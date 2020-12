0 shares







COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS –

LA GREMIAL TIENE QUE DEFENDER A LOS COMPAÑEROS EN CONDICIONES DE MEDIDAS EXTREMAS DE SEGURIDAD. La Gremial está acostumbrada a que nos reciban con medidas desmesuradas de seguridad.Nos ha ocurrido en muchos lugares, desde Comodoro Py hasta Bariloche. Esto lo planteamos no para llorar, sino para dejar en claro que eso de «igualdad de armas» entre defensores y fiscales es solo un verso que nos enseñan en la Universidad. Jamás los defensores tendremos «igualdad» con los Fiscales, eso no existe ni existirá.Ejemplo de esto son las medidas de seguridad dispuesta por el Fiscal de Guernica, el Dr Condomi Alcorta, el hombre que responde directamente a la Intendenta PJ Blanca Cantero. La persecución a los compañeros de Guernica continúa. Estamos asistiendo a los primeros imputados de la Causa. Por eso no nos cansaremos de afirmar una y otra vez que hay que enfrentar a esta Justicia de los poderosos y a sus leyes de explotación y miseria. Con lo poco que tenemos y somos, con nuestras limitaciones, y con nuestras siempre escasas posibilidades y recursos, siempre estaremos apoyando a los que luchan. Cualquiera sean los medios o métodos que utilicen.