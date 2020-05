3 shares







Por Aiko11 (11 años) – Reflexión poética en tiempos de cuarentena.

¿Una realidad del mundo? por donde comienzo.

La verdad es que en el mundo puede haber muchas cosas que no nos damos por enterado, como por ejemplo que los celulares pueden tener espacio en el chip para bigilarte, las camaras de los celulares o de las computadoras. Quien sabe si te estan bigilando. Ay muchas personas que lo saben.

Nos quieren controlar! ¿Y que hacen la mayoria? Absulutamente nada! ¿Por que nos quedamos de brasos crusados cuando si ya llendo a la calle estamos aportando? La verdad es que algunos no lo hacen por que la policia, la CIA, la FBI y toda institucion poderosa esta hasiendo trampa. Usan armas, gases lacrimogenos, matan a chicxs, a madres y a padres, abuelos, embarasadas no tienen umanidad. Por que si la policia esta asiendo esto nos quedamos de brasos crusados asumiendo la verdad del mundo.

Salgan a la calle o hagan algo mayor.

No ay que asumir el mundo

Ay que salir a la calle y cambiarlo a mejor.

Luchar por todos los muertos y desaparecidos de todo el mundo.

No nos tienen que controlar.

Tenemos que construir un mundo mejor.

No importa como sea, ay que conseguirlo.