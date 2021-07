“La Policía y Gendarmería reprimiendo a niños y mujeres, lo que viví en Moreno no la había padecido nunca”

ESTELA, MUJER, MILITANTE SOCIAL, DETENIDA AL LUCHAR POR TIERRA Y VIVIENDA –

Continúa la crisis habitacional en el distrito de Moreno y junto a ella, la represión a las familias que piden por una vivienda digna. Cuartel V se vio en una problemática policial tras un fuerte operativo por la usurpación de un predio de cuarenta hectáreas en la zona. Estela Romero, víctima de la represión y detenida ese mismo día, expresó: “Salimos a nivel nacional por las mismas necesidades, las mismas uniones, los mismos pedidos, las mismas situaciones, se vuelve a repetir lo mismo que en Guernica. La brutalidad de represión que yo acabo de vivir en ese sentido, no la he vivido nunca”.

“Sabemos, los que estamos sin vivienda, la necesidad de trabajo, techo y comida y educación, eso lo estamos viviendo, pero no solamente por estar en un partido político, lo que hay es miseria, hambre y todo tipo de necesidades» expresa Estela en Desalambrar. Fueron un total de 300 personas reprimidas y 11 de ellas, detenidas en ese mismo momento.

¿Cómo fue ese momento?

Yo ingresé al predio el día jueves y a las 18:30 ya estaba en una batalla campal, ya había represión, Gendarmería, me encuentro con todos saliendo del predio, más que nada niños y mujeres. Yo avanzo a buscar a mis compañeros como vecinos, del lado de la avenida Presidente Perón. Cuando yo llego era el punto que iban a reprimir. Hay que ver que dicen ellos, yo lo único que pedí es que pare la represión, que no repriman, fue mi actitud frente a esto. La que tomó la decisión de reducirme fue la policía de la Comisaría de Cuartel V.

¿Cuánto tiempo estuviste detenida?

Yo entré a las 18:30 del día jueves más o menos y regresé a casa a las 21 horas del día viernes. Estuvieron gente de San Miguel, Sarmiento, José C Paz y Moreno, 11 detenidos. Otros tuvieron que declarar por una hora, nosotros nos abstuvimos porque nos querían dar abogado de oficio, pero yo no, yo me pongo uno privado frente al hecho que había pasado ese salvajismo.

¿Cómo quedó la situación? Principalmente por las familias que se encontraban ahí

Yo sé que estaban desde el domingo 20 hasta el jueves 24, cuando concurro, pero después el resto no sé bien la verdad. El día viernes le mandaban la Caballería, a seguir la represión y era una advertencia. Yo te hago una prueba de advertencia, vuelvo al lugar, y ahí sí ya no se puede ocupar nada.

¿Hay muchas familias viviendo ahí?

Sí, de la mano de enfrente hay familias, es un descampado, está abandonado hace más de 40 años. Siempre fue abandonado.