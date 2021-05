La Perlita no responde, los vecinos /as caminan para tomar un colectivo

Los vecinos reclaman hace un tiempo ya. Los concejales y concejalas votaron pero la empresa de Transporte La Perlita no da respuesta.

Las demandas son históricas para con la empresa monopólica de transportes La Perlita, un servicio deficiente, los recorridos que se acortan, y que no amplían los recorridos como así la densidad demográfica del distrito.

Primero fue la solicitud de la ampliación del recorrido 27 de la Empresa La Perlita para conectar con el barrio Manantiales, hoy cambia de color y se torna a un reclamo conjunto de los vecinos que fueron reubicados allí- luego de estar durante el 2020 en el predio frente al CIC La Bibiana-. Son 20 las cuadras que deben de caminar entre la intemperie del calor en verano, frío y lluvia en invierno, la inseguridad y el peligro que ello conlleva para poder acceder al servicio de transporte que lo acerque al casco céntrico de Moreno.

JOSEFINA DÍAZ CIARLO / FRENTE DE TODOS

La concejala del Frente de Todos, Josefina Díaz Ciarlo, lleva el reclamo al recinto, interpelando y pidiendo respuestas a la empresa del por qué no está cumpliendo con la ordenanza que estipulaba la ampliación del recorrido, en un tiempo de 72 horas. Ella reconoce la comunicación entre el Ejecutivo y La Perlita, pero no con el cuerpo legislativo que es el que llevó el reclamo. Son varias las condiciones a mejorar, tanto de luminarias como infraestructura (condición de las calles), pero mientras se resuelven estas cuestiones ¿no hay plan B?:

Presentaste en el recinto el proyecto para la ampliación del recorrido de La Perlita que va hasta el barrio Manantiales

Si, en realidad es un pedido histórico de Atalaya y nosotros en esa ampliación, fueron varios momentos de pedidos y este último fue más un pedido de intimación para resolver el reclamo

Planteaste 72 horas ¿tuviste respuesta al respeto?

De parte de la empresa no. Nos hemos comunicado con la empresa, desde el Concejo si me he reunido con el Ejecutivo y me han puesto al tanto como se venían manejando sobre algunos arreglos en realidad la mejora de algunas calles que hay que garantizar para el ingreso del servicio.

Vos como parte del Concejo Deliberante ¿te vas a comunicar con la empresa?

En realidad considero que en este momento el diálogo lo tiene el Ejecutivo porque es con quien se viene articulando en otras cuestiones que hay que resolver por parte de la empresa y con respeto al servicio de transporte, sin embargo nosotros hemos pedido una reunión con la empresa desde la Comisión de Transporte, la ha solicitado la presidenta de la comisión Karina Álvarez y en el caso que existiera la reunión uno de los temas a tratar es el por qué tanta demora sobre todo de las respuestas formales, porque en el último pedido que yo hice a la empresa, en realidad también solicitábamos información de por qué no se cumplía con lo solicitado, en eso las 72 horas era para el ingreso o para poder informarnos cuáles son los motivos por los cuales hoy no se podría garantizar el ingreso del servicio con el recorrido establecido. En este caso, nosotros estamos planteando la extensión del recorrido 27 para que ingrese al barrio Atalaya debido a las últimas modificaciones también del barrio en función de que las familias nuevas que habitan el barrio, la situación del barrio Manantiales ya histórico de la falta de servicio también consideramos importante ampliarlo para que ingrese allí.

También se pide que esté garantizado que se levante pasajeros porque están los vecinos y vecinas que fueron trasladadas del barrio la Bibiana 2

Claro, exactamente. El pedido de ampliación del recorrido no es de este año ni del anterior, viene de algunos años anteriores por parte de otros concejales, cuando se acercan los vecinos de Atalaya a hablar conmigo nosotros planteamos que estábamos al tanto de que había que resolver esto pero que también considerábamos importante incluir en esta discusión la situación de los vecinos y demás compañeros /as que estaban luchando por la ampliación del recorrido al barrio de Manantiales, tanto la parte más vieja del barrio como aquellas familias que habían sido trasladadas en la reubicación del predio La Bibiana. La vieja discusión y que se modifica en sí es el recorrido nosotros veníamos de discutir el ingreso por Ambrosseti y de plantear que la alternativa es que doble es Blas Pascal y vuelva por San Nicolás y hoy planteamos que había que ampliar hasta Sívori para poder garantizarle el servicio de transporte a más familias, esta discusión obvio que implica resolver infraestructura, luminaria.

¿Eso se está haciendo?

Si, incluso el Ejecutivo desde el primer momento que nosotros planteamos la ampliación en noviembre del año pasado empezó a trabajar en estas cuestiones, algunas no son de resolverse fácilmente porque la inversión es mejorar la calle implica presupuesto y eso es lo que se está gestionando, hoy sin embargo también se articula con los vecinos que tienen mucha colaboración

¿Hay una respuesta más inmediata o una opción B hasta que se resuelva la comunicación entre la Empresa y el municipio? Porque se vienen épocas de frío y los vecinos y vecinas hoy caminan más de 20 cuadras para acceder a un transporte público

Es que no hay un problema de comunicación, lo que si sucede que para garantizar el ingreso por la calle San Nicolás es lo que nosotros planteamos ahora como una opción B, nosotros planteamos que ingrese por San Nicolás y vuelva por la misma. El estado de la calle Ambrosetti es bastante más crítico entonce la opción es San Nicolás. Para poder garantizar eso hay algunas cuestiones pequeñas que faltan resolver, nosotros estamos trabajando en eso.

¿De cuánto tiempo hablamos?

Es que si te doy una fecha ni siquiera me corresponde a mi dar la fecha porque desde mi lugar solo puedo hacer lo que se viene haciendo que es poder plantear y proponer algunas alternativas y solicitar del porqué no se está pudiendo garantizar. Nosotros hemos tenido también una reunión desde la Comisión de Tránsito y Transporte con la Secretaría de Protección Civil y nos ha contado lo que se viene articulando o lo que se está planteando para resolver algunas ampliaciones que se han votado por este Concejo, sin embargo la realidad es que posiblemente lo que nos está faltando es que la empresa de manera formal se comunique con el Concejo Deliberante y explique los motivos porque aún no ha podido garantizar los pedidos de la solicitud y el cumplimiento de la ordenanza que se ha planteado. Ahora, no significa que no se está en diálogo y que no se esté trabajando para resolver la problemática.