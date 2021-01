0 shares







PEDIDO DE INFORMES AL MINISTRO CABANDIÉ –

Buenos Aires, miércoles 27 de enero de 2021.- La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el que reclama que se brinde información sobre la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos en Moreno.

En el escrito presentado y que acompañan los diputados Pablo Torello, Silvia Lospennato, Mónica Frade, María Luján Rey, Álvaro de Lamadrid, Alicia Terada, Karina Banfi, Héctor Stefani, Adriana Ruarte y Jorge Vara, se pide los resultados del estudio de impacto ambiental y en cuanto al proyecto de la planta de transferencia los documentos que expresan la descripción de la obra, marco legal ambiental, previsión de la gestión ambiental y plano actualizado de las áreas destinadas, entre otros temas.

Al respecto, Ocaña señaló que “ante los incesantes reclamos que recibimos por parte de vecinos de los barrios Don Enrique, La Reja Grande, Lomas Verdes y San Carlos me veo en la obligación de presentar el presente pedido de informes, en pos de la salvaguarda de la salubridad de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente”.

En ese sentido, la diputada nacional indicó que “la construcción se encuentra próxima a ser adjudicada, llamándonos poderosamente la atención que las autoridades municipales ante el reclamo de los vecinos les manifiestan que aún no está diseñada la planta, que aún no está realizado el estudio de impacto ambiental, entre otras excusas que no hacen más que dilatar respuestas o mejor dicho ocultar información”.

Asimismo, la legisladora nacional sostuvo que “otro de los puntos que nos resulta llamativo es el uso de las tierras aledañas y la zonificación vigente como es el predio supuestamente cedido por la firma Granja Iris en el año 2011 en el que las tierras linderas a esta hectárea lejos de ser usadas para la instalación de industrias se utilizaron para asentar barrios de barrios de autogestión como el Don Enrique”.

«La preocupación de los vecinos radica principalmente en la salud de la población circundante, ya que es un barrio que no cuenta ni con cloacas, ni servicio de agua potable, razón por la cual los vecinos toman agua de pozo y con la construcción de esta planta será inevitable la contaminación de las napas y por lo tanto la contaminación del agua que consumen”, afirmó.