UNIÓN NACIONAL DE CLUBES DE MORENO

Reconocerlos históricamente, normalizar los papeles y trabajar toda la línea de subsidios, ayudas y donaciones. El Centro de Análisis de Políticas Públicas que comanda el joven Gastón Esperanza tiene en carpeta tres proyectos hermanados:

1 – Crear el FONDO MUNICIPAL DE CLUBES DE BARRIO DE MORENO el cual estará destinado a fomentar, estimular y desarrollar las actividades sociales y deportivas locales, así como su difusión en la región. Contribuir en la financiación de las mejoras y el mantenimiento de la infraestructura delas instituciones barriales; dar respaldo económico a las actividades deportiva; cubrir toda la necesidad extraordinaria a los fines de la viabilidad de dichas instituciones.

2- Crear el CONSEJO ASESOR MUNICIPAL DE CLUBES DE BARRIO.

3- Crear el REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL DE CLUBES DE BARRIO (R.U.M.C).

Víctor Zalazar, hombre de José C. Paz, recorrió varios países antes de regresar a su suelo natal. Integra el equipo jurídico del CAPP. Como el deporte es salud, política, economía y sociedad, los clubes barriales reconvertidos en rectángulos de ollas populares y de abrazos solidarios, pueden marchar a un reperfilamiento: «Es muy necesario que hoy en día tengamos en cuenta la situación que están pasando, no solamente los clubes sino también todas las entidades y por eso la importancia de poder regularizarlas. En principio por la impresionante labor social y de contención que promueven, más que nunca en estos tiempos. Lo que se ha presentado a través del Concejo Deliberante y a través del CAPP (Centro de Análisis de Políticas Públicas) que preside Gastón Esperanza nos permite llevar a cabo precisamente la regulación porque la mayoría de los clubes están en una situación de indefección con graves problemas económicos, sociales que tienen que resolver. Algunos han creado algún tipo de institución, pero lamentable e infelizmente éstas se han caído, por eso la oportunidad de regularizarlas, reconocerlas históricamente en su labor social e histórico.

Esta regularización tiene que ver con los papeles

La primera tiene que ver con el reconocimiento histórico y la segunda con los papeles naturalmente, la gran mayoría por diversas circunstancias no solo la pandemia a veces porque han cambiado los directores, las autoridades, han desaparecido o no han aparecido, son clubes de barrio. Entonces hay que ponerlas en orden jurídico, el ordenamiento en los papeles para que a partir de ahí puedan bajarse todo tipo de ayuda de nivel nacional, provincial, de otras organizaciones, empresas que muchas veces quieren colaborar pero necesitan el marco regulatorio y jurídico.

Discúlpame, pero eso pasa con algunos clubes que están al día y forman parte de las distintas ligas que tiene Moreno

Claro que ocurre, pero lo que justamente queremos es porque hay una cantidad increíble, Moreno es el segundo distrito luego de La Matanza en cuanto a extensión poblacional que necesita y tiene una gran cantidad de clubes que conforman una red importante y formidable de contención social que no tienen esta situación. Me estaba comentando por ejemplo el Club Aurora que los van a desalojar ¿Qué se puede hacer? Estamos trabajando desde el CAPP para ver qué podemos lograr, como podemos interiorizarlos, acompañarlos, porque el CAPP es un grupo de profesionales interdisciplinarios.

Entonces van por todos los clubes

Creo que son contados con los dedos de una sola de mis manos los clubes que están verdaderamente con los papeles al día y debidamente organizados. Esta pandemia ha llevado a una situación infeliz donde Personería Jurídica recién ahora está trabajando de manera más o menos continua. Faltan balances, actas, foliados de libros, que se hagan las actas como corresponde y se hayan conseguido autoridades de la forma en que corresponde, a veces hay gente que lo hace con mucha buena intención y ganas, pero de buenas intenciones está empedrado el infierno y se requiere el asesoramiento de profesionales que estén debidamente capacitados y preparados. Esta va a ser nuestra función, a partir de ahí bajar esta suerte de ayuda que el gobierno Nacional, Provincial, Local, y reitero empresas y particulares, quieren hacer con los clubes.

El CAPP es un equipo que peleará por la formalización de todo

Venimos con la regularización de comedores y merenderos, después con muchas Iglesias que están en una condición similar, desfavorable y necesitan de gran ayuda porque están haciendo de gran contención. Están desarrollando hoy en día, este fin de semana, grandísimas actividades multidisciplinarias para contener más que nunca, como necesita nuestro país, la situación económica, política, social, psicológica y afectiva.

En el cuadro general se busca regularizar todo aquello que tiene cierto nivel de informalidad para que los Estados puedan subsidiar la apuesta social y contención que se hace en cada una de estas instituciones

Efectivamente, dicho así muy sintéticamente, subsidiar, ayudar, colaborar porque puede venir una empresa a decir “quiero hacer una colaboración efectiva pero necesito que me den una boleta oficial”. Puede ser ayudar, entregar mercadería una empresa como La Serenísima quiere hacer una entrega de una importante colaboración como pasa en merenderos o iglesias, a veces pasa que desde el exterior quieren ayudar pero no se puede recibir esa ayuda porque no tienen los elementos legales, el marco jurídico y se puede hacer perfectamente a través de Cooperativas, Asociaciones Civiles, Fundaciones. Algunas son más complicadas que otras en conformación y formación, pero queremos poder regularizar y que no estén flojitos de papeles, después de eso hay que seguir acompañándolas, asesorándolas, hay muchas variables y frentes abiertos. Esta pandemia dejó mucha gente con ganas de ayudar y otras que no puede, que se fue de los grupos de dirección, profesores que quieren poner alma cuerpo y vida pero no pueden hacerlo, se necesita esta regularización. Desde el CAPP de Gastón Esperanza se trabaja fuertemente desde los territorios, con los clubes, asociaciones barriales, civiles, a posteriori con iglesias, comedores y merenderos.