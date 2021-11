La Presidenta del Concejo Deliberante le apuntó a Marcelo Cosme

CONFLICTO SALARIAL Y POLÍTICO –

Los discursos de los representantes gremiales llegan al recinto donde los /as concejales /as, se aprestan a desarrollar una sesión ordinaria. Gisele Agostinelli de Ahora Juntos por el Cambio acompaña el pedido de recomposición salarial para la familia municipal.

Araceli Bellota, Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, responde. Cuadro del Instituto Patria. Serenidad al momento de utilizar las herramientas del lenguaje político para instalar un interrogante en la cabeza de Marcelo Cosme, que no está sentado en su banca sino en la plaza emitiendo un discurso como Secretario General de SITRAM:»Siempre se acompaña a los reclamos de los trabajadores, y en este caso me gustaría aclarar algunas cuestiones. El motivo del conflicto es que realizada la paritaria estaba previsto un aumento del 8 por ciento para enero, y lo que propuso el Municipio fue adelantar ese tramo pero fue rechazado porque pedían un aumento del 15 por ciento. Quiero decir que la propuesta es de adelantar el 8 por ciento ahora y abrir las paritarias en enero para hacer la discusión correspondiente. De todas maneras a mí me llama la atención algunas cuestiones que me gustaría dejar expresadas. Los que estamos aquí sentados sabemos que cuando se venció el contrato con la empresa Trébol (NdR: recolección de residuos, el contrato venció el 9 de noviembre de 2020), empresa que se llevaba un porcentaje altísimo del presupuesto municipal, al terminar fue una de las razones por las que se pudo mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras, pero además se pudo regularizar el pago de los salarios lo que les significó una instancia de paz en sus vidas. Ustedes saben que por falta de presupuesto, porque no alcanzaba, los trabajadores /as cobraban el día 15 de cada mes, y esto significaba que se tuvieran que endeudar, ya que saben que las cuentas vencen los primeros días de cada mes. Haber revocado ese contrato (el de la basura), entre tantas cosas permitió que los trabajadores pudieran ordenar un poco sus vidas y dejar de endeudarse con los intereses usurarios que se cobran cuando uno se endeuda, y llama la atención que este Concejo Deliberante tiene un representante de ese gremio, tiene una banca, donde se puede levantar la voz, además de hacerlo en la plaza pública. En la plaza pública se pueden manifestar los trabajadores pero tienen un representante aquí, y llama la atención que cuando se votó revocar ese contrato con esa empresa que impedía pagarle a los trabajadores, no solo un buen salario sino en tiempo y forma, ese concejal votó en contra (Cosme). Cosa rara no. Solo quería expresar eso para que quede en claro la cuestión».

AUDIO 1 BELLOTA