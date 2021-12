La Secretaria de Salud municipal y las denuncias públicas que no fueron comprobadas

Bárbara Cortés, Secretaria de Salud del municipio, escuchó las declaraciones de Luis Dornellis, quien trabajando en el SAME denunció «violencia, maltrato y persecución laboral, daño psicológico». La respuesta de la funcionaria es muy detallada porque explica cómo se tomó y de forma inmediata la Secretaría buscó elementos y pruebas que al final del proceso no están. Incluso el video de Luis Dorellis, en el que Gramajo le refiere que lo agarrará en la calle, tuvo una interpretación: «Siempre hay rumores o hay dichos generales y uno no va a salir a responder todo pero como esta es una situación concreta la cual entendemos que se abordó rápidamente y también de manera ejemplar. Esta situación puntual, el compañero se presentó en la Secretaría de Salud, recuerdo muy bien un día martes que yo estaba en un trámite en La Plata, por eso no es que no lo quise recibir, estaba haciendo mis funciones en La Plata, en el Ministerio de Salud. Él se presenta, una cita previa, la Subsecretaria también con tarea lo recibe de igual manera, escucha su relato y recibe una nota. Esto fue finalizando el día martes, alrededor de las cuatro de la tarde. Nos ponemos en contacto con Marianela que es la Subsecretaria que tiene a cargo el Sistema de Emergencias Médicas entre otras cosas, tomamos conocimiento de la situación, me comenta, me lee la nota que yo después al otro día bien temprano leo, nos asesoramos con el abogado que es parte de mi despacho y tomamos rápidamente acciones sobre la situación».

¿La acción la tomás vos cómo Secretaria de Salud?

Exactamente. En esta gestión lo que se hizo fue poder tener la posibilidad para poder actuar rápidamente, que desde la Secretaría frente a ciertas situaciones, como nosotros tenemos un poder, tenemos un espacio que puede hacer esa primera interpretación de la situación se cita, recibiendo la nota, la denuncia, a los testigos que se declaran en esa nota. Se cita también al acusado de la situación en este caso, y en el caso de que hubiera una sanción se lo cita después de que hace su descargo, y se le plantea la sanción.

El procedimiento que vos tomás, con un abogado que está asesorando para no vulnerar los derechos a los trabajadores, ¿llamás a los testigos y a Gramajo?

Exactamente y esto en realidad surge en respuesta a cuando nosotros en el cambio de gestión asumimos, los que ya somos viejos en las áreas escuchamos muchas historias, referencias a ciertas personas, denuncias, entonces ni bien asumimos en el 2019 tuvimos situaciones graves, no solamente entre compañeros, con jefes y compañeros sino también de usuarios, tema de salud, denuncias contra profesionales, y que actuamos rápidamente. En esta situación se tomó la resolución por parte de sumario que es de acuerdo al tipo de evento que ocurra, se puede manejar. Lógicamente no soy yo ni son los jefes directos sino que es un abogado que entiende de la situación. No obstante solo por el relato ya habíamos definido una sanción también ejemplificadora, porque no puede haber un superior que, si bien no tiene un cargo o un nombre, tenía una función de Coordinación de la conducción de los choferes, habíamos decidido que en el caso de confirmación, serían tres días de suspensión sin goce de sueldo y por supuesto que por ser esta situación con alguien de una función.

¿Esto ocurrió en el mes de septiembre?

Esto fue en septiembre, hace unos meses sí, y el día miércoles (un día después del suceso) nosotros ya empezamos por la mañana a convocar a los testigos y por lo general, las citaciones se dan 72, 92 horas, y también por la gravedad del hecho, intentamos de que los que pudieran se acercaran el día viernes.

Vos le das entidad a la denuncia, es muy importante eso a partir de lo que decía Dornellis que no fue escuchado, que no lo atendieron. Me parece muy criterioso esto de qué cada Secretaría tenga un abogado y no esperar la acción burocrática porque si estamos hablando de violencia, hay víctimas, sino re victimizamos

Exactamente, rápidamente y también por lo general en estas situaciones uno cita a tres testigos rápidamente para que se aclare. Nosotros en el ex SAME tuvimos situaciones que fueron sancionables, que tenía que ver con el cumplimiento de las tareas, necesitaron dos, tres personas para comprobar o no los hechos. En una situación se pudo aplicar sanción y en otra situación el acusado desconoció, y al desconocer o no aceptar la penalidad que se le estaba aplicando nosotros ahí si lo pasamos a Sumario y ahí sí empieza otros procesos, con otros cambios. También fueron situaciones graves de no cumplimiento de tareas del sistema de emergencia, parar en el medio de un auxilio con un paciente arriba de la ambulancia, situaciones de que hay que ir a un auxilio y como faltaba poco para cambiar el turno no se hizo. Son situaciones que fueron naturalizadas durante mucho tiempo y que a partir de esta gestión estamos intentando desarmar esa cultura de trabajo.

¿Hubo sanción a Gramajo?

Como te decía recién, citamos a más testigos, en total fueron seis. Llamamos a dos que desmienten la situación, se citan a dos más, se citan a todos los testigos incluso los que son más conocidos por el apodo. Conseguimos de igual manera más allá de la burocracia que plantean, a todas las personas que el acusador o que el supuesto agredido eran testigos y todas las personas no ratificaron ese hecho. Independientemente de lo que nosotros habíamos interpretado en primera instancia, no pudimos avanzar, más allá de nuestro abogado, también nos asesoramos con otro abogado. Nosotros no quisimos ver el vídeo, plantearon la existencia de un vídeo, los abogados también dijeron que un vídeo no era elemento de prueba, que era un recurso y es la realidad, que podía ser usado para cualquier parte, por ejemplo mezclar una situación de supuesto abuso de poder y vincularlo con el reclamo salarial.

La situación es cómo se resuelve, porque no podés sancionar a Gramajo porque no hay elementos, no se consideran pruebas lo que dijo Luis Dornellis, quien hoy es flamante Secretario Gremial de SITRAM

No termina ahí porque por ejemplo, conversábamos antes, también escuché en tu nota que había otras denuncias, no casualmente, no había una denuncia antes de la de Dornellis pero a las 72 horas Adrián (Marqués) de Asuntos Gremiales recibe estas 8, 9 supuestas denuncias en las cuales, también él toma conocimiento. Las comparte con nuestra Secretaría, yo me entero después de la situación de Dornellis que él presenta el reclamo, vos hacés otra nota con un compañero de SITRAM, que plantea algunos maltratos.

¿La nota con Ariel Gonzalez?

Exactamente de Ariel, que él plantea muchas denuncias, bueno, a mí me reenvían esa nota y yo lo llamo a Adrián, ¿vos tenés alguna denuncia? Yo no tengo ninguna denuncia, me fijo, no, llegaron ayer. Todo concatenado con la situación que había pasado de Dornellis. Cuando nos ponemos en contacto con esas notas de supuestas denuncias, por supuesto que todo es escuchable pero el planteamiento a lo mejor subjetivos de “no me gusta la personalidad” del director a cargo, o que tiene una formación militar y entonces por eso es exigente de tal manera; la única que me pareció en su inicio que podía ser una denuncia que se comprendió era de una radioperadora que planteaba que se le había negado la posibilidad de aislarse, porque ella entendía que era contacto estrecho de Covid, pero cuando continua el relato, el contrato estrecho de Covid era su pareja, entonces es contacto de contacto, entonces tampoco había una situación que no se hubiera cumplido el protocolo o fuera cuestionable y revisable.

