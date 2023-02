«La sociedad no está para soportar otro fracaso, sino se lleva puesta a la Argentina»

Rodríguez Larreta, ni halcón ni paloma, un hombre de trabajo y gestión. Darío Kubar está en camino de luchar por la Intendencia de General Rodríguez, esa que administró en el período 2015 – 2019.

La figura principal de Juntos por el Cambio sintoniza la propuesta – mensaje del actual Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: firmeza para tomar las decisiones, gestión, diálogo consenso.

Parado en esa medianera que busca saltar la grieta, cuestiona las descalificaciones y agravios que tiene la puja interna.

Kubar está de acuerdo con las PASO porque es una herramienta que fortalece las coaliciones, en el caso de Juntos, indica que es un frente que preserva la identidad y las formas. «Los ciudadanos /as nos piden unidad y propuestas», ´más allá de lo que dicen las encuestas.

«Sin buscar y construir puntos en común es muy difícil que salgamos adelante», manifiesta Kubar como un modo elegante de cuestionar la radicalización de los extremos.

Sobre la realidad de los habitantes de General Rodríguez, no duda un instante en señalar que en materia de seguridad «el actual gobierno elige proteger a los malos y no cuidar a quienes salen a trabajar, a estudiar» y agrega que no es solo eso «sino el crecimiento del narcotráfico y narcomenudeo» que están como una oferta para los pibes /as en cada barrio.