LA POLÍTICA EN EL CENTRO DE LA ESCENA

Estuvo en la presentación de la cartografía del Frente de Todos en el Estadio Único de La Plata. Débora Galán, diputada provincial del Frente Renovador en el Frente de Todos. Palabras de inicio que explican el año, dice la legisladora: «Trabajo intenso y comprometido»

La entrevista (antes de la llegada de la vacuna rusa, una tanda de 300 mil dosis), por supuesto que tiene un punto en el coronavirus: «La llegada de la vacuna en forma urgente fue instalada por los medios, pero tanto el gobierno nacional y provincial pudo frenar el coronavirus sin la vacuna; levantamos el sistema de salud que nos habían dejado devastado. Creo que las necesidades a veces son impuestas desde el exterior y eso generan ansiedades o necesidades ficticias, pero el gobierno está trabajando en medidas que no es solo la vacuna».

El loteo del poder, un gobierno de coalición y la foto grande en el estadio único de La Plata: «Lo que vi fue el repactar, el reconveniar esa coalición. Se hizo más fuerte. Sergio (Massa) estaba a la derecha del presidente Alberto Fernández y ese no es un detalle menor, y Máximo en otro extremo. Ellos no se llevan tantos años, son jóvenes, y quiero decir que sin esa alianza hubiese sido muy difícil el año en la Cámara de Diputados, esa es una coalición dentro de la gran coalición. Máximo tiene una oratoria interesante, un discurso sólido, mientras que Sergio tiene un decir muy elocuente, le gusta estudiar e informar los datos, es un discurso que escucha mucho a sus dirigentes /as. No sé si todo el protagonismo se lo llevó Cristina, por supuesto que está la mística de los sectores que la siguen un montón, pero tanto en su discurso y el de Alberto, está la importancia de la unidad».

Débora Galán responde sobre la esencia del Frente Renovador y aquel campo que fue llamado la Avenida del Medio en contraposición a la lógica de los extremos y los opuestos. «Hay un reconocimiento, por lo menos en la primera sección electoral, que Massa es un pilar fundamental por la presencia en el territorio y el trabajo en la Cámara de Diputados, por la elección 2019 y lo viene».

¿Se tienen que eliminar las PASO por razones económicas? De producirse la medida, ¿por razones económicas no tendría que haber consenso para que haya boleta única?

«Las Primarias tiene un montón de aristas que debemos repensar, en algunas oportunidades hicieron mucho daño a las propuestas hegemónicas porque las atomizó. Creo que el año que viene no estaría bueno que haya PASO, porque además la gente se cansa».

Coincido, pero de la mano tiene que estar la boleta única, ¿coincidís?

Si, puede ser, pero también hay que acostumbrar a la sociedad. Si bien hay experiencias en otras provincias, creo que hay que educar a la población.

En el segundo tramo de la entrevista, Débora Galán abre todo el trabajo de género, sus perspectivas donde también está el abordaje con las mujeres, un trabajo hacia adentro y hacia afuera. «La perspectiva de género trae la disputa por el poder, que se deje de concentrar en esas mesas chicas, y no es desplazar a los hombres o como se dice en la jerga tirarlos por la ventana es todo lo contrario, es juntos y juntas. Desde principio de año con Mariel (Fernández) hemos comenzado a generar una relación, porque no nos conocíamos demasiado. Venimos de fuerzas políticas distintas, con miradas distintas, pero si coincidimos en un montón de cosas…»

¿La coincidencia es que ahora es el tiempo de la mujer?

Sí.

No es algo menor

Coincidimos que una parte de la dirigencia política donde se concentran varones, piensan que esto que es el tiempo de las mujeres atenta contra su poder, contra las candidaturas o los espacios dentro de los distintos órganos de poder. Nada más alejado de eso, lo que queremos es participar también de un montón de espacios pero algunas personas no lo entienden así, incluso mujeres porque todavía no pueden despegar de los vos decías que es pedir permiso. Eso no significa dejar de ser orgánicas porque como estoy dentro de una agrupación peronista, donde la mayor cantidad de dirigentes son peronistas, sigo pensando que esa organicidad nos trae mejor organización, pero no pedir permiso no significa dejar ser orgánico y esto es lo que a veces los varones no lo pueden ver. Esto lo hablamos con compañeras, también con Mariel, sobre que no queremos romper espacios, que no queremos desplazarlos, ni ser mejores ni más visibles pero sí diputar espacios y poder. No es nada malo, quien está en política, quien milita y se candidatea es porque tiene ambiciones no siempre desmedidas, hablo de ocupar un lugar, funciones, para después implementar esto que militamos, perspectiva de género, justicia social, de soberanías. Este año hicimos la Escuela de Formación Política Popular y Feminista María Eva Duarte, la empezamos presencial el año pasado y virtual este 2020. Hablamos de soberanías, hablamos de no tirar a nadie por la ventana sino que estemos nosotras adentro o a que a nosotras no se nos tire por la ventana o que nos señalen por ser la mujer de fulano o que la metieron porque no había nadie.