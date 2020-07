0 shares







EL 18 DE JULIO UNA FECHA CLAVE –

Se presentan como parte del sector que carece de una representación adecuada al proceso. A partir de ello adoptan una postura autonomista que pudo abrir un canal de diálogo con el gobierno. Atrás quedó el ZOOM encabezado por el Secretario General Ernesto Lombardi, reunión virtual que aplacó la movilización anunciada. La jornada anterior al Día del Padre, con vendedores ambulantes diseminados en Moreno Centro y cierre de comercios, dejó un malhumor ostensible, además de exhibir diferencias ¿o internas? entre altos funcionarios del Gabinete que llegaron para oxigenar la política.

Una semana antes que concluye la Fase I relanzada, aquel grupo de comerciantes que «planteó protocolos y aprender a vivir con el virus», anuncia que «levantan las persianas, con o sin aprobación del Departamento Ejecutivo».

Néstor Botazzi, reconocido hombre del rubro textil, es el encargado de llevar la palabra y plantar bandera: «Llegamos a esta decisión porque estamos unidos como al principio con protocolos para proteger y no contaminar a nadie; segundo porque la situación, te digo esto porque nosotros estamos buscando también que el virus no se propague porque tenemos familia, porque corresponde tener respeto por los demás y a eso lo tenemos clarísimo, entonces a través de esta herramienta lo que estamos buscando es poder subsistir y cumplir con algunas obligaciones porque gran parte del comercio está absolutamente roto, con deudas de alquileres, de impuesto, de sueldo es una situación muy complicada que vive gran parte del comercio, y no solo el comercio sino también los emprendedores, también tenés el albañil, plomero, la gente que hace changas, es muy delicada la situación y el protocolo nos hubiera sacado adelante. Pero fuera de eso decidimos que esto se tiene que abrir si o si porque vamos a respetar la salud en primer instancia; en segunda instancia cuidamos la salud y terminamos de no fundirnos tanto. Ahora, con el virus se va a tener que seguir conviviendo.

Eso está claro, ustedes deciden autónomamente abrir los comercios sin esperar que el Municipio habilite rubro y protocolo, es ese el debate

Esa sería la gran decisión que podría a estar fuera de ley en el caso que cuando termine la cuarentena propuesta por el gobierno la sigan queriendo trasladar, también puede llegar a suceder como tenemos un indicio de que la van a flexibilizar, pero no obstante a eso sino la flexibilizan será un juego de necesidades porque al fin y al cabo basados en la Constitución Nacional artículo 28, están coartando libertades, la libertad de trabajo y es por un DNU que no llega a tener rango nacional y que después tendremos que discutir en la justicia hasta dónde llega esta obligatoriedad que se impone

Después de aquel Zoom que hicieron con el Secretario General, “Coco” Lombardi, que suspendió una movilización y marcha, ¿no hubo avances u ocurrieron retrocesos?

Ocurrieron retrocesos, hubo un famoso viernes que en lo personal no me contestaron más WhatsApp, se cortó la comunicación y empezaron a cerrar persianas y en ese momento te encontraste con la calle llena de manteros que son altamente contaminantes, entonces dije que esto es una tomada de pelo. Hay un mito sobre el comercio sobre que éste tuviera una fábrica de hacer billetes, pero el comerciante suele tener con los cheques un globo determinado en donde va chequeando la mercadería que compra, si gran parte de los comerciantes le cortaste la cadena de venta por más de 30 días los quebraste, no pueden pagar los compromisos, sueldo, alquiler…

AUDIO 1

¿Quiénes integran ese Ustedes?

En principio lo integramos los 500 participantes que estamos en el grupo de WhatsApp más todos los que estamos interconectados, entre redes y demás porque hay mucha gente que prefiere estar comunicado por la red y no tener whatsApp todo el tiempo, entonces vamos publicando en la página de Facebook que tenemos las distintas medidas a tomar y como va la cosa, entonces hay gente se informa desde ahí y la verdad que no se cuanto miles seremos, pero si hemos tomado lamentablemente la representatividad que por ahí tienen las cámaras, hemos tomado una representatividad a base de necesidad y falta de representación

Pensemos este escenario Botazzi, abren el 18 y la Municipalidad que tiene el poder de policía va con la lógica de preservar la vida, porque el nivel de contagio es alto y pretende cerrar ¿qué hacen?

Seguramente, hay un par de detalles que todavía falta establecer, es muy probable que en comercio que vayan vamos todos, hay detalles que no me animo a decirte en este momento y no porque te oculte información pero es muy probable por cosas que escucho en el chat que tenga que ver con una solidaridad entre todo el comercio para tener un rechazo de impacto en el mismo momento que nos vengan a hacer una multa, por ejemplo.

Por eso señalaba que el 18 de Julio lleva el título de «la rebelión de los comerciantes”

Si querés póneselo porque me parece que viene por ahí y con justa razón y con todo respeto, mirá que la relación inspectores y Comercio mejoró muchísimo en este tiempo después de varias situaciones feas, mejoró la calidad de comunicación de un lado y el otro, y creo no va a ser tan grave ni de tanto choque porque no está la intención de ninguno de los dos lados, es obvio que el comercio no se va a poner en ninguna situación de patota, pero de todos modos van a tener que entender que el sistema de protocolos nos va habilitar a no poder contagiarnos, vos cuando estás desarrollando un protocolo es como algo mecánico, no hay forma de contagiarte, podés contagiarte en un descuido que no lo tenés trabajando lo tenés fuera del trabajo. Si bien es fácil evitar contagiarse, pero cuando te descuidás te contagiás fácil, cuando usas protocolos no tenés probabilidades, lo tenés en otros aspectos sino fíjate a esta altura con tanto virus en la calle todos los comercios esenciales estarían todos contagiados.

AUDIO 2

¿Cómo evalúa el gobierno y gestión de la Intendenta?

Con respecto a la pandemia no te voy a hablar bien, si es con respeto a como arrancó, limpiando personal, sacando las horas extras que en parte era gran curro, te voy a decir que aplaudo. Si es con respeto a esto te digo: un desastre.