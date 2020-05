0 shares







TRABAJO, CAPITAL Y MODELO EN DISPUTA

¿Es equivocado pensar que la pandemia hará fortalecer las estructuras que dominan? La devaluación de la moneda, ¿está en algún lugar del análisis diario? ¿Las conquistas laborales se encuentran en riesgo de ser negociadas en nombre del puesto de trabajo? ¿La precarización o el precariado adquiere mayor poder político como oferta del sistema capitalista?

Carlos Benítez, ex concejal y ex funcionario del Departamento Ejecutivo, es uno de los cuadros que conduce el Ateneo Néstor Kirchner. Palabra escuchada por el diputado nacional Walter Correa, acepta hablar sobre la precarización de la política: «Lo que está en crisis en el imaginario es la hegemonía del capital financiero que en 2008 venia profundizando su derrape pero que socialmente tenía mucho predicamento, eso es lo que está en crisis hoy pero no quiere decir de ninguna manera que las cosas están jugadas a favor nuestro«.

Por eso preguntaba, si en nombre del trabajo se precarizaba el mismo, ¿no será una continuidad del derrape del 2008 mirado desde una perspectiva más amplia?

Si, nosotros entendemos que este sistema, ya no hablando de capitalismo versus otro tipo de sociedad sino capitalismo versus de fondo los trabajadores, los que producen riqueza por supuesto están “apostando” para que sea ese sector el que pague absolutamente la crisis. Estamos en un momento de tensión histórica donde la desigualdad está avanzando de manera creciente. En el mundo se habla que se perderán unos cien millones de trabajo formal, en la Argentina eso va a tener una implicancia enorme sobre el sector de los trabajadores y ni hablar en un distrito como el nuestro que es pobre entre los pobres.

¿Y en un distrito como el nuestro que puede ocurrir? ¿Tienen un escenario probabilístico?

No, como escenario real y concreto hay un retroceso de la fuerza de trabajo que está en este momento, no solo en sus casas replegados por el COVID -19, sino en la propia disputa, es decir que está sufriendo de alguna manera un ajuste enorme no ya solo planteado desde el clásico ajuste del Estado cuando achica los programas por que al contrario en este momento el Estado está fuertemente interviniendo para que la economía no se termine de caer, distribuyendo, emitiendo dinero para poder hacerlo, sino que además está profundamente vinculado con que el capital no quiere aportar absolutamente nada para este tiempo histórico, en este tiempo de pandemia que nos toca vivir. En ese marco presiona para que se abra la cuarentena para poder seguir obteniendo ganancias del trabajo y en ese intento se va llevando puesto cada uno de los derechos de los trabajadores que están todavía en la Argentina dentro del sistema económico. Ni que hablar de aquellos que están afuera, es decir la economía informal y la no economía, aquel que tiene una economía de sobrevivencia.

Salvador Femenía, presidente de UCEP, plantea que ya no es una cuestión de despidos sino de cierre de pequeñas y medianas empresas, entonces el Covid-19 revela las fragilidades que existían pero que hoy son tan evidentes que nos pone en otra dimensión, una mucho más amplia, más criteriosa de cómo y de qué manera las conquistas laborales se pierden, por eso preguntaba ¿ qué sucede con la precarización? ¿No puede ser esta una salida en nombre del trabajo? Sino revisemos la historia.

No, por supuesto. nosotros en ese marco lo que venimos planteando hacia el interior de la fuerza política en el cual nosotros estamos involucrados que es el Frente de Todos sino que también hacia el conjunto de la sociedad, no puede ser el trabajo formal, el informal, en las trabajadoras y trabajadores de Moreno quien paguen esta distribución de la riqueza a la inversa, es decir mayor concentración mayor ida de dinero para sostener a esos grandes industriales. Por otro lado nosotros tenemos claro, estamos en contacto con la realidad que quienes más pagaron en los sectores vinculado al comercio, a la producción de bienes, todos lo que es la circulación de mercancías en el distrito han sido los pequeños comerciantes por ejemplo, han sido aquellas personas que sobreviven en la calle con la venta, aquel trabajador que estaba en situación informal, En Moreno esa disputa está planteada y nosotros no lo vamos a hacer en el nombre del trabajo sino que estamos planteando justamente que claramente la profundización de algunas medidas tomadas a nivel nacional, a nivel provincial y local para que ese sector del trabajo no siga perdiendo.

En este camino que hace un recorrido antes de la pandemia y durante la misma, ¿se corre de atrás, con muchos paliativos imprescindibles, pero que no alteran las ecuaciones de poder?

No hemos tomado, hasta ahora, una medida que vaya en el sentido de tomar intervención en esta crisis económica donde el Estado comienza regular seriamente la economía, es decir las condiciones están dadas para avanzar con una mayor intervención del Estado en la economía, ahora eso implica también en todos los niveles sociales, no solo en lo sindical, unos niveles de conciencia de proyectos políticos de país, proyecto político de provincia, de municipio, que hoy evidentemente no está dado, hoy se corre detrás de la emergencia, de salvar de alguna manera el rol que la política tiene que tener, pero la política no está proponiendo, no está pensando cómo resolvemos los problemas de fondo, como nos organizamos para construir poder político para dar esa batalla que está planteada en todos los niveles del Estado.

¿No sería eso una muestra de la precarización política en torno al faltante de ideas?

Hay un proceso de deterioro en la política que no es nuevo, es un proceso que por lo menos en la Argentina viene acarreando desde la última dictadura hasta aquí. hay un vacío ideológico importante, hay una carencia de formación político- técnica para discutir en términos que el capital se plantea hoy con sus grados de avances, de desarrollo tecnológico, concentración de la economía y hay falta de miradas en las palabras del amigo Cooke se ha dado un proceso de burocratización de la militancia política, burocratización en el sentido que se sienta detrás de un escritorio y hace papeles, que también suele suceder, hablo en el sentido de perder el para qué milito y ahí se pierde lo colectivo y solo se recae en la sobrevivencia individual. Entonces la política termina convirtiéndose, muchas veces una supervivencia individual, ya no de una carrera política sino de mí sobrevivencia personal y pierde la perspectiva de lo colectivo, el pueblo, para el peronismo el pueblo. En los procesos políticos previos a la dictadura militar tenía una preponderancia enorme, es decir, primero está el colectivo luego lo individual, entonces ahí comparto el concepto de la precarización, por supuesto que hay una precarización en el sentido de la pérdida de los horizontes comunes.

Crecen las ollas populares, el combate es contra el enemigo invisible y el hambre real. Esa fuerza solidaria ¿tiene otros condimentos que son olfateados en el vínculo directo y humano que va produciéndose?

La solidaridad en salir al encuentro del otro, en plantearse como resolver este problema tan básico que es que los morenenses coman. Es evidente que no estamos teniendo la capacidad de organizar ese proceso de forma tal de ponerlo en clave de, no solo de resolver el problema del hambre en Moreno, sino de darle una perspectiva que defina claramente por que está faltando el alimento, por qué este sector es el afectado y está pagando la crisis que no gestó. Ahí estamos teniendo un enorme problema, lo hemos planteado claramente en el Comité de Emergencia en la reunión. Corremos serios riesgos de que esta solidaridad planteada en nuestro pueblo se pierda en la carrera por la emergencia, por responder sin tener ningún grado de organización, estructuración, institucionalización. Estamos notando claramente uno de los problemas que estamos teniendo, esa dispersión de ollas, hace que no solo no se pueda avanzar en la resolución del problema del hambre que afecta a los morenenses sino que aún está costando más ver dónde está la causa.