La Provincia otorgó un subsidio de 200 millones de pesos para bachear calles en Moreno

La provincia de Buenos Aires, a través de un convenio con el municipio de Moreno otorgará un subsidio de 200 millones de pesos para realizar por lo menos 20 mil metros cuadrados de bacheo simple y de hormigón.

La información se dio a conocer en la tarde del jueves en la sesión del Concejo Deliberante, tema tratado sobre tablas. Lucas Franco, conductor del oficialismo en el HCD, pidió a todos /as los /as presentes convalidar el acuerdo y explicó que «es un subsidio y no un crédito por lo tanto no tenemos involucrada la devolución de ese dinero” además agregó que “poder avanzar con estos convenios con los aportes de la Provincia de Buenos Aires y la Nación, para que los recursos lleguen y permitan prestar mejores servicios a nuestra comunidad”

Moreno avanza en obras e infraestructuras con aportes de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, llegará el momento de ver la planificación, ¿dónde serán destinados los 20 mil metros de bacheo?

Es momento, de una gran reparación histórica para los vecinos y vecinas, bachear las calles de los barrios, empezar por la periferia, alejarse del casco céntrico.

En los barrios la tierra hace a las calles y desde allí nacen historias de vida y supervivencia.