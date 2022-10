«La Perlita debe al Municipio 5100 toneladas de asfalto caliente»

En las gradas del Concejo Deliberante, en ese lugar asignado a la «barra», hoy debe decirse «a las comunidades», vecinos /as de Villa Salas, escuchan la poderosa manifestación de los ediles respecto a los avances de control sobre el monopolio del transporte (ese concepto está en desuso). Por la lucha de ocho (8) años los /as habitantes de La Porteña celebraron que las unidades rojas hagan el recorrido que dialoga con el Reconquista. Días después surge otro problema que se extiende en gran parte del distrito: frecuencias superiores a 30 minutos de espera lo que ahora impacta en usuarios /as del transporte pública en Villa Salas. La extensión de recorridos no es igual a aumento o mayor cantidad de colectivos

En la sesión ordinaria de ayer, el Frente de Todos plantó bandera, una vez más: se votó una resolución (intimación) para que La Perlita entregue 5.100 toneladas de asfalto que le adeuda al Municipio de La Capitana. La expresión de Emmanuel Fernández resultó contundente:

Lúcido, firme, concreto, Lucas Franco, presidente del bloque oficialista, soldado de Mariel, sostuvo que «no se puede tolerar una frecuencia de 45 minutos para la comunidad de Villa Salas»:

Mirko García, ex Director de Transporte municipal, actual concejal de Juntos por el Cambio, hombre de sobrada experiencia, puso quinta y a fondo al afirmar que «lo único que falta es sancionar a la empresa La Perlita por los incumplimientos»:

En una incisiva intervención, Lorena Pereira del Frente de Izquierda mencionó otros recorridos con frecuencias inaceptables, en Cuartel V y Trujui, es decir, el método monopólico no es exclusivo en el Sur del distrito: