«La política del pino, que abajo de ellos no crezca nada»

Cristina líder, sin lugar a dudas. Agustín Rossi figura política que la contiene y dirige. Corriente Nacional y Barrial de la Militancia, su espacio y lugar de trabajo en un mundo partidario que carece de mesas de debate, diálogo y discusión para construirse o reconstruirse.

Victoria Luján mantiene incólume su pensamiento de valor crítico. Reconoce todas y cada una de las obras que en Moreno viene desarrollando la primer mujer intendenta, al tiempo que señala que la administración nacional de Alberto Fernández posee muchos puntos altos que no tienen el relieve necesario porque no se expandió la identidad, la empatía, y ella lo define con profunda claridad: «Nuestros dirigente, nuestro espacio político dejó de representar. Con esto no quiero decir que ya está, porque sigo hablando con compañeros /as. Soy peronista y kirchnerista, pero creo que tenemos que hacer una autocrítica, sin dejar de mencionar que la verdadera y pesada herencia la dejó el macrismo, pero con una gestión buena no se gana porque la gente está enojada porque no llega a fin de mes. Tenemos muchas políticas públicas buenas pero la comunicación es pésima, pero más allá de eso no hay mística, no hay alegría, mientras decimos que los días más felices fueron peronistas, pero nos encontramos con la política del pino, que abajo de ellos /as no crezca nada, y esto paso a nivel local, provincial y nacional. Cristina anunció que no será candidata y todos se están agarrando la cabeza porque no tenemos otras opciones«: