temas que surgen en Moreno en cualquier reunión de barrio, y la política te habla de la lista, de la encuesta, de postulados ideológicos, que quedan abstractos en la discusión social. Este es el desafío que nosotros tenemos y creo es el mandato que tenemos como generación, de romper y de hacer que la política vuelva a tener eso con la gente y eso se hace escuchando, y después teniendo la grandeza y concebir que si queremos ser dirigencia en el futuro tenemos que actuar como dirigentes hoy. La pelea del poder más concreta que se está dando en el submundo de Moreno es si la política la siguen haciendo los políticos o la empiezan a hacer los tranzas. Eso está pasando y el día que los muchachos se pongan de acuerdo, en hacer y tomen orgánica, nosotros para entrar a un barrio vamos a tener que pedir permiso a ellos o ir con chaleco antibalas.

