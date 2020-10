24 shares







EL DÍA DESPUÉS –

Como versión, se cuenta que un medio nacional intentó acercarse a la zona de conflicto pero la guerra estaba en todo su proceso.

Como testigo de lo ocurrido en la noche de ayer, una mujer de 32 años que nació y vive en Catonas. Yamila Acosta coloca en palabras el «despliegue» policial. Fue de una brutalidad que provocó un cisma, los vecinos /as fueron hasta la dependencia, tiraron piedras y hasta una bomba molotov.

«Parecía el lejano oeste, la verdad que en los años que vivo acá nunca había ocurrido esto. La policía no puede disparar de la manera que lo hizo, así sea con balas de goma porque tengo mis dudas porque estaban con las armas reglamentarias. Ellos son parte de la comisaría, lo que hicieron es un desastre. No actúan nunca, no hacen el monitoreo que deben hacer, y de repente hacen esto, para mí es una coima».

¿El origen tiene que ver con que pidieron una coima y no la encontraron?

No sé y tampoco lo voy a saber, pero te puedo asegurar que se armó una guerra fría donde estuvieron que nada tienen que ver con el problema que haya surgido. Antes de la pandemia, agarraron a dos o tres, que no conozco los nombres, y les quisieron sacar plata y lo lograron. Esta vez no se qué pasó, lo que sé es que hubo un allanamiento, se llevaron gente, pasaron dos horas y los policías iban caminando como que eran dueños de la calle, cuatro o cinco policías de civil, con armas de fuego y tirando a quemarropa. Disparaban a cualquier lado. Por suerte no ocurrió nada, quiero creer que no pasó a mayores. Fue una balacera terrible, fácil duró tres horas, regresaban enseñados a tirar y llevarse a cualquiera. En la vida nunca pasó esto. Acá no apareció la Intendenta, acá no vino nadie. Me pregunto, ¿esto va a quedar en la nada?