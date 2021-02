0 shares







A TRES MESES DEL NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS –

Jorge López conoce el paño porque estuvo en el Municipio en los finales de la década del ’90 y comienzo del nuevo milenio. Es ingeniero y en la actualidad trabaja desde el aporte técnico que nutre a PENSAR Moreno en el Frente Renovador.

«El servicio de recolección se ve en la calle y está en constante ajuste. No se está brindando en la medida adecuada, a tres meses del nuevo sistema, pero esto se lo planteé a usted en el mes de agosto del año pasado cuando dije que la planta de transferencia no es algo menor. Si todos los camiones tienen que ir el CEAMSE, cuál es el tiempo que demanda el ir y volver, además de recordar que hace poco uno volcó en autopista. Creo que la mayor evaluación la podremos hacer cuando se cuente con la planta de transferencia».

Si desde noviembre las unidades cargadas van al cinturón ecológico ya que no se alquiló la planta de transferencia en Cuartel V para hacer la descarga ahí, ¿qué impacto tiene en el servicio este esquema?

Yo no controlo el servicio, soy un vecino más

Hablo de control ciudadano, que muchos lo propusieron, y que estoy de acuerdo, pero hay que controlar a la empresa que presta el servicio

Por conocer, el CEAMSE cierra su actividad los viernes a la noche, primeras horas del sábado, y Moreno tiene un servicio diurno el sábado y nocturno el domingo que se da sin haber podido descargar la basura en el CEAMSE. Pregunto, ¿la última basura del viernes donde queda? Seguramente en la caja del camión, por lo que vehículo del día sábado, si sale, no tiene la caja vacía. Lo mismo sucede el domingo. Esto que señaló se ve en la calle cada comienzo de semana, mucha basura porque no se recolecta en tiempo y en forma. Está pasando lo que ocurría con la empresa El Trébol, pero incluso en algunas zonas está habiendo problemas de recolección que antes no existían. No estoy diciendo que el servicio sea malo sino que ahora hay problemas que antes no había, y en lugares donde antes si existían deficiencias hoy se mantienen. Esa es la experiencia de andar en la calle y ver

Tiene que haber descuentos

Me imagino que sí, a tres meses del nuevo sistema, entiendo que si.

Sobre el ahorro que logra el Municipio, comparando siempre con el contrato de haber tenido continuidad el esquema concesionado en forma total, el ingeniero López entiende que hay que hacer los números por el alquiler de camiones, combustible, mantenimiento y mano de obra. «Antes la información era una referida a la imputación de la basura, ahora hay que buscarla por varios lugares para hacer la comparación del gasto y el supuesto ahorro».

La planta de transferencia en Reja Grande y el conflicto. La Intendenta declaró que se le «entregaron a los vecinos /as toda la información técnica» y el lugar no está en discusión. López se refiere al tamaño de la planta, el funcionamiento, forma de trabajo y, en primer lugar, del estudio de impacto ambiental.