0 shares







CAROLINA AMAYA, ADMINISTRADORA GENERAL DEL IDUAR –

Plan Federal de Viviendas barrio La Perla, los macizos terminados y la espera. La arquitecta y máxima responsable del Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional asume la función de entender y comprender el peso que tiene una declaración pública cuando hay cientos de mujeres, jefas de familia, que aguardan una llave que las saque de los infiernos que tiene la superficie del Conurbano. Carolina Amaya explica las competencias sin retirarse del compromiso político, social, urbanístico que afronta la gestión de Mariel Fernández:

Tal vez leyó los testimonios de mujeres, adjudicatarias de viviendas en el Plan Federal La Perla, que preguntan cuándo será el momento de contar con el techo propio. Pregunta, ¿tiene precisiones sobre lo que falta en ese complejo habitacional?

Lo que está faltando, y por suerte se inició hace aproximadamente un mes y medio atrás, la obra de empalme de cloacas y una parte de obra hidráulica que faltaba en el barrio. Lo más relevante es el tema de la cloaca porque nos permite darle habitabilidad a las viviendas respecto a los usos de los servicios básicos, así que estamos esperando que esa obra se termine y avanzar un poco con los ajustes y algunas cuestiones que han sufrido las viviendas, hablo de vandalismo, que también estamos acordando eso con el Instituto de la Vivienda (Provincia) para obtener un mínimo empujón para restituir cuestiones faltantes en algunas viviendas y con eso avanzar en la entrega»

¿Cuándo se finalizaron las obras de las casas? Luego ¿este empalme que debe hacerse es con las redes troncales de cloacas?

No estuve en la gestión anterior pero estas viviendas se terminaron bastante rápido con esa metodología que tuvieron desde la Secretaría de Hábitat de contratar cooperativas, creo que las viviendas avanzaron excepto una en el barrio La Perla que quedó sin avanzar. Los otros tres (macizos) avanzaron bien y luego se neutralizó la obra porque había que hacer unos ajustes. Imagínate que los precios de los que estamos hablando estaban ajustados y hay todo un tema financiero, sumado a que en el mes de agosto de 2019 se frenó toda la obra pública porque el macrismo perdió y una serie de cuestiones que vienen también de larga data. Los planes federales de vivienda vienen del año 2006, entonces se dieron procesos muy largos y muy complejos a mí entender, esperemos poder concluir esto y dar inicio al macizo que falta para completar las 1196 viviendas de ese barrio y también dar inicio a las 600 que están iniciadas y neutralizadas en el barrio de Villa Nueva. Moreno tiene un déficit habitacional y nosotros necesitamos dar respuesta cuanto antes con la mínima oferta, que son esas ofertas.

AUDIO 1 AMAYA

¿Cuál es el cálculo en tiempo que se está previendo y qué cantidad de núcleos habitacionales podrían ser entregados?

Las viviendas adjudicadas y para entregar son 364, que nos estamos dando acá en el Instituto de Desarrollo Urbano, estamos con todos los procesos de notificación, de las familias, yendo y viniendo. El Municipio lo que hace, como es obra y tierra provincial, es pre adjudicar, proponer, el que adjudica es el Instituto de Vivienda provincial. Aunque las pre adjudicaciones se hicieron en la época de Walter Festa, nosotros lo que estamos haciendo es revisar un poco los legajos para acordar con la Provincia. Los plazos de obras son relativos, estimaban 150 días, esperemos que sean menos. Yo no quisiera apresurarme a ponerle fecha, mucho menos en este tiempo complejo de pandemia, pero lo que sí sé es que las obras están avanzando con los tiempos previstos y un poquito más así que tengo la esperanza de achicar los tiempos y cuanto antes entregar

En este empalme que debe realizarse con las redes existentes de la zona ¿quién interviene ABPSA que es un residual de la empresa que manejo el servicio durante años en la Provincia de Buenos Aires o es AYSA?

Las conversaciones del Instituto de la vivienda, que lleva adelante el proyecto, son con AYSA.

AUDIO 2 AMAYA

Puedo insistir en preguntar fechas, lo que entiendo es que las planificaciones dependen de varios actores institucionales, la burocracia que hace lento el proceso, lo que obliga a ser precisos y responsables con las promesas y compromisos, porque creo que entienden que hay familias en emergencia y muy vulnerables

Si, absolutamente por eso no puedo decirlo porque además sería bastante imprudente de mí parte porque las cuestiones de la obra financiera tampoco se manejan desde el municipio, lo hace la Provincia a través del Instituto de la Vivienda, entonces me parece que no me apresuraría ahí. Lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto, conteniendo y atendiendo a todas aquellas familias que se han acercado, hemos notificado a otras, estamos haciendo unas cuestiones de protocolo en esta cuestión de coronavirus y trabajando para cuanto antes se habiliten todos los medios para acelerar. Nosotros estamos yendo a la obra tres veces por semana, van los técnicos del IDUAR a ver como están, si algo se frena yo llamo al Instituto, todas nuestras energías están ahí, por supuesto la mirada de la Intendenta porque nadie más que nosotros deseamos que esas viviendas se entreguen cuanto antes, es ese el compromiso.

AUDIO 3 AMAYA

Hacer casas sin prever el desarrollo estructural, el equipamiento urbano y servicios esenciales, produce consecuencias. El Municipio gestiona ante Provincia cada medida que acerque el verdadero corte de cintas, la entrega de llaves, pero en ese tiempo que separa el papel de las obras (esenciales) existe un antecedente que no puede repetirse: el desmantelamiento o vandalismo en las viviendas destinadas a los que poco o nada tienen.

Proteger los macizos terminados está al alcance del gobierno local. Hacer los empalmes a la red cloacal, terminar los ajustes de obras, está en manos del Instituto de la Vivienda de la Provincia, gestión Axel Kicillof.