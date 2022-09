La policía desalojó a las mujeres del Acampe y Mariel avanza con la Planta de Transferencia de la basura

El plan de resistir se mantuvo 48 horas. El gobierno de La Capitana de Moreno desplegó los recursos, efectivos policiales, patrulleros y advertencias que tenían en la pluma de la fiscalía N° 5 el encuadre legal para iniciar la causa penal a las familias, mayoritariamente mujeres, que reclamaron diálogo, tener enfrente a un rostro político, funcionarios /as que funcionen, dando alguna respuesta.

En la tarde de hoy, tras recibir amenazas de detención, con la policía preparada en la Estación de Servicio Axion, las vecinos /os sacaron las banderas desplegadas en el portón de ingreso al Parque Industrial. Los largos murallones que delimitan el emprendimiento privado que aún no tiene empresas radicadas seguirán pintados con el NO a la Planta, que Mariel no juegue con nuestra salud.

Por y con la fuerza, el gobierno municipal no detiene su marcha. Mariel dijo desde el inicio que «ese lugar era innegociable». Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo la moderna planta de la basura inicia su construcción… con la garantía policial y judicial al alcance de la mano.