TRANSFERENCIA DE LA BASURA DOMICILIARIA A REJA GRANDE –

Portada del proyecto con tres logos muy claros, dos instituciones públicas actuando en la misma dirección y un Banco internacional que financia el proyecto:

Municipio de Moreno; Ministerio de Ambiente / Presidencia de la Nación y Banco Interamericano de Desarrollo

Segunda placa con datos, población de Moreno estimada en más de 530 mil habitantes que genera 414 toneladas de residuos diarios.

Tercer placa: la cobertura en kilómetros cuadrados. Cantidad de trabajadores /as, 222 y 89 entre recolectores y choferes tercerizados y municipales, más 122 trabajadores /as afectados al barrido.

Cuarta placa: mapas comparativos de esa zona (Reja Grande) que grafican el crecimiento población u ocupación del suelo. Año 2005 y año 2020

Quinta placa: la carpeta del proyecto tiene todos los datos sobre las características de la planta de transferencia, incluso compara las existentes en CABA y Provincia de Buenos Aires en relación a habitante por hectárea:

Sexta foto: el terreno elegido, el triángulo pensado como modelo, permite comprobar el modo de utilizar los espacios de una planta que para Moreno es chica pero MODERNA.

Los puntos verdes que están rodeando el triángulo es la que llaman barrera forestal que tiene montarse en todo el perímetro de la planta. Todo en el marco de la energía sustentable, con paneles incluidos.

Séptima placa: datos de superficie cubierta, semi cubierta, pavimento y playones y planta de lixiviados.

Dibujo / corte del emplazamiento y fotos de ilustraciones

El trabajo de 45 páginas / infografía, muestra una calle (Atahualpa) con un entorno del año 2014:

La inversión en dólares está con el siguiente cuadro que contiene el estudio de impacto ambiental dentro del paquete. Son casi 3 millones de dólares el total que financia el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este es el proyecto de planta de transferencia de la basura que el gobierno de la Intendenta planificó para esa hectárea en Reja Grande. Como lo manifestó Mariel Fernández, a «los vecinos /as ya les dimos todas las explicaciones técnicas».

Los vecinos /as no desafían al gobierno… simplemente le dicen NO a la planta que tiene planos, fotos, croquis y cuadros comparativos.