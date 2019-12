0 shares







Ocupa el lugar de uno de su camada política (Pedro Camps) en un sitio clave. Es la vuelta al ruedo de un dirigente curtido que podrá aportar o hacer notar que la experiencia PRODUCE. Flanqueado por expedientes, la pequeña oficina del Secretario del Concejo Deliberante sirve para la simple ronda de preguntas: «Me encontré con un Concejo devastado, no están los recursos, el personal no cuenta con los insumos necesarios para un funcionamiento adecuado…»

¿Descríbame lo devastado o arrasado?

En cuanto faltantes, no funcionan los aire acondicionado; hay dos vehículos (oficiales) parados, no hay papel, no hay lavandina, es decir, carecemos de lo básico. El deterioro edilicio es muy importante y esto se lo trasladamos a los señores concejales /as que son los que sufren todos estos temas. Estamos afrontando el día a día con la premisa de hacer un Concejo Deliberante de cara a la sociedad, que pueda trabajar como corresponde.

Desde su entendimiento y experiencia, ¿qué debe mostrar un Concejo de cara a la sociedad?

Hay varias ideas, de poder transmitir las sesiones, acercar el Poder Legislativo a los barrios y hay legisladores que tienen muy en claro que el HCD debe ser lo más transparente posible en cuanto a todo lo que es comunicación e información. El tema es articular todo esto y llevarlo al territorio y si es funcional el edificio donde estamos. Hay funciones inherentes a la función del concejal, que no es la mía, pero creo que es fundamental que la sociedad vea y sepa el trabajo legislativo que tiene que acompañar las decisiones territoriales y, en la medida que se puede, ver todo lo que pasa en el Ejecutivo y como se articula con él.

¿Por qué volvió a la función pública con exposición y a este lugar?

Bueno, el pedido de la intendenta y de distintos espacios. Me pareció importante el desafío porque cuando hay que mejorar Moreno tenemos que estar. Mi aporte es de esta lado y lo haré con la mayor responsabilidad como lo hice en cada uno de los roles que tuve en la Municipalidad.

Cuando asumió el cargo, ¿encontró en orden la Secretaría?

Sí, hay mucha gente desde hace muchos años y otros que se incorporaron en el último mes, entonces tenemos que ver el tema de redistribución de personal. Nosotros queremos que trabajen, para ser claro…

¿Hay quienes no trabajan?

No, no. Creo que el tema se mal interpreta porque, cuando se le asigna la función a una persona pero hay otra en ese lugar tengo que saber si se requiere de dos empleados para ese puesto o no. Queremos tener la posibilidad de optimizar los recursos, redefinir los horarios para que el Concejo no esté cerrado administrativamente porque hoy el horario es hasta las 16 horas.

En esta revisión o redistribución, ¿personal del Ejecutivo que está en comisión en el Concejo Deliberante?

Hay que ver en qué función, no puede haber nueve personas en la Biblioteca del Concejo Deliberante. La redistribución será acorde a las necesidades del Concejo Deliberante.

Por haber estado y ahora volver, ¿qué es lo que no se puede hacer más en el Concejo Deliberante para recuperar valor institucional de un cuerpo degradado?

De cara a la sociedad que se conozca todo lo que se hace, hablo como funcionario y con todo respeto involucro a los concejales /as que fueron votados por el pueblo. Hay que sentir orgullo de poder caminar el distrito, que se están haciendo cosas, que seguramente faltarán otras porque no se puede llegar con todo. Hay que recuperar ese orgullo de ser funcionarios, poder sentarse en una mesa y dialogar con el otro sector sin querer imponer mi verdad sino la del conjunto, poder decir que se acompaña al oficialismo o de la oposición porque el proyecto es bueno, está bien. Hablo de la madurez política que necesitamos, vemos las cosas que están mal porque nos quedamos en cómo lo plantea el otro sin analizar la propuesta, porque cuando algo está mal corre para un lado y para el otro, sin diferencia, el comportamiento es bueno o malo, sea de un partido o de otro.