«La reelección para Mariel es indiscutible»

Crecer en el ejercicio legislativo. La figura de Josefina Díaz Ciarlo como un ariete fundamental en el bloque del Frente de Todos posee claros momentos donde la defensa de los proyectos más espinosos había que sostenerlos con lenguaje técnico, administrativos y políticos. La máxima referente de SOMOS Barrios de Pie, habla del aumento en las tasas municipales y señala que, comparando presupuesto 2022 con el aprobado para el próximo ejercicio, el aumento es del cien por ciento, sin dejar de subrayar que la política tributaria de recaudación se ve fortalecida porque hay más presencia del Estado municipal en obras y servicios.

Díaz Ciarlo, ya en el terreno de la política partidaria, no tiene dudas en afirmar que «posee la voluntad política de reelegir en el año 2023» y en su análisis – respuesta evalúa que «la política se acercó a los vecinos /as, a las comunidades, a través del Ejecutivo pero el Concejo Deliberante ha sido fundamental para el avance de la gestión ya que acompañamos todas las medidas de políticas de gestión, generando herramientas que perduren en el tiempo. También digo que no es real que la rosca domine toda la actividad del Concejo Deliberante, al mismo tiempo que soy muy respetuosa de las decisiones de concejales de acompañar o no, de estar o no al momento de emitir el acompañamiento a los proyectos. Si planteo los argumentos del por qué hay que acompañar, lo hago en privado y también en cada sesión»

¿Mariel 2023, sin lugar a dudas?

Sin lugar a dudas, creo que es indiscutible…

¿Gana caminando?

Creo que si. Hay una realidad nacional y hay que esperar para saber cómo se reordena dentro del Frente de Todos. Yo siempre fui de pensar que cuanto más seamos para tirar del mismo lado es mejor para el pueblo de Moreno. Hay una discusión de distintos sectores dentro del peronismo, algunos /as pensamos que esta gestión tiene que continuar, otros /as piensan que no. Si eso hay que dirimirlo en una elección interna (PASO), me parece que es sano para la democracia. Considero, y lo dije muchas veces, que el pueblo de Moreno se siente muy acompañado por la gestión estatal y le hace bien que Mariel continúe al frente de esto«.