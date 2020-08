0 shares







El encuentro en la cúpula, arriba donde una mujer gobierna los destinos del pueblo de Moreno. La representación gremial, que encabezó Marcelo Cosme, habló y escuchó en una reunión necesaria. A pocos días de concluir el mes ocho del año 2020 urge una apertura de la mesa paritaria para colocar en los bolsillos de los trabajadores/as algo que se llama recomposición salarial.

Ariel González , Secretario Gremial de SITRAM, brindó algunos detalles del cónclave: «El viernes a última hora tuvimos una reunión con la señora intendenta Mariel Fernández. No es menor decir que es la primer reunión que hemos tenido como gremio en lo que va de su gestión, de por sí tuvo un valor importante para nosotros. Dejamos en claro lo que venimos pidiendo hace tiempo, sabés muy bien que hemos presentado las notas pertinentes, hemos hecho lo legalmente correcto para que nos convoque como establece la ley a mesa paritaria. La mesa paritaria en marzo tuvo un principio y por la pandemia se cortó, creemos que es momento de discutir y producir un aumento en el básico de los trabajadores. Es cierto que pasó el primer semestre y está pasando agosto, por eso creemos que con carácter de urgencia tiene que ser la convocatoria, si no es esta semana debería ser la próxima para sentarnos en la mesa y acordar. Venimos en el marco de la mayoría de los gremios, pero hace tiempo venimos exigiendo que se nos tiene que convocar y escuchar. Creemos que se va a hacer, fue una charla amena donde se tocaron muchos temas pero principalmente lo que tiene que ver con mesa paritaria y Junta de Ascenso y Calificaciones».

¿Qué compromiso obtuvieron? Coincidimos en que hay una cuestión de calendarios, para que se haga efectivo en septiembre la recomposición ¿tendría que darse hoy o se puede gestionar administrativamente mientras corre septiembre?

Eso también va a salir de la discusión paritaria, nosotros creemos que el aumento debería ser ya, creemos que si no es el mes de agosto tiene que ser más tardar en septiembre y después vemos como se adapta, si se cobra en octubre. Eso tiene que salir si o si de la negociación paritaria y de la discusión que demos nosotros y lo que esté dispuesto a llegar el Municipio.

Hablemos de cuánto debe contener la recomposición

La mayoría de los gremios vemos que están cerrando en agosto/septiembre un monto de aumento para estar discutiendo a fin de año o principios del año que viene. Lo remarco porque en el salón Latinoamericano, si bien fue bastante agradable la reunión con la Indendenta, decían que los gremios de otros municipios de la Provincia no estaban cerrando y nosotros sabemos que no es así, algunos ya tienen un principio de acuerdo, otros acordaron y algunos están empezando recién porque les está costando. Nosotros desde que tenemos la ley y el convenio colectivo hacemos valer lo que es la paritaria y ésta no va a ser la excepción.

¿Cuándo se reabriría la mesa paritaria?

Entiendo que ellos van a estar dispuestos a llamar, por eso entiendo que no debería dejar pasar esta semana o la otra, creo que estaría muy bien para sentarnos a charlar. Hay muchas cuestiones, y si bien la mesa paritaria por agenda debería hacerse esta semana o la otra creo, que estaría bueno que se llame a la Junta de Ascenso y Calificaciones porque hay muchas cuestiones a discutir, no solo el pase a planta permanente, sino la categoría de los prejubilables y de la planta municipal Hay cuestiones que surgieron como los escalafones, que venimos hablando hace años, están en agenda los compañeros/as de la Agraria y no solo ellos, hay escalafones a lo largo de toda la carrera y si bien a veces se avanza un poquito siempre falta algo y está a medias, por eso hay que profundizar en esas cuestiones.

Percibo que en la futura discusión paritaria el gobierno puede presentar que solo la mitad de trabajadores /as concurren a sus puestos de trabajo

Se tocó en la mesa, y pareciera que como había un grupo importante de compañeros no están cumpliendo funciones normalmente, pareciera que no tienen derecho de tener el aumento salarial o un aporte en medio de la realidad que está viviendo el país. Sabemos que es difícil, es un año complicadísimo, pero sabemos que la economía impacta en la realidad del hogar de cada compañero/a y por lo tanto hay que dar ese paso del aumento salarial. No creemos que sea excusa, es verdad que se charló cuantos compañeros/as están prestando servicio y demás, creemos que fácil es el 50% sino más, está por encima de ese número, ellos tampoco tenían la precisión en ese momento. Creemos que estamos encima del 60% de los compañeros/as que prestan servicio, pero no debería ser excusa porque tienen el derecho como todos. Es cierto que hablamos siempre de un bono, vos me preguntaste por el de salud puntualmente, pero un bono para todos los trabajadores que prestaron servicio durante la pandemia desde el 20 de marzo y los que se fueron sumando, creo que eso debería charlarse y ser un gesto por parte del Ejecutivo, pero aparte del aumento salarial.