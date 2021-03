16 de febrero de 2016

Cuando el intendente Festa descubrió que una planta de separación de residuos sin uso estaba en el barrio La Porteña como una herencia óptima de la gestión anterior, dispuso celeridad instruyendo a sus funcionarios a pensar alternativas rápidas. Si bien la estructura «llave en mano» montada por la firma DEISA S.A convoca a hacer, el gobierno municipal tiene la obligación y el deber de saber que existen «presupuestos mínimos» en materia ambiental, normas que tienen que ser reconocidas y respetadas. Si bien Festa declaró que el trabajo continuo en la planta de separación de residuos comienza en marzo, éste tiene que estar contenido en un plan integral que además de la información y la conciencia, obligue a Consorcio Trébol a cumplir pautas que el nuevo gobierno debe imponer basándose en el contrato vigente. Cuando la empresa logró que el ex intendente West y la mayoría del Concejo Deliberante aprobaran un nuevo contrato, fue un hombre del PRO, Néstor Joao (actual concejal), quien defendió el pliego, sus alcances, modificaciones y ventajas, sostenido el hombre del macrismo por la mayoría legislativa del Frente para la Victoria. El 13 de noviembre de 2013 y en la sala de sesiones, Joao habló de los contenedores que la empresa adjudicataria debía colocar en las zonas (barrios) donde el camión no puede prestar servicio: «Los contenedores están incorporados ante la contingencia de un fenómeno climático, porque la hipótesis principal de trabajo sigue siendo que las empresas levanten la basura en cada domicilio. Las empresas deberán presentar un plan de contingencia, y esto es a lo que me refería con los contenedores. Incluso introdujimos que las empresas son las responsables de levantar los residuos en los basurales que pudieran crearse ante la deficiencia del servicio, dentro de los plazos estipulados en el pliego».