20 shares







FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL LOS/AS TRABAJADORES/AS EXIGEN RESPUESTAS.-

Sin presencia visible de los Sindicatos, fuerte presencia policial y neumáticos incendiados, trabajadores de diversas áreas se acercaron a la Municipalidad para presentar las notas en respuesta a las notificaciones de despidos y pases a disponibilidad tras la anulación de los decretos de pase a planta permanente que firmó Festa meses antes de dejar la gestión.

En medio de un conflicto que comenzó hace unas semanas, que crece a medida que pasan los días, Anahí trabajaba en la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia desde el 2016 y pudo presentar su descargo hoy: «Me presenté en el 2º piso y no me la quisieron aceptar, me dijeron que vaya a planta baja. Voy a personal y no me la querían aceptar. Les dije que estaban violentando mi derecho y atrasando los plazos administrativos para dilatar la cuestión y que no podamos presentar nuestro reclamo en tiempo y forma. Finalmente, me aceptaron la nota, me dan la copia del recibido y después al resto de los compañeros no se las dejaron presentar.

Cuando saliste estaban las puertas cerradas

Cuando salí estaban las puertas cerradas, había policías impidiendo el paso.

¿Recibiste asesoramiento legal?

El reclamo que presenté es para agotar la instancia administrativa y que no me bloqueen el sueldo, como ya lo hicieron porque cobre 8 días, y para poder ir después a la Justicia y seguir reclamando mi derecho.

¿Volverías a trabajar a la Municipalidad?

Sí, estoy pidiendo que me respeten eso, mi derecho como trabajadora. Me notifiqué de mi pase a planta permanente, me corresponde por ley y convenio colectivo. Lo que está haciendo la intendenta es violar los derechos de los trabajadores/as.

Audio 1 Anahí

Planteas que el pase a planta no viola el pacto de Responsabilidad Fiscal, ¿Por qué?

Porque el artículo que dice que no se puede incorporar más empleados/as a la planta Municipal permanente tiene que ver con el porcentaje que corresponde de empleados por cantidad de habitantes. El municipio siempre tuvo menos empleados de los que corresponderían por cantidad de habitantes.

De todos modos, ese es el argumento del Municipio pero tampoco deberían haber anulado los decretos porque la intendenta no tiene las facultades para eso, debería haberlo llevado a la Justicia y que ella decida si corresponde o no. En el caso de que no, debería responder con su patrimonio personal la persona que firma esos decretos.

En este caso sería Walter Festa.

Claro, en caso de que estuvieran mal hechos debería hacerse responsable y pagar con su patrimonio.

¿Deberían despedirlos igualmente?

No, porque una vez que me notifican del pase a planta permanente yo tengo mi derecho adquirido, en todo caso lo que corresponde es sumario administrativo donde se argumente por qué no corresponde, que la Junta Técnica evalúe, se elabore un dictamen y se me notifique de ello. Esto no se cumplió en ningún caso.»

Audio 2 Laura

Luego de la insistencia, los que habían quedado fuera lograron pasar de a dos para «garantizar la seguridad del edificio». Esperando en la vereda de enfrente, los que fueron notificados y decidieron responder, entraron «desfilando» al Municipio. En ese sentido, Laura expresa: «Desde que llegamos está lleno de policías, fuerzas de seguridad como si fuéramos delincuentes cuando lo único que queremos es que baje una autoridad a darnos respuesta. Es un reclamo pacífico sin generar ningún daño ni al edificio ni al Municipio. La policía debería estar controlando la seguridad de Moreno no en la puerta cuando los trabajadores estamos reclamando algo justo.»