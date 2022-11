La Scaloneta de Lionel, el Team de Mariel, la pelota y los millones (a dólar oficial)

El equipo de Mariel, el que aprueba todo con discursos legislativos a la estatura de cualquier circunstancia, cuenta con 12 titulares en un rectángulo de 24 jugadores /as. Requiere un destaque la posición de Marisol Gallardo, representante del Ateneo Néstor Kirchner, una estructura que pone la cabeza para avanzar sobre los grandes negociados, denunciar las super ganancias, la acumulación especulativa, la renta extraordinaria, pero en el territorio de Moreno no mueve los pies porque La Capitana ordena el único juego que acepta.

La mano 13 es un escollo para Mariel que horas previas al cónclave buscó cazar en el agua, con pases sin filtros mientras llovían las fotos en Paso del Rey que transportaban una desordenada imposición.

El jueves pasado en las tribunas del Concejo Deliberante las banderas de la escuela pública iban a flamear exigiendo corazón, garra, palabra y gestión. El elenco ideal de 12 caminó la cancha para regresar rápido al vestuario por falta de quórum.

El próximo 24 de noviembre en Moreno hay un último partido ordinario pero clave: Polideportivo Diego Armando Maradona y los millones de dólares del terrateniente (que no es qatarí).

La pelota manchada debe seguir rodando (¿algunas cabezas también?) hasta concretar que el Polideportivo Diego Armando Maradona, proyecto popular que financia Don Alberto y el mecenas terrateniente Jorge Bellsola Ferrer, aplaste las DEFENSAS IMPOPULARES de quienes piden claridad, transparencia y hasta expropiación. En cantidad se trata de la mitad más UNO (13 concejales /as), una formación heterogénea que va de la izquierda a la derecha, pasando por el alma peronista, que en esta finalísima juegan con los dientes apretados.

Hay un corto entretiempo hasta el 24 de noviembre. Para el receso proyectamos dos piezas de una película, género suspenso:

El expediente ORIGINAL que tiene el Convenio entre La Capitana y Bellsola Ferrer dice en la foja 135:

La NO modificación que propone el gobierno, luego de las denuncias acreditadas por falsedad ideológica, es recordar a los /as concejales /as que ellos /as no deben olvidar que está en sus facultades aprobar o no un cambio de zonificación.

El Convenio no se toca. La tasación NO oficial no se toca. El monto en pesos del dólar oficial no se toca.

Moreno está a 13.323 kilómetros de Qatar, cita mundial que mueve miles de millones de dólares, además de la pasión por el deporte.

Moreno, políticamente, ofrece un espectáculo que es muy atractivo para observar la disciplina, los /as que muerden las cancha y aquellos /as que son «distintos /as»

Una buena parte de la población mirará La Scaloneta de Lionel.

Una porción de la política quiere cantar victoria con El Equipo de Mariel y el Polideportivo de 10.

En la última sesión ordinaria de noviembre se juega una especie de final en el DESGASTADO CONCEJO DELIBERANTE. Si el partido sale de memoria, el convenio y expedientes sin variantes, si llega al recinto y el marielismo lo aprueba, La Capitana ratificará para los propios que es invencible. Pero en el extremo más lejano del túnel que conduce a la Calle 13 o la MITAD MÁS UNO, un equipo puede elegir al responsable de patear EL PENAL porque la pelota, a pesar de la enseñanza del DIEZ, ya está manchada.