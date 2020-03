0 shares







Las conquistas de valor histórico, ¿son muy permeables al modelo global de flexibilización que comanda las relaciones ya desiguales? ¿Está en debate tamaño proceso que lejos de ser nuevo parece inabordable?

Dos abogados, militantes del espacio político Ateneo Néstor Kirchner Moreno ingresan a esos campos donde hay un diagnóstico y prácticas posibles de realizar.

El Dr. Sergio Martín Gómez que integra la organización Causa Nacional escucha la pregunta:

¿Qué riesgo puede tener la precarización laboral si no se observa que tiene la misma?

Lo primero que hay que resaltar que es una manifestación de la sociedad en la que vivimos. Dicho de otro modo, es la consecuencia del sistema productivo que impera y que cada vez deja más gente afuera provocando marginación, informalidad, flexibilización laboral, esto es la precarización en todas sus formas. Esto es un rasgo que está en todo el mundo y que aparece más fuerte en los países en vías de desarrollo lo que genera un desafío muy grande hacia el interior de los Estados nacionales para poder revertirlo con otro modelo productivo. En el marco analizado creo que hay una contradicción muy importante entre lo que es la realidad social de los trabajadores /as y el universo normativo de los derechos del trabajador. Este es un rasgo histórico del liberalismo donde las normas se declaman pero no se cumplen pero particularmente en esta etapa se ha profundizado, y es por eso que hoy tenemos un gran conglomerado de trabajadores que se auto organizan en cooperativas, en economía popular, donde buscan salvar sus niveles de subsistencia, el desarrollo material y espiritual. Todo eso está en crisis y es lo que debemos resolver.

Dónde, en qué punto bisagra puede ser entendido con facilidad el sistema, con el actual modelo y sus consecuencias. El Dr. Sebastián Taiariol no muestra dudas en hacer foco: “Mientras no se discuta el modelo de producción capitalista no se le va a encontrar la solución a la crisis de empleo que vive el mundo. Podemos llamarla crisis humanitaria que Cristina Fernández de Kirchner lo viene planteando desde hace un tiempo. El movimiento constitucionalista occidental a través de la distribución tripartita de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que viene de la Revolución Francesa no contempla a los nuevos actores económicos que se fueron incorporando con posterioridad, me refiero a los monopolios, a los medios de comunicación concentrados, me refiero a los laboratorios y los modos de producción agrícola con agrotóxicos, también hablo de la extracción minera y la destrucción del eco sistema. Creo que lo que no se está discutiendo es éste modelo capitalista. Por un lado lo que se denomina Guerra Comercial Estados Unidos – China donde está el mercado conduciendo la economía y que por cierto no tiene ningún tipo de obligación con los habitantes. Tiene que conducir el Estado que si tiene obligación en producir una mejor calidad de vida para los habitantes de la Argentina, la región y del planeta. Esta es la discusión que debe darse en este Siglo XXI pero de algún modo se está evitando.

Si no se aborda lo medular, ¿puede que la precarización sea parte del modelo y el sistema?

Sí, y agrego algo más. Para los peronistas gobernar es crear trabajo, como lo dijo el General, pero además en los gobiernos de Néstor y Cristina se trabajó para reducir la desocupación que estaba en dos dígitos. El 9 de diciembre de 2015 era del 5,9 por ciento. Gobernar es generar trabajo pero además es crear condiciones para que la inversión privada y eso se hace con la generación de beneficios impositivos, contar con la infraestructura adecuada desde el Estado lo que lleva a que la producción sea eficiente. Si lo bajamos al territorio podemos decir que Moreno está en un lugar estratégico, a cuarenta minutos por Autopista está el puerto de Buenos Aires, estamos cerca del Puerto de Zárate – Campana, conexión con Ensenada, pero ¿qué pasa en la Ruta 23 y en hora pico para conectar esos accesos? ¿Tenemos una adecuada prestación eléctrica en el distrito para la producción? ¿Se está garantizando el gas natural en términos productivos? Hay que generar las condiciones para generar trabajo porque el capital elige dónde producir, y los peronistas sabemos que producir genera trabajo y eso es lo que arma el círculo virtuoso de la economía.

De regreso al modelo de producción y los nuevos actores, ¿cuál es la salida necesaria y posible en defensa del trabajo?

GOMEZ: Para salir de cualquier crisis hay que discutir cuáles son los sectores estratégicos de la economía. A nivel nacional podemos identificar algunos como el energético y comercio exterior. A nivel municipal tenemos los servicios públicos y ahí está el transporte y la basura que son tema nodales que tocan los recursos públicos y que hay que tener una estrategia frente a eso para que sean eficientes para el pueblo y en la generación de trabajo. Hay que discutir los servicios públicos, cómo se manejan, cuál es la fiscalización y la generación alternativa a la monopolización.

Monopolios y oligopolios manejan el sistema económico – laboral

GOMEZ: Bueno, esa manifestación que se da a nivel municipal es un rasgo del sistema económico global del que hablábamos, con lo cual esa mayor concentración de la riqueza es expulsiva. Ese es el centro de lo que discutimos en el Ateneo Néstor Kirchner donde ponemos en tela de juicio la monopolización de la economía que lleva a la destrucción del empleo y la dignidad de los trabajadores. Todo ese cuerpo de derechos que tiene que ver con los derechos humanos laborales, los consagrados a través de la lucha histórica, hoy se limitan frente a la monopolización. Esa es una contradicción que hay hoy en la sociedad.

Si para los peronistas gobernar es generar trabajo, ¿cómo se analizan las medidas que tomó el gobierno local en relación a la planta de trabajadores municipales?

TAIARIOL: Bueno, en esta tema que preguntás sobre los despidos, que es algo que nos preocupa a todos. Personalmente no conozco a ningún gobierno que haya generado movimiento de masas produciendo despidos. Luego, nuestra expresión estuvo en las palabras de nuestro compañero Pablo Lombardi y también el espacio Ateneo se manifestó a través de la Corriente Federal de Trabajadores y de la CGT Regional Merlo – Moreno. Habiendo una herramienta como es la Mesa Técnica dentro del Convenio Colectivo de Trabajo, consideramos que es el lugar donde se deben discutir estos temas buscando la solución.

¿Pueden definir qué es para ustedes la economía popular?

GOMEZ: Para mí la economía es una sola, no hay una social y otra que no la sea, no hay una economía popular y otra que no la sea. Me parece que es así y no hay que desarmarlo. Por el contrario, hacer una división es consolidar aquello que surgió al calor de la flexibilidad laboral y la precarización. Esto no significa que la acción conjunta y asociativa de los trabajadores buscando una solución a su vida deje de ser legítima, por el contrario, es parte de la lucha política, social y económica que estamos dando. Es algo que hay que reivindicar y buscar una solución. Hay muchos temas en discusión como la sindicalización de esos sectores, no solo la economía popular sino el trabajo autogestionado que llevan a contradicciones inter sindicales, pero hay que tener en cuenta que esa situación a la que se sumergió al pueblo argentino es una consecuencia de lo que llamamos precarización, es decir, expulsar del sistema productivo a amplios sectores de nuestra sociedad. Hasta que no podamos resolver esa contradicción principal entre el auto desarrollo nacional frente al estrangulamiento económico de las grandes corporaciones y de las grandes potencias, no vamos a poder resolver la precarización. Repito, la economía es una sola y en sí misma tiene una función social, pero si asumo que hay una economía social y otra que no la es, estoy asumiendo que hay trabajadores que pueden ser mercancía y otros que no lo son. El trabajador es un ser humano que realiza actividad productiva y transforma el mundo como tal, individual y colectivamente, y genera una producción para el beneficio del bienestar común del pueblo.

TAIARIOL: Hace dos años que venimos haciendo una tarea militante, de casa por casa. Así hemos logrado, pasando por los plenarios que tuvimos con vecinos /as del distrito, construir una plataforma electoral que la presentamos el año pasado y que la denominamos los 10 Puntos Estratégicos para la solución morenense que corresponden a la creación de nuestros vecinos y que fueron entregados a la compañera Intendenta…

¿Tuvieron alguna respuesta?

Hasta la fecha no.