0 shares







TRAS EL AUMENTO DE LA LUZ PÚBLICA Y LA TASA MUNICIPAL –

En este mes de junio la mayoría de los habitantes recibirá en la boleta de EDENOR un aumento del 20 por ciento en el ítem Alumbrado Público (parte de la Tasa por Servicios Generales) que cobra la empresa privada en nombre de la comuna. Además, en el segundo decreto firmado en el mes de marzo, la Intendenta eleva en un 20 por ciento la Tasa por Servicios Generales.

Gisele Agostinelli, concejal de Juntos por el Cambio, sostiene un concepto político dirigido al nuevo oficialismo que crece a la par de las medidas pensadas para un distrito que necesita más que mil flores: «Estuve viendo algunos dirigentes del oficialismo que hablan de que ciertos sectores quieren instalar la grieta nuevamente. Hablan de los pro-cuarentena y anti-cuarentena, me parece que se olvidan que hay temas que no son políticos, hay temas que son reales y concretos. No hay solo una crisis sanitaria sino también económica, no solamente en el sector comercial sino en toda la sociedad. Hay muchos que les cuesta ver esta situación, creen que con ciertas medidas van a solventar las necesidades que hoy viven los grupos familiares y me parece que están totalmente equivocados. Hace 15 días atrás estuvimos en la sesión discutiendo sobre las bonificaciones al sector comercial y a los de mayor riesgo que son los jubilados y las personas que sufren alguna patología, muchos son pensionados, planteamos bonificaciones para ellos pero el oficialismo decidió no tratarlas y no debatirlas. En su momento, siendo sincera, consideré que era por una cuestión de que estaban cansados, porque no lo consideraron importante o porque era una decisión política, hoy con el diario del lunes me doy cuenta de que claramente era una decisión política. Cuando ves la noticia decís “estamos perdiendo el tiempo discutiendo algo que ya tenían pensando, diagramado y hasta sancionado”.

La cuestión de la fecha, esa sesión maratónica fue el 14 de mayo y la publicación en el Boletín Oficial es del 11 de mayo, ahí aparecen los dos decretos firmados por la Intendenta y quien era el Secretario de Gobierno, (Ivánn Liendro), la Secretaria de Economía (Sabrina Rossi) decretos que corresponden al 30 de marzo y que entran en ejecución ahora en junio.

Exactamente, de hecho nosotros tuvimos una reunión con el área de Economía para debatir y ver, hablar sobre estas bonificaciones que habíamos presentado. Sigo insistiendo, lo dije en la sesión, son bonificaciones estudiadas y se hacen con un planteo lógico para no desfinanciar un Estado, al contrario, era para darle una herramienta de que en esta crisis pueda acompañar al sector que lo necesita sin que se genere un desfinanciamiento o crisis económica para el Municipio, pero lo que hoy ves es esto, la verdad es totalmente lamentable, no podemos tener este grado de indiferencia y falta de empatía, hoy no están desarrollando la empatía con la gente.

AUDIO 1

Es un aumento de la tasa y por otro lado del servicio del alumbrado público. Me pregunté hace unos años, si el Municipio no presta un servicio la Tasa pierde su naturaleza y se transforma en un impuesto compulsivo que tienen que pagar el vecino/a. EDENOR presta un servicio y dentro de ese pago que hace el usuario esta la contribución al Municipio, es como un agente recaudador.

Si, para aquellos que arrancaron una apertura de sesiones dando un discurso y hablando de un Municipio tercerizado, que venían a cambiar esta realidad hoy nos están demostrando que lo que hicieron fue cambiar la empresa, la que recauda ahora es EDENOR. Vamos al hecho de que inclusive lo que están haciendo es perjudicando a los sectores más humildes, los que hoy están más vulnerados en cuanto a factor de riesgo también, lo que te están cobrando que está aumentado, es obligatorio porque si no te cortan la luz. Encima cuando vas y hacés una eximición porque no lo podés pagar o sos jubilado/pensionado y te corresponde, la realidad es que la Tasa no se descuenta, la tenés que seguir pagando. Una persona que por ahí en su momento con un uso eficiente de la energía podía llegar a gastar $500 hoy termina pagando más de lo Municipal que lo que consumís de luz.

AUDIO 2

El único argumento es, que ni ahora ni antes, el Municipio podía llegar a 500.000 hogares emitiendo una boleta de TSG, con la particularidad que eso debe tener una contraprestación, en cambio la luz llega a todos /as y se paga.

Aparte hagamos la cuenta básica, $420-$430 que abona cada frentista x 25 que son los que debe tener una cuadra, implica casi $9000 por tres lamparitas con suerte en una cuadra. Todos los vecinos se viven quejando del tema, con tres lamparitas consumís eso, ¿gastás eso? No, claramente no, hoy los que delegaron esas funciones son los que van a tener que demostrar que están del lado del vecino o si en realidad construyeron un relato que se empieza a caer.