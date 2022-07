«La percepción que vimos (en el fiscal) es que hay interés de investigar»

EL DIPUTADO QUE DENUNCIA A LA INTENDENTA –

Luciano Bugallo, diputado bonaerense, se presentó ayer en la fiscalía N° 4 de Moreno para ratificar la denuncia penal dirigida a Mariel Fernández, María Giménez (Secretaria de Obras Públicas). Acompañado por su abogado, el legislador de la Coalición Cívica – ARI en Juntos, brindó algunos algunas respuestas en torno a su búsqueda, el papel de la fiscalía e interpretaciones políticas del caso: «Vinimos a ratificar cada una de las palabras y las pruebas que aportamos a la denuncia y ponernos a disposición de la justicia como lo dijimos en un primer momento».

¿Hay una ampliación de la denuncia o solo fue ratificar lo que ya fue presentado?

Ratificamos y también hicimos una ampliación que es con respecto al arquitecto Micieli que también encontramos, si bien ya teníamos la sospecha, pero nos faltaban las pruebas que había sido contratado de forma directa por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por un monto de 14 millones de pesos.

Los medios de comunicación en este caso juegan un rol fundamental porque son los que presentan la investigación, ¿ustedes qué elementos toman de esa investigación para poder presentar como pruebas concretas a la justicia?

En estos casos quiero contextualizar como se van dando estos casos así, y no solamente hablo del caso puntual de Moreno, sino de otros que los tenemos hoy bajo la lupa. Hay mucha información que circula en la calle, que te traen dirigentes, en el caso nuestro Lucas Agüero que es dirigente nuestro de la Coalición Cívica a nivel local, donde ‘che, me dijeron esto. Se dice eso, se comenta esto«. Están usando una cooperativa para desvío de fondos, para militancia o para casos puntuales como en este caso con la vivienda. La complejidad en esto es acceder a la información, es la prueba para poder ir a la justicia que es lo que pasó en este caso. Nosotros teníamos ya conocimiento que esto estaba pasando a través de ya te digo la militancia, dirigentes a nivel local, pero faltaba la prueba. A raíz de la nota de El Disenso, pudimos encontrar las pruebas que estábamos necesitando para poder hacer la denuncia penal. En este caso sí, la prueba accedimos a través de la investigación de El Disenso. Quiero decir además que los últimos boletines oficiales publicados son casi títulos y son de seis meses atrás. A veces la falta de transparencia es lo que termina generando una obstáculo a la hora de poder investigar.

¿Cómo fue la presentación que hizo hoy ante el fiscal?

Bien. La primera impresión es que hubo una disponibilidad, se puso a disposición enseguida. Tuvimos contacto por vía mail después de hacer la denuncia. Enseguida nos pasaron la fecha para ratificar. La verdad que tuvimos una charla muy formal, uno va a ratificar los dichos que dijo en la denuncia, a su vez aportamos más pruebas para la ampliación y creo que por lo menos la percepción es que hay un interés de poder investigar. Y vuelvo a decir, nosotros queremos mantener la independencia de la justicia en este caso, que investigue, que tome su tiempo necesario. Por supuesto cuando se trata de recursos públicos uno quiere que se rinda cuenta de manera urgente porque si hay un desvío de fondos, son fondos que no están llegando a obras, son fondos que no está llegando a los que lo necesitan y eso quizás es el rol que hacemos nosotros como oposición, que es tratar de poner luz en donde hay cuestiones oscuras o sospechas de cuestiones oscuras. Por eso pretendemos que la justicia actúe en tiempo y forma, pero hasta ahora la verdad que bien.

¿Qué sensaciones tienen de cara al futuro de esta presentación?

Primero que esto se investigue, se avance como esperamos. Acá estamos hablando de fondos públicos, esos fondos públicos pertenecen al ciudadano y muchas veces la política y sobre todo en este contexto de crisis económica, y sobre todo en un municipio donde las necesidades son infinitas, donde los recursos son escasos, donde hay necesidad de obras. Hay gente que hoy no tiene para poner dos platos de comida en la mesa, y la corrupción nunca se justifica, encima dirigentes que dicen representar a los sectores más vulnerables, que vienen de los sectores sociales, que acceden a un cargo y desde ahí lo primero que hacen es enriquecerse, lo que uno espera es que esto se investigue a fondo, que se compruebe si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, también para beneficio de la denunciada. Y que dejemos de hablar de corrupción y siempre la sospecha detrás, de las intendencias, las cooperativas. Lamentablemente a veces una herramienta que es una cooperativa para poder dar trabajo a mucha gente, termina utilizándose para enriquecimiento ilícito, para desvío de fondos. Y la verdad que en esto se trata de recursos públicos y sobre todo que deberían estar direccionados a los sectores más humildes y no a enriquecerse a los que ocupan un cargo público.

Hablando de dirigentes que vienen de una base social y acceden a un cargo público. Desde el oficialismo se expone que esta denuncia es el ataque directo a una dirigente social para ensuciar su imagen

Yo creo que en Argentina hay cientos de miles de dirigentes sociales, tenemos a Toti Flores, por ejemplo, sin ningún tipo de denuncia. Incluso dentro del kirchnerismo hay cientos, miles de dirigentes sociales sin denuncias. Primero creo que es la primera excusa de uno cuando vos agarrás a un ladrón con las manos en la masa y lo primero que te dice es ‘yo no robé nada’. Cuando una mujer encuentra a su marido engañándola lo primero que le dice es ‘yo no la engañé’, es la primer defensa. Entonces la verdad que no sorprende por ese lado. Lo que sí, en todo caso tendría que ponerse a disposición de la justicia, tratar de brindar toda la información o esclarecer las dudas que hay al respecto y yo creo que no se trata de salir a ensuciar diciendo ‘nos acusan por ser pobres, por ser dirigentes sociales’. No, todo lo contrario. Es más, tenés una responsabilidad, lo vuelvo a repetir, la corrupción no se justifica de ningún tipo, pero viniendo de un sector que levanta las banderas de la lucha social, de los sectores más humildes y lo primero que haces es verte enlodada en una situación como esta, la verdad que es repugnante. Vuelvo a repetir, estamos en un contexto de una crisis tremenda a nivel económico, a nivel social y que esto esté pasando es desagradable.