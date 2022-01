La sociedad del espectáculo: consumismo del tiempo libre

La imagen, la impostura, el aparecer para ser visto es la forma por antonomasia de relacionarnos entre las personas. Lo insustancial de las cosas se diluye en imágenes percibidas y en las referencias de esas percepciones. Existir es ser mirado. Y mirar concede la existencia. Como en un juego de espejos la vida cotidiana no tiene sustancia.

«La sociedad del espectáculo» es una aproximación teórica que Guy Debord escribió hace más de 50 años. Hoy todo aquello suena a viejo. La atronadora actualidad de la información permanente todo lo aplasta. Decía nuestro amigo Guy: «El espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento de lo no viviente». Y como esto dice muchas cosas vamos por partes.

I.- LO NO-VIVIENTE

El espectáculo es para Debord la inversión de la vida, el espectáculo es el movimiento de lo no viviente. Demarca la vida y resulta en su inversión conviertiendola en aquello que es no viviente, inerte. La gangrena, lo que molesta: la alienación, el aislamiento, horas frente a pantallas, emociones y experiencias sentidas ante películas, series, noticias, discursos, comentarios, imágenes, audios en celulares, en computadoras conectadas a internet. La vida que se invierte.

II.- LO QUE NOS CONECTA NOS SEPARA

Entre la vida y el mundo la experiencia de la mediación que como el Aquiles de Zenón nunca alcanza a la tortuga. Siempre hay algo que se interpone, los textos y las imágenes, que de algún modo nos conectan al mundo (espectáculo), nos separan como mediación irremediable del mundo (real).

Lo que nos conecta nos separa. Elegimos o algo ya ha elegido por nosotrxs la experiencia representada del ancho mundo del espectáculo en detrimento de una experiencia de la realidad cercana, presente, muchas veces menos espectacular aunque menos previsible, menos controlable, menos manejable y más propenso a proveernos del goce instantáneo de diseño. Para eso están las redes que escupen contenido reelaborado colectivamente hasta el hartazgo.

III.- REPRESENTACIÓN DE LO NO PRESENTE

Molesta el que todo ya esta ahí. Todo ha sido dicho, representado. Por esto es que la representación es total e integral. Nada puede ser pensado ni nada puede hacerse salvo aquello que es visto que es representado para alguien y constituye una reproducción del gran espectáculo. Lo que cae fuera es irrelevante no es tenido en cuenta en ninguna relación social posible. Dice Debord: «El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como instrumento de unificación.»

Pero definamos de manera preliminar algo en torno al espectáculo: El espectáculo es una manera de experimentar el mundo, en tanto se lo experimenta no como presencia/presente sino como representación. Es lo que experimentamos ahí pero que está en el lugar de otra cosa. Y es el espectáculo lo que le da unificación a esa experiencia del mundo, y le da sentido.

Por lo tanto el espectáculo es representación total e integral. Es decir que excluye o tiende a excluir experiencias presentes del mundo, no destinadas a la representación: ese «Es el corazón del irrealismo», lo no viviente del espectáculo que se nos aparece como siendo más real que lo real.

IV.- EXPERIMENTAR EL MUNDO EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL MODERNA

No es posible separar el espectáculo de la experiencia efectiva del mundo porque la experiencia de las relaciones sociales «se encuentra invadida por la contemplación del espectáculo». La realidad objetiva está presente pero surge en el espectáculo al tiempo que por lo tanto el espectáculo es real no meramente una ilusión sino que esta materialmente producido y determina concretamente relaciones sociales. Esto quiere decir que si bien el espectáculo es una representación mediada del mundo, si bien es producido, no por ello es un invento accesorio inmaterial, sino que opera y determina relaciones socialess concretas. Y por esto no es posible separar lo real de lo ilusorio ya que el espectáculo es real y la realidad surge en el espectáculo.

V.- ESPECTÁCULO Y PASIVIDAD

«La actitud que el espectáculo exige por principio es esta aceptación pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia. El espectáculo es la principal producción de la sociedad actual.» dice Debord.

VI.- LO INELUDIBLE DE LA REPRESENTACIÓN

No hay modo de escapar al espectáculo, a la representación, a la experiencia del mundo traducida en imágenes y textos para ser mostrados, salvo con y en la acción. Nada que pueda ser traducido en un meme, en un posteo elude el espectáculo. Nada de lo que pueda decirse transforma relaciones sociales sino es através de una práxis que busque la presencia y eso solo es posible con acciones disruptivas, en principio irrepresentables injustificables. Si la sociedad del espectáculo no entiende, no lo justifica, no le ve sentido es posiblemente un acto de resistencia. Sin embargo cuales son las condiciones para caracterizar ese acto de resistencia como liberador. Y además ¿No es esto caer justamente en la pretención de que es posible no ya separar lo real de la ilusión, sino separar el espectáculo del mundo presente?

VII.- LA PASIVA COTIDIANEIDAD DEGRADADA Y LA ACCIÓN

El espectáculo no es un concepto supra histórico, existe en las sociedades modernas y tiene condiciones de existencia y formas materiales de construcción y sustentabilidad históricas con condicionamientos muy específicos. Esa singularidad determinada del Espéctáculo como fenómeno social es lo que lo hace ser esto y no cualquier otra cosa, es lo que le confiere la capacidad de degradar la vida concreta de todxs, transformándola en un universo especulativo. Solo la fuerza de la acción que se hace presente, no para ser aceptada, conceptualizada y representada, incorporada como discurso al gran espectáculo sino para delinear formas no mediadas de vivir la cotidianeidad concreta, puede llevarse puesto ese andamiaje constructor de relaciones sociales degradadas y pasivas.

VIII.- REBELARSE!

Hablo de rebelarse colectivamente sin necesariamente buscar consensos, hablo de democracia directa, y de poner el cuerpo no simbolicamente sino materialmente. De dejar de justificar situaciones indignantes por miedo a «escraches» en facebook, por sensatez, por lisa y llana comodidad o por conservar despreciables prestigios. Reeditar una y otra vez el peligro de rebelarse con saltos al vacío… No hay otra manera.

IX.- EL ESPECTÁCULO INSTRUMENTALIZA LA CRÍTICA

Hoy el espectáculo ha integrado el «debate ideológico». Hoy toda idea es integrada con legión de críticas, burlas, insultos, menosprecio y también indiferencias. La vehemencia de algunos sectores es directamente proporcional a su pasividad operativa. Pero, sin embargo,… lo que importa sigue pasando por otro lado. Guy Debord publicó «La sociedad del espectáculo» en 1967. Había nacido en París en 1931, fue filósofo, cineasta y activista político. Avizoró cómo el capitalismo pasó en su progreso industrial de la vigilancia de lxs trabajadores en el proceso productivo a la mercantilización de los pasatiempos, del ocio, el control del trabajadxr no ya como productor sino como consumidor. Debord protagonizó junto a muchas y muchos otrxs el mayo francés del 68. Fue uno de los fundadores de la Internacional Situacionista.